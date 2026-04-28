「アニメちいかわ」のベビー・キッズ向けアイテムがアカチャンホンポにて5月1日（金）より販売開始！
株式会社赤ちゃん本舗（本社：大阪市中央区 https://www.akachan.jp）は、「アニメちいかわ」のキャラクターたちがデザインされたベビー・キッズ向けアイテムを2026年5月1日（金）より全国のアカチャンホンポとオンラインショップ（https://shop.akachan.jp）にて販売いたします。
今回販売する「アニメちいかわ」シリーズは、ロンパースやスタイといったベビーアイテムから、Tシャツ、パジャマ、通園・おでかけにも使いやすいアイテムまで幅広くラインナップ。毎日の生活で使用しやすい商品を取り揃えました。
※オンラインショップは2026年5月1日10時より販売開始いたします。
【オンラインショップはこちら】
（※オンラインショップは2026年5月1日10時より販売開始いたします。 ）
アニメちいかわロンパース
ちいかわ・ハチワレ・うさぎの3デザイン展開。おしりのお顔モチーフがポイント。
スナップボタン仕様でお着替えやおむつ替えもスムーズです。
■商品名：アニメちいかわロンパース
■価 格：2,980円（税込3,278円）
■カラー：ちいかわ・ハチワレ・うさぎ
■サイズ：60・70・80cm
アニメちいかわスタイ
ちいかわたちのお顔モチーフスタイ。ふんわりやさしい素材を使用しています。
よだれや食べこぼしをしっかりキャッチ。
■商品名：アニメちいかわスタイ
■価 格：1,580円（税込1,738円）
■カラー：ちいかわ・ハチワレ・うさぎ
アニメちいかわ半袖Tシャツ
アニメちいかわのワンシーンをフロントにプリントした半袖Tシャツ。
■商品名：アニメちいかわ半袖Tシャツ
■価 格：1,980円（税込2,178円）
■カラー：アイボリー・サックス・ピンク
■サイズ：80・90・100・110・120・130cm
アニメちいかわ半袖パジャマ
パジャマパーティーズの衣装を着た、ちいかわたちがたくさん散りばめられた総柄デザインと、
やさしいピンクとプリントが映えるデザインをご用意しました。
袖口とパンツの裾にはフリルをあしらっています。
■商品名：半袖パジャマ
■価 格：2,480円（税込2,728円）
■カラー：ピンク・クリーム
■サイズ：80・90・95・100・110・120cm
アニメちいかわトレーニングパンツ2枚組
はじめてのトイレトレーニングに！
1枚はちいかわの仲間たちが散りばめられた総柄プリント。
もう1枚は前後ろにちいかわ・ハチワレ・うさぎがデザインされたかわいいセット。
■商品名：アニメちいかわトレーニングパンツ2枚組
■価 格：1,280円（税込1,408円）
■カラー：オフホワイト
■サイズ：90・95・100・110cm
アニメちいかわショーツ2枚組
1枚はちいかわの仲間たちが散りばめられた総柄プリント。
もう1枚はちいかわ・ハチワレ・うさぎのバックプリントで、後ろ姿までキュートに仕上げました。
■商品名：アニメちいかわショーツ2枚組
■価 格：1,380円（税込1,518円）
■カラー：ピンク
■サイズ：90・95・100・110・120cm
アニメちいかわガーゼハンカチ5枚セット
総柄デザインのガーゼハンカチ5枚セットです。
やわらかなガーゼ素材で、肌ざわりがやさしく吸水性にも優れています。
■商品名：アニメちいかわガーゼハンカチ5枚セット
■価 格：1,280円（税込1,408円）
アニメちいかわキャップ
かぶるだけでキャラクターになりきれるキャップです。立体感のあるフェイスがポイント！
■商品名：アニメちいかわキャップ
■価 格：1,980円（税込2,178円）
■カラー：ちいかわ・ハチワレ・うさぎ
■サイズ：48-50・52-54cm
アニメちいかわ巾着
ハンカチやティッシュ、おやつなど、お子さまの毎日の持ち物を入れるのにぴったり。
■商品名：アニメちいかわ巾着 小
■価 格：780円（税込858円）
お着替えや体操服、タオルなどがしっかり入るサイズ感で、通園・通学や習い事にぴったり。
■商品名：アニメちいかわ巾着 大
■価 格：1,080円（税込1,188円）
「 アニメちいかわ」とは
【なんか⼩さくてかわいいやつ】通称「ちいかわ」たちが送る楽しくて、ちょっぴり切ない物語。
時には⾟いことで泣いちゃうけれど「ちいかわ」の周りにはやさしい友達や個性豊かなキャラクターがたくさん！
イラストレーター・ナガノ氏による⼤⼈気マンガ「ちいかわ」のアニメは、めざましテレビで放送中！
ちいかわアニメ公式X (@anime_chiikawa) https://x.com/anime_chiikawa
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