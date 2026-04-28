メルカリスタジアムで行われる「Ｊリーグ×健康ハートの日2026」のイベントで血圧・心電図チェックを実施

オムロン ヘルスケア株式会社（本社所在地：京都府向日市、代表取締役社長：岡田 歩、以下当社）は、2026年5月6日（水・休）にメルカリスタジアムで行われる「Ｊリーグ × 健康ハートの日2026」の健康チェックイベントをサポートします。健康チェックイベントでは「健康ハートの日」実行委員会がブースを出展し、血圧と同時に心電図を記録できる心電計付き上腕式血圧計HCR-7800Tを用いた測定を実施します。ブース来場者は無料で血圧と心電図を確認できます。脳卒中や心不全などの循環器疾患に対する健康意識を醸成し、地域住民およびサッカーファンの健康増進に貢献します。

8月10日は、日本心臓財団が提唱する「健康ハートの日」です。毎年、健康ハートの日に近い6～8月には、健康な心臓を維持して心臓病や脳卒中を予防するための啓発活動が、「健康ハートの日」実行委員会（日本心臓財団、日本循環器学会、日本循環器協会、日本AED財団）にて多数開催されています。また、当社は2022年より鹿島アントラーズのクラブパートナーであり、同チームの地元である鹿嶋市をはじめとする鹿行地域での健康寿命延伸に向けた取り組みを推進しています。





昨年度の健康ハートブースの様子

健康ハートブースの受付時間は、当日の12時より鹿島アントラーズvs水戸ホーリーホック戦のキックオフ時刻である16時までです。ブースでは血圧測定や心電図記録だけでなく、健康ハートの日と鹿島アントラーズのコラボカードを配布するほか、抽選で鹿島アントラーズの選手直筆サイン入りのTシャツが当たるプレゼント企画などもあります。また、茨城県健康推進課による高血圧対策の啓発活動も行います。

健康ハートの日プロジェクト詳細

下記ホームページをご覧ください。

URL：https://www.kenko810.com/

当社は、循環器事業ビジョンとして「脳・心血管疾患の発症ゼロ（ゼロイベント）」を掲げています。また、家庭での心電図記録の普及や心疾患リスクの啓発などにも取り組んでいます。今後も日本心臓財団をはじめとする諸団体と連携した継続的な啓発活動を通じ、血圧や心房細動などの循環器疾患の早期発見と重症化予防に取り組みゼロイベント実現を加速します。

■開催場所

メルカリスタジアム 場外 カシマDANDANひろば

〒314-0007 茨城県鹿嶋市神向寺後山26-2

■イベントで使用する機器

心電計付き上腕式血圧計 HCR-7800T

主な特長

日本初の心電計付き上腕式血圧計

血圧測定と一緒に心電図を記録





スマートフォン健康管理アプリ「OMRON connect（オムロンコネクト）」で心電図波形を解析、心房細動の可能性をお知らせ

記録結果を保存、PDF等で結果を出力できる

※本製品は医師や医療関係者の指示により購入できる特定保守管理医療機器です

※医療機器承認番号：30400BZX00028000

URL：https://store.healthcare.omron.co.jp/item/HCR_7800T.html



HCR-7800T 本体 使用イメージ



アプリ画面イメージ（心房細動の可能性を表示）