「アニメちいかわ」のベビー・キッズ向けアイテムがアカチャンホンポにて5月1日（金）より販売開始！

株式会社赤ちゃん本舗（本社：大阪市中央区 https://www.akachan.jp）は、「アニメちいかわ」のキャラクターたちがデザインされたベビー・キッズ向けアイテムを2026年5月1日（金）より全国のアカチャンホンポとオンラインショップ（https://shop.akachan.jp）にて販売いたします。

今回販売する「アニメちいかわ」シリーズは、ロンパースやスタイといったベビーアイテムから、Tシャツ、パジャマ、通園・おでかけにも使いやすいアイテムまで幅広くラインナップ。毎日の生活で使用しやすい商品を取り揃えました。

※オンラインショップは2026年5月1日10時より販売開始いたします。

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（※オンラインショップは2026年5月1日10時より販売開始いたします。 ）

アニメちいかわロンパース





ちいかわ・ハチワレ・うさぎの3デザイン展開。おしりのお顔モチーフがポイント。

スナップボタン仕様でお着替えやおむつ替えもスムーズです。

■商品名：アニメちいかわロンパース

■価 格：2,980円（税込3,278円）

■カラー：ちいかわ・ハチワレ・うさぎ

■サイズ：60・70・80cm

アニメちいかわスタイ





ちいかわたちのお顔モチーフスタイ。ふんわりやさしい素材を使用しています。

よだれや食べこぼしをしっかりキャッチ。

■商品名：アニメちいかわスタイ

■価 格：1,580円（税込1,738円）

■カラー：ちいかわ・ハチワレ・うさぎ

アニメちいかわ半袖Tシャツ





アニメちいかわのワンシーンをフロントにプリントした半袖Tシャツ。

■商品名：アニメちいかわ半袖Tシャツ

■価 格：1,980円（税込2,178円）

■カラー：アイボリー・サックス・ピンク

■サイズ：80・90・100・110・120・130cm

アニメちいかわ半袖パジャマ





パジャマパーティーズの衣装を着た、ちいかわたちがたくさん散りばめられた総柄デザインと、

やさしいピンクとプリントが映えるデザインをご用意しました。

袖口とパンツの裾にはフリルをあしらっています。

■商品名：半袖パジャマ

■価 格：2,480円（税込2,728円）

■カラー：ピンク・クリーム

■サイズ：80・90・95・100・110・120cm

アニメちいかわトレーニングパンツ2枚組







はじめてのトイレトレーニングに！

1枚はちいかわの仲間たちが散りばめられた総柄プリント。

もう1枚は前後ろにちいかわ・ハチワレ・うさぎがデザインされたかわいいセット。

■商品名：アニメちいかわトレーニングパンツ2枚組

■価 格：1,280円（税込1,408円）

■カラー：オフホワイト

■サイズ：90・95・100・110cm

アニメちいかわショーツ2枚組





1枚はちいかわの仲間たちが散りばめられた総柄プリント。

もう1枚はちいかわ・ハチワレ・うさぎのバックプリントで、後ろ姿までキュートに仕上げました。

■商品名：アニメちいかわショーツ2枚組

■価 格：1,380円（税込1,518円）

■カラー：ピンク

■サイズ：90・95・100・110・120cm

アニメちいかわガーゼハンカチ5枚セット





総柄デザインのガーゼハンカチ5枚セットです。

やわらかなガーゼ素材で、肌ざわりがやさしく吸水性にも優れています。

■商品名：アニメちいかわガーゼハンカチ5枚セット

■価 格：1,280円（税込1,408円）

アニメちいかわキャップ





かぶるだけでキャラクターになりきれるキャップです。立体感のあるフェイスがポイント！

■商品名：アニメちいかわキャップ

■価 格：1,980円（税込2,178円）

■カラー：ちいかわ・ハチワレ・うさぎ

■サイズ：48-50・52-54cm

アニメちいかわ巾着

ハンカチやティッシュ、おやつなど、お子さまの毎日の持ち物を入れるのにぴったり。

■商品名：アニメちいかわ巾着 小

■価 格：780円（税込858円）

お着替えや体操服、タオルなどがしっかり入るサイズ感で、通園・通学や習い事にぴったり。

■商品名：アニメちいかわ巾着 大

■価 格：1,080円（税込1,188円）

「 アニメちいかわ」とは

【なんか⼩さくてかわいいやつ】通称「ちいかわ」たちが送る楽しくて、ちょっぴり切ない物語。

時には⾟いことで泣いちゃうけれど「ちいかわ」の周りにはやさしい友達や個性豊かなキャラクターがたくさん！

イラストレーター・ナガノ氏による⼤⼈気マンガ「ちいかわ」のアニメは、めざましテレビで放送中！

ちいかわアニメ公式X (@anime_chiikawa) https://x.com/anime_chiikawa

※各商品は数量限定のため、なくなり次第終了となります。

※店舗により取り扱いがない商品・サイズがございます。詳しくは店舗までお問い合わせください。

※掲載の商品は、実物と色目やパッケージが異なる場合があります。





[赤ちゃん本舗について]

赤ちゃん本舗は「スマイルな育児を。アカチャンホンポ」をコーポレートメッセージとし、お客様のお気持ちに寄り添った商品・サービス・情報の提供を目指しています。

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