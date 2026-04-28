雑穀の価値を“美味しさ”として成立させた一品 ― 日本雑穀アワード デイリー食品部門〈2026・春〉金賞発表 ―
一般社団法人日本雑穀協会（所在地：東京都中央区）は、
「日本雑穀アワード デイリー食品部門〈2026・春〉」において、
厳正なる審査の結果、金賞受賞商品を決定いたしましたのでお知らせいたします。
■ 金賞受賞商品
国産小麦と十六穀食パン（敷島製パン株式会社）
■ 受賞商品の概要
国産小麦100％の生地に「はくばく」の十六種類の雑穀を配合したミックス雑穀を使用し、
香ばしさや風味、もっちりとした食感が特徴の雑穀食パンです。
【受賞結果発表ページ】
https://zakkokuaward.jp/news/asp260428
■ 評価のポイント
本商品は、美味しさに加え、雑穀の特性を活かした商品設計や、
食パンとしての完成度の高さなどが評価され、金賞受賞となりました。
特に、十六種類の雑穀を組み合わせることで生まれる
香ばしさ・食感・風味のバランスと、
国産小麦100％によるもっちりとした食べ応えが、
日常の食事として無理なく取り入れられる形で実現されています。
雑穀を単に加えるのではなく、
「美味しさ」として成立させている点において、
“雑穀の活かし方”が高い水準で具現化された商品と評価されました。
■ 金賞受賞は1商品
本部門では、パンや惣菜、弁当などの
日常的に消費される賞味期間の短い食品を対象としています。
審査は、雑穀アドバイザーおよび雑穀クリエイター認定者による複数名体制で、
約30項目に及ぶ評価細目に基づき実施されました。
その結果、定められた評価基準に照らし、
総合的に高い評価点数を得たのは本商品のみであり、
今回の金賞は1商品のみの受賞となりました。
本受賞商品は、
雑穀の持つ価値を栄養や機能性として訴求するだけでなく、
日常の食事の中で自然に選ばれる「美味しさ」として成立させています。
このことは、雑穀を活用した食品において、
「美味しさとして成立していること」が評価の前提となっていることを示しています。
■ 今後の展開
日本雑穀協会では、今後も日本雑穀アワードを通じて、
雑穀を活用した優れた食品を社会に示すとともに、
雑穀の価値を適切に伝えながら、
市場において実際に選ばれる商品のあり方を提示してまいります。
■ 関連情報
【日本雑穀アワード】
https://zakkokuaward.jp/
【雑穀エキスパート講座】
https://www.zakkoku.jp/ex66-recruitmentinfo
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348140/images/bodyimage1】
【当件についてのお問い合わせ先】
一般社団法人 日本雑穀協会 事務局:中西
〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町15番6号 製粉会館6階
TEL :03-6661-7340 FAX :03-6661-7350
URL : https://www.zakkoku.jp/
E-mail : info@zakkoku.jp
配信元企業：一般社団法人 日本雑穀協会
「日本雑穀アワード デイリー食品部門〈2026・春〉」において、
厳正なる審査の結果、金賞受賞商品を決定いたしましたのでお知らせいたします。
■ 金賞受賞商品
国産小麦と十六穀食パン（敷島製パン株式会社）
■ 受賞商品の概要
国産小麦100％の生地に「はくばく」の十六種類の雑穀を配合したミックス雑穀を使用し、
香ばしさや風味、もっちりとした食感が特徴の雑穀食パンです。
【受賞結果発表ページ】
https://zakkokuaward.jp/news/asp260428
本商品は、美味しさに加え、雑穀の特性を活かした商品設計や、
食パンとしての完成度の高さなどが評価され、金賞受賞となりました。
特に、十六種類の雑穀を組み合わせることで生まれる
香ばしさ・食感・風味のバランスと、
国産小麦100％によるもっちりとした食べ応えが、
日常の食事として無理なく取り入れられる形で実現されています。
雑穀を単に加えるのではなく、
「美味しさ」として成立させている点において、
“雑穀の活かし方”が高い水準で具現化された商品と評価されました。
■ 金賞受賞は1商品
本部門では、パンや惣菜、弁当などの
日常的に消費される賞味期間の短い食品を対象としています。
審査は、雑穀アドバイザーおよび雑穀クリエイター認定者による複数名体制で、
約30項目に及ぶ評価細目に基づき実施されました。
その結果、定められた評価基準に照らし、
総合的に高い評価点数を得たのは本商品のみであり、
今回の金賞は1商品のみの受賞となりました。
本受賞商品は、
雑穀の持つ価値を栄養や機能性として訴求するだけでなく、
日常の食事の中で自然に選ばれる「美味しさ」として成立させています。
このことは、雑穀を活用した食品において、
「美味しさとして成立していること」が評価の前提となっていることを示しています。
■ 今後の展開
日本雑穀協会では、今後も日本雑穀アワードを通じて、
雑穀を活用した優れた食品を社会に示すとともに、
雑穀の価値を適切に伝えながら、
市場において実際に選ばれる商品のあり方を提示してまいります。
■ 関連情報
【日本雑穀アワード】
https://zakkokuaward.jp/
【雑穀エキスパート講座】
https://www.zakkoku.jp/ex66-recruitmentinfo
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348140/images/bodyimage1】
【当件についてのお問い合わせ先】
一般社団法人 日本雑穀協会 事務局:中西
〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町15番6号 製粉会館6階
TEL :03-6661-7340 FAX :03-6661-7350
URL : https://www.zakkoku.jp/
E-mail : info@zakkoku.jp
配信元企業：一般社団法人 日本雑穀協会
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