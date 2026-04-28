株式会社阪神コンテンツリンクは、武藤彩未のビルボードライブ公演『武藤彩未 30th Birthday Live』の開催を記念し、当日の撮り下ろし写真を使用した「アクリルライブフォトプレート」をオンラインショップ「Shop.Merchan.jp（ショップ・マーチャンドットジェイピー）」にて2026年4月28日（火）12：00より販売いたします。

本公演は、武藤彩未の誕生日である4月29日（水・祝）に開催される、約3年ぶりのビルボードライブ公演です。ライブの瞬間を切り取った特別なアイテムをこの機会にぜひお買い求めください。





■商品詳細

『武藤彩未 30th Birthday Live』公演限定アクリルライブフォトプレート





■販売情報

・オンラインショップ「Shop.Merchan.jp（ショップ・マーチャンドットジェイピー）」

2026年4月28日（火）12：00より販売開始

特設ページ： https://shop.merchan.jp/collections/ayamimuto_2026





■公演情報

2026年4月29日（水・祝） ビルボードライブ横浜（横浜／馬車道）

1stステージ 開場 14：00 ／ 開演 15：00 2ndステージ 開場 17：00 ／ 開演 18：00





『武藤彩未 30th Birthday Live』

80'sのDNAを継承するシンガー、武藤彩未が3年ぶりにビルボードライブへ登場。幼少期にキッズモデルでキャリアをスタートさせた彼女は、可憐Girl's、さくら学院のメンバーとしてアイドル活動も経験。2014年には1stアルバム『永遠と瞬間』でソロデビューを果たし、透明感あふれる歌声と懐かしくも新しいレトロポップの世界観で支持を集めてきた。自身2度目となる今回のビルボードライブ公演は、ゲストに一昨年BEYOOOOONDSを卒業した山崎夢羽（※1）を迎え、自身の30歳の誕生日に行うメモリアルなステージ。大人の輝きを増す彼女がおくる、一日限りのプレミアムなひとときを堪能してほしい。





★関連URL★

・公式X（旧Twitter）： https://x.com/_mutoayami_

・Billboard Live： https://www.billboard-live.com/





■Shop.Merchan.jp（ショップ・マーチャンドットジェイピー）

音楽・スポーツ・アニメ・鉄道・航空機・ゲーム・漫画といった様々なジャンルのIP（知的財産、ロゴ、イラスト等）を使用したオリジナルグッズを購入いただけるECショップです。IPホルダーの監修を受けた公式キャラクターグッズなど「ここでしか買えないグッズ」を多数取り揃えています。

★ショップサイト★

・ https://shop.merchan.jp 【(c)Merchan.jp (c)2026株式会社 阪神コンテンツリンク】





＜会社概要＞

株式会社阪神コンテンツリンク HANSHIN CONTENTS LINK CORPORATION

本社所在地 大阪市福島区海老江1丁目1番31号 阪神野田センタービル10F

資本金 230,000千円（阪神電気鉄道株式会社 100％出資。阪急阪神東宝グループ）

事業内容 コンテンツ事業、音楽事業、広告メディア事業、サイン制作事業





（※1）崎はたつさき









株式会社阪神コンテンツリンク https://hcl-c.com/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/04/a9ee8d91dff4eef5df16e9e9da969d72944c3508.pdf





発行元：阪急阪神ホールディングス

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