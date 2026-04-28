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キレイへ、転がせ。Roborock初、ワイドローラーモップを搭載し、水拭き性能を重視したロボット掃除機「Qrevo Curv 2 Flow」を発売
ロボット掃除機やスティック掃除機を製造・開発するBeijing Roborock Technology Co.,Ltd.（本社：中国北京、社長：全剛）は、Roborock初となるローラーモップを搭載した最新型ロボット掃除機「Roborock Qrevo Curv 2 Flow（ロボロック キューレボ カーブ ツー フロー）」（以下：Qrevo Curv 2 Flow）を、2026年4月28日（火）よりAmazon限定で発売します。
「Qrevo Curv 2 Flow」は、Roborockで初めてローラーモップが搭載され、最大15Nの圧力をかけながら、最大毎分220回転※1の高速回転で頑固な汚れもこすり落とす「水拭き性能重視モデル」です。新開発の「SpiraFlow」システムにより、常に清潔な水で床を洗浄する“活水洗浄”を実現。さらに、長毛カーペットを濡らさない独自の保護構造や、壁際まで隙間なく拭き上げる伸縮ローラーを搭載しながらも、2万Pa※2の圧倒的な吸引力を兼ね備えることで、小さなほこりも逃さないロボット掃除機です。
■常にキレイな水で拭き上げるリアルタイム自動洗浄「SpiraFlow」の革新
リアルタイムセルフクリーニングシステム「SpiraFlow」は、清掃中にローラーモップ全体を常に洗浄し続けるシステムです。ローラー全体に配置された8つの給水ポイントから清水を均一に供給しながら、内蔵の精密スクレーパーがローラーから汚れと余分な水分を即座に絞り出して汚水タンクへと排出することで、汚れたモップで汚れを広げてしまう二次汚染を予防し、常に清潔な状態のモップで床をきれいに仕上げます。また、ローラーモップは簡単に取り外し可能なので、メンテナンスのハードルが低くなっています。
■長毛カーペットも濡らさない、革新的な「ローラーモップカバー」とリフト機能
「Qrevo Curv 2 Flow」は、カーペットを検知すると、ローラーモップを自動的に最大15mmリフトアップさせ、物理的に床からローラーモップを遠ざけます。さらに、独自の「ローラーモップカバー」がモップを覆い隠すことで、毛足の長いカーペット（13mm〜30mm）であっても水分や汚れの飛散を防止。様々な住環境でご使用いただけるように、水拭きと吸引の分離を実現しました。
■270mmワイドローラーとエッジアダプティブ機能が叶える、壁際までの徹底清掃
「Qrevo Curv 2 Flow」は、清掃効率と精度の高さを両立させるため、幅270mmのワイドローラーを採用。一度に清掃できる幅が広いため、少ない往復回数で効率よく部屋をきれいにし、掃除時間の短縮に大きく寄与します。また、壁際や家具の脚に近づくとローラーが自動的に本体から伸び出す「エッジアダプティブ機能」を搭載することで、わずか10mm以内の隙間までローラーが到達し、手の届きにくい壁際や家具の端まで、きれいに拭き上げます。
■頑固なベタつきを撃退する15Nの加圧と、2万Paの強力な吸引力
手でしっかりと力を入れて拭くのに相当する15N（約1.5kg）の圧力をかけながら 、最大毎分220回※1転の高速でローラーが回転することで、こびりついたベタつき汚れを力強くこすり落とします。さらに、最大2万Pa※2の強力な吸引力を兼ね備えることにより、水拭きだけでは取りきれないカーペットの奥の微細なゴミや、床の隙間に詰まったホコリも清潔に除去し、床全体の清潔さを保ちます。「DirTect® AI認識機能」が汚れの種類を瞬時に特定し、ホコリが多い場所では吸引を強め、液体汚れにはモップ専用モードで対応するなど、常に最適な戦略で清掃を行います。さらに、ストラクチャードライトとRGBカメラを組み合わせた「Reactive AI」が、ケーブルやスリッパ、ペットの排泄物などの200種類以上の障害物を認識・回避します。幅5cm、高さ3cmの小さな物体まで検知し、昼夜を問わず安定した回避性能を発揮するため、事前の片付けをせず、掃除を開始できます。
■進化した多機能ドックにより、メンテナンスの手間を最低限に抑える
「Qrevo Curv 2 Flow」は、新型の多機能充電ドックを搭載しており、本体が掃除を終え、ドックへ戻ると、最大75℃※3の温水でローラーの自動洗浄をおこない、油汚れも浮かせて落とすことで、99%※4の細菌を除去します。また、洗浄後は55℃の温風で素早く乾燥させ、生乾きのニオイやカビの発生を抑えます。さらに、最大65日分※5の自動ゴミ収集機能も備え、ユーザーの手間を最小限に抑えます。
【価格と販売状況】
オープン価格
希望小売価格：119,900円（税抜）
【Amazon販売ページ】
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GXB2RZ9Y
【公式サイト】
https://jp.roborock.com/
※1 Roborockが実施した社内試験によると、カスタムモードで超水流を選択した場合、モップは毎分220回転の最高速度で回転します。実際の結果は環境要因によって異なる場合があります。
※2 Roborockが、IEC 62885-2:2021/5.11規格に従って、フルバッテリーでMax+モードを使用して実施した内部試験に基づいています。実際の結果は環境要因によって異なる場合があります。
※3 Roborockが実施した社内試験に基づいています。記載されている75 °Cは、内部ヒーター出力で測定された温度を指しています。実際の性能は環境条件によって異なる場合があります。
※4 標準のセルフクリーニングモードで、テュフ・ラインランドが大腸菌を用いて実施した試験により、ローラーモップからは黄色ブドウ球菌と大腸菌が99%以上効果的に除去されることが確認されています。認証ID：0000088982.実際の結果は、ご使用の家庭の環境によって異なる場合があります。
※5 Roborockが実施した社内試験に基づいています。実際の自動ゴミ収集間隔は、使用習慣や環境要因によって異なります。
【製品に関するお問い合わせ】
Roborockカスタマーサポートセンター
E-mail：support@roborock.co.jp
営業時間：午前10時〜午後5時（土日祝を除く）
【Roborockについて】
インテリジェントなクリーニングソリューションで知られるRoborockは、スマートクリーニング分野のリーディングブランドです。IDCによると、ロボット掃除機ブランド売上高第1位となったRoborockは、ロボット掃除機、コードレス掃除機、乾湿両用掃除機、ロボット芝刈り機、洗濯乾燥機などの革新的な製品ラインで人々の生活を豊かにしています。ユーザーを中心に据えたアプローチを基本とし、研究開発主導型のソリューションで、170以上の国と地域の何百万人もの家庭における多様な掃除ニーズに対応しています。本社を北京に置き、米国、日本、オランダ、ポーランド、ドイツ、韓国などの主要市場に戦略的拠点を展開するRoborockは、世界的な市場におけるプレゼンスの向上に注力しています。2026年現在、Roborockは2,200万世帯以上にサービスを提供しています。詳細については、https://global.roborock.com/ をご覧ください。
その他、このプレスリリースに記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。
掲載内容、サービス／製品の価格、仕様、お問い合わせ先、その他の情報は、発表時点の情報です。その後予告なく変更となる場合があります。
本件に関するお問合わせ先
Roborock広報事務局 （株式会社プラップジャパン内）
TEL：03-4580-9156/ MAIL：roborock_pr@prap.co.jp
関連リンク
Amazon
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GXB2RZ9Y
「Qrevo Curv 2 Flow」は、Roborockで初めてローラーモップが搭載され、最大15Nの圧力をかけながら、最大毎分220回転※1の高速回転で頑固な汚れもこすり落とす「水拭き性能重視モデル」です。新開発の「SpiraFlow」システムにより、常に清潔な水で床を洗浄する“活水洗浄”を実現。さらに、長毛カーペットを濡らさない独自の保護構造や、壁際まで隙間なく拭き上げる伸縮ローラーを搭載しながらも、2万Pa※2の圧倒的な吸引力を兼ね備えることで、小さなほこりも逃さないロボット掃除機です。
■常にキレイな水で拭き上げるリアルタイム自動洗浄「SpiraFlow」の革新
リアルタイムセルフクリーニングシステム「SpiraFlow」は、清掃中にローラーモップ全体を常に洗浄し続けるシステムです。ローラー全体に配置された8つの給水ポイントから清水を均一に供給しながら、内蔵の精密スクレーパーがローラーから汚れと余分な水分を即座に絞り出して汚水タンクへと排出することで、汚れたモップで汚れを広げてしまう二次汚染を予防し、常に清潔な状態のモップで床をきれいに仕上げます。また、ローラーモップは簡単に取り外し可能なので、メンテナンスのハードルが低くなっています。
■長毛カーペットも濡らさない、革新的な「ローラーモップカバー」とリフト機能
「Qrevo Curv 2 Flow」は、カーペットを検知すると、ローラーモップを自動的に最大15mmリフトアップさせ、物理的に床からローラーモップを遠ざけます。さらに、独自の「ローラーモップカバー」がモップを覆い隠すことで、毛足の長いカーペット（13mm〜30mm）であっても水分や汚れの飛散を防止。様々な住環境でご使用いただけるように、水拭きと吸引の分離を実現しました。
■270mmワイドローラーとエッジアダプティブ機能が叶える、壁際までの徹底清掃
「Qrevo Curv 2 Flow」は、清掃効率と精度の高さを両立させるため、幅270mmのワイドローラーを採用。一度に清掃できる幅が広いため、少ない往復回数で効率よく部屋をきれいにし、掃除時間の短縮に大きく寄与します。また、壁際や家具の脚に近づくとローラーが自動的に本体から伸び出す「エッジアダプティブ機能」を搭載することで、わずか10mm以内の隙間までローラーが到達し、手の届きにくい壁際や家具の端まで、きれいに拭き上げます。
■頑固なベタつきを撃退する15Nの加圧と、2万Paの強力な吸引力
手でしっかりと力を入れて拭くのに相当する15N（約1.5kg）の圧力をかけながら 、最大毎分220回※1転の高速でローラーが回転することで、こびりついたベタつき汚れを力強くこすり落とします。さらに、最大2万Pa※2の強力な吸引力を兼ね備えることにより、水拭きだけでは取りきれないカーペットの奥の微細なゴミや、床の隙間に詰まったホコリも清潔に除去し、床全体の清潔さを保ちます。「DirTect® AI認識機能」が汚れの種類を瞬時に特定し、ホコリが多い場所では吸引を強め、液体汚れにはモップ専用モードで対応するなど、常に最適な戦略で清掃を行います。さらに、ストラクチャードライトとRGBカメラを組み合わせた「Reactive AI」が、ケーブルやスリッパ、ペットの排泄物などの200種類以上の障害物を認識・回避します。幅5cm、高さ3cmの小さな物体まで検知し、昼夜を問わず安定した回避性能を発揮するため、事前の片付けをせず、掃除を開始できます。
■進化した多機能ドックにより、メンテナンスの手間を最低限に抑える
「Qrevo Curv 2 Flow」は、新型の多機能充電ドックを搭載しており、本体が掃除を終え、ドックへ戻ると、最大75℃※3の温水でローラーの自動洗浄をおこない、油汚れも浮かせて落とすことで、99%※4の細菌を除去します。また、洗浄後は55℃の温風で素早く乾燥させ、生乾きのニオイやカビの発生を抑えます。さらに、最大65日分※5の自動ゴミ収集機能も備え、ユーザーの手間を最小限に抑えます。
【価格と販売状況】
オープン価格
希望小売価格：119,900円（税抜）
【Amazon販売ページ】
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GXB2RZ9Y
【公式サイト】
https://jp.roborock.com/
※1 Roborockが実施した社内試験によると、カスタムモードで超水流を選択した場合、モップは毎分220回転の最高速度で回転します。実際の結果は環境要因によって異なる場合があります。
※2 Roborockが、IEC 62885-2:2021/5.11規格に従って、フルバッテリーでMax+モードを使用して実施した内部試験に基づいています。実際の結果は環境要因によって異なる場合があります。
※3 Roborockが実施した社内試験に基づいています。記載されている75 °Cは、内部ヒーター出力で測定された温度を指しています。実際の性能は環境条件によって異なる場合があります。
※4 標準のセルフクリーニングモードで、テュフ・ラインランドが大腸菌を用いて実施した試験により、ローラーモップからは黄色ブドウ球菌と大腸菌が99%以上効果的に除去されることが確認されています。認証ID：0000088982.実際の結果は、ご使用の家庭の環境によって異なる場合があります。
※5 Roborockが実施した社内試験に基づいています。実際の自動ゴミ収集間隔は、使用習慣や環境要因によって異なります。
【製品に関するお問い合わせ】
Roborockカスタマーサポートセンター
E-mail：support@roborock.co.jp
営業時間：午前10時〜午後5時（土日祝を除く）
【Roborockについて】
インテリジェントなクリーニングソリューションで知られるRoborockは、スマートクリーニング分野のリーディングブランドです。IDCによると、ロボット掃除機ブランド売上高第1位となったRoborockは、ロボット掃除機、コードレス掃除機、乾湿両用掃除機、ロボット芝刈り機、洗濯乾燥機などの革新的な製品ラインで人々の生活を豊かにしています。ユーザーを中心に据えたアプローチを基本とし、研究開発主導型のソリューションで、170以上の国と地域の何百万人もの家庭における多様な掃除ニーズに対応しています。本社を北京に置き、米国、日本、オランダ、ポーランド、ドイツ、韓国などの主要市場に戦略的拠点を展開するRoborockは、世界的な市場におけるプレゼンスの向上に注力しています。2026年現在、Roborockは2,200万世帯以上にサービスを提供しています。詳細については、https://global.roborock.com/ をご覧ください。
その他、このプレスリリースに記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。
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本件に関するお問合わせ先
Roborock広報事務局 （株式会社プラップジャパン内）
TEL：03-4580-9156/ MAIL：roborock_pr@prap.co.jp
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