半導体製造装置用センサーの世界市場2026年、グローバル市場規模（容量型、誘導型、光電型）・分析レポートを発表
2026年4月28日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「半導体製造装置用センサーの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、半導体製造装置用センサーのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、半導体製造装置用センサー市場の世界動向について詳細に分析したものです。2024年の市場規模は1117百万ドルと評価され、2031年には1956百万ドルに達すると予測されています。
予測期間における年平均成長率は8.4%と高く、半導体産業の拡大に伴い市場は大きく成長する見通しです。また、関税制度や国際的な政策変化が市場競争や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても検討されています。
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半導体製造装置用センサーは、半導体製造装置において温度、圧力、ガス流量、湿度、振動、粒子濃度などの各種パラメータを監視・測定・制御するための重要なデバイスです。
これらのセンサーは、露光、エッチング、成膜、洗浄などの工程において最適な条件を維持するために不可欠であり、製品品質の向上や生産効率の改善に寄与します。高精度な測定により、半導体製造に求められる厳密な管理を実現しています。
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本レポートでは、定量分析と定性分析の両面から市場を評価しています。需給動向、競争環境、価格動向などを多角的に分析し、市場変化の要因を明らかにしています。
また、主要企業の製品事例や市場シェアの推計を提示し、2025年時点の競争状況を把握することができます。
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市場は種類別および用途別に分類されています。種類別では容量型、誘導型、光電型に分かれており、それぞれ異なる検知方式により用途に応じた選択が行われています。
用途別では露光装置、エッチング装置、洗浄装置、薄膜形成装置などに分類され、半導体製造工程全体で幅広く利用されています。
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主要企業としては、ABB、Siemens、Honeywell、TI、BOSCH、SONY、GE、Emerson Electric、TE、NXPなどが挙げられます。さらにKEYENCE、Rockwell Automation、Amphenol、Analog Devices、Renesas Electronicsなども市場において重要な役割を担っています。
これら企業は技術革新や製品開発を通じて競争力を強化しています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが主要市場として分析されています。
特にアジア太平洋地域は半導体製造拠点の集中により市場を牽引しており、高い成長が期待されています。一方で北米や欧州でも先端技術開発の進展により需要が拡大しています。
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市場成長の要因としては、半導体需要の拡大、製造プロセスの高度化、高精度制御の必要性の増加が挙げられます。一方で、技術的な高度化に伴う開発コストや品質要求の厳格化が課題となっています。
また、新技術の導入や高性能センサーの開発が新たな市場機会を創出しています。
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さらに、本レポートでは原材料供給、産業構造、流通経路、顧客動向についても分析しています。これにより企業は市場機会を把握し、戦略的な意思決定に活用することが可能です。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「半導体製造装置用センサーの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、半導体製造装置用センサーのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、半導体製造装置用センサー市場の世界動向について詳細に分析したものです。2024年の市場規模は1117百万ドルと評価され、2031年には1956百万ドルに達すると予測されています。
予測期間における年平均成長率は8.4%と高く、半導体産業の拡大に伴い市場は大きく成長する見通しです。また、関税制度や国際的な政策変化が市場競争や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても検討されています。
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半導体製造装置用センサーは、半導体製造装置において温度、圧力、ガス流量、湿度、振動、粒子濃度などの各種パラメータを監視・測定・制御するための重要なデバイスです。
これらのセンサーは、露光、エッチング、成膜、洗浄などの工程において最適な条件を維持するために不可欠であり、製品品質の向上や生産効率の改善に寄与します。高精度な測定により、半導体製造に求められる厳密な管理を実現しています。
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本レポートでは、定量分析と定性分析の両面から市場を評価しています。需給動向、競争環境、価格動向などを多角的に分析し、市場変化の要因を明らかにしています。
また、主要企業の製品事例や市場シェアの推計を提示し、2025年時点の競争状況を把握することができます。
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市場は種類別および用途別に分類されています。種類別では容量型、誘導型、光電型に分かれており、それぞれ異なる検知方式により用途に応じた選択が行われています。
用途別では露光装置、エッチング装置、洗浄装置、薄膜形成装置などに分類され、半導体製造工程全体で幅広く利用されています。
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主要企業としては、ABB、Siemens、Honeywell、TI、BOSCH、SONY、GE、Emerson Electric、TE、NXPなどが挙げられます。さらにKEYENCE、Rockwell Automation、Amphenol、Analog Devices、Renesas Electronicsなども市場において重要な役割を担っています。
これら企業は技術革新や製品開発を通じて競争力を強化しています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが主要市場として分析されています。
特にアジア太平洋地域は半導体製造拠点の集中により市場を牽引しており、高い成長が期待されています。一方で北米や欧州でも先端技術開発の進展により需要が拡大しています。
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市場成長の要因としては、半導体需要の拡大、製造プロセスの高度化、高精度制御の必要性の増加が挙げられます。一方で、技術的な高度化に伴う開発コストや品質要求の厳格化が課題となっています。
また、新技術の導入や高性能センサーの開発が新たな市場機会を創出しています。
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さらに、本レポートでは原材料供給、産業構造、流通経路、顧客動向についても分析しています。これにより企業は市場機会を把握し、戦略的な意思決定に活用することが可能です。