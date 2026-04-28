株式会社清川屋（本社：山形県鶴岡市、代表取締役：伊藤舞）は、予約販売を行っていた山形県産「温室さくらんぼ」の出荷を2026年4月下旬より順次開始いたします。 あわせて、6月に旬を迎える露地さくらんぼの受付も開始し、春から初夏にかけての贈り物需要に応える商品展開を強化しています。 今年は、定番品種「佐藤錦」に加え、大粒で食べ応えのある果肉と濃い甘みが特徴で近年人気が高まっている品種「紅秀峰」を重点的におすすめしています。

希少な「温室さくらんぼ」いよいよ出荷開始

山形県を代表する果物であるさくらんぼは、例年6月に旬を迎えます。温室さくらんぼは、冬の時期からビニールハウス内で丁寧に育てられ、露地栽培に比べて高度な栽培技術を要する希少な果実です。 山形県全体の収穫量のうち、ハウス栽培はごくわずかとされており、春にいち早く楽しめる“旬の先取り”として人気を集めています。 清川屋では30年以上にわたりさくらんぼを取り扱い、年間17,000箱以上を全国へ出荷。長年培ってきた目利きで、贈答にも適した品質のさくらんぼを厳選しています。

“赤い宝石”山形さくらんぼの魅力

山形県は全国有数のさくらんぼの名産地であり、昼夜の寒暖差や雪解け水に恵まれた気候が、甘みと酸味のバランスに優れた果実を育みます。中でも代表品種「佐藤錦」は“赤い宝石”とも称され、日本を代表するさくらんぼとして広く知られています。さらに近年は、大粒でしっかりとした甘みが特長の「紅秀峰」など、多様な品種が楽しめることも山形さくらんぼの魅力のひとつです。旬のわずかな時期にしか味わえない希少性と、収穫したその瞬間が最も美味しいとされる繊細さも、多くの人を惹きつける理由となっています。 清川屋では、生産者と連携しながら、山形の風土に育まれた旬の味覚を大切にお届けしています。

露地さくらんぼの受付も開始、初夏の旬へ

露地栽培のさくらんぼは、太陽の光をたっぷり浴びて育つことで、より豊かな風味と濃い味わいが引き立つのが特長です。清川屋では、複数の契約農家と連携し、園地や収穫タイミングを見極めながら、その時期に最も美味しい“朝摘み”のさくらんぼを選別して出荷しています。季節の移ろいとともに味わいの違いを楽しめる点も、露地さくらんぼならではの魅力です。 https://www.kiyokawaya.com/c/gr7/gr1

カタログ「こころづくし山形さくらんぼ号」発行

本カタログでは、さくらんぼをはじめとした初夏の山形の旬の味覚を中心に、贈答用からご自宅用まで幅広い商品を掲載。定番の「佐藤錦」や近年人気の「紅秀峰」をはじめ、収穫時期や品種ごとの特徴、楽しみ方なども紹介しています。さらに、生産者のこだわりや栽培背景、地域の食文化にまつわるストーリーも織り交ぜながら、単なる商品紹介にとどまらない読み物としても楽しめる内容となっています。季節のご挨拶や母の日・お中元などの贈り物シーンに対応した提案も充実しており、“山形の旬を贈る”ための一冊として活用されています。 https://www.adjustbook.com/doc/us/11068/bk/23737

清川屋オリジナル「山形さくらんぼチケット」5月1日から販売開始！

「山形さくらんぼチケット」は、ギフトカードタイプのさくらんぼ引換券です。もらった人は、スマホやハガキでお申込み。収穫時期をむかえると、新鮮なさくらんぼがご自宅に届きます。「さくらんぼを贈りたいけれど、生モノだから選びづらい」。そんなお客様からの声から生まれた清川屋のオリジナル商品です。カードタイプなので、手荷物を増やしたくない旅行や出張の方のおみやげや贈り物にぴったりです。 チケット① ■対象商品：2026年山形県産 紅秀峰 L 200gパック×2個 ■販売価格：6,500円（税込、さくらんぼの送料込） チケット② ■対象商品：2026年山形県産 紅秀峰 特選 バラ詰め 2L 700g ■販売価格：11,000円（税込、さくらんぼの送料込） ①②共通 ■販売期間：2026年5月1日～5月27日 ■販売場所：清川屋各店、清川屋通販 ■さくらんぼのお届け時期：2026年6月中旬～下旬 https://www.kiyokawaya.com/news/51954/

春の人気商品・旬の味覚も展開

ゴールデンウィークや母の日の贈り物需要にあわせ、春ならではの商品も展開しています。 人気スイーツ「ほわいとぱりろーる」の季節限定さくらんぼ味は、販売開始を楽しみにするリピーターも多い人気商品です。山形県産のさくらんぼを使用し、旬の時期だけ味わえる特別なフレーバーとして展開しています。 また、庄内地方の春の風物詩である「笹巻」や、旬を迎える山形県産アスパラガスなど、地域の食文化を感じられる商品も取り揃えています。 https://www.kiyokawaya.com/c/gr4/gr745/gr595/KY1385 https://www.kiyokawaya.com/c/gr5/gr104

地域の魅力を伝える産学連携とものづくりの取り組み

清川屋では、生産者と連携しながら、山形の風土や食文化の魅力を伝える取り組みを行っています。素材の背景にあるストーリーや地域性を大切にし、単なる商品販売にとどまらない価値の発信を続けています。 また、東北芸術工科大学との産学連携プロジェクトとして、学生が制作した酒器の展示販売も実施しました。作品は期間中、来店客から高い関心を集め、実際に購入されるなど好評を博しました。 本取り組みでは、作品制作にとどまらず、パッケージや売り場づくり、広報活動まで学生自身が担い、「作る」から「届ける」までを実践的に学ぶ機会を提供。来店動機の創出にもつながり、新たな顧客層との接点が生まれるなど、店舗にとっても意義のある取り組みとなりました。 教育現場からも「授業の目的を達成できた」「将来を考える上で大きな学びとなった」といった評価が寄せられており、今後の継続的な展開も期待されています。

日本橋三越本店「とっておきの山形展」に出店

2026年5月27日より、日本橋三越本店にて開催される「とっておきの山形展」に出店いたします。 初夏のさくらんぼシーズンにあわせた出店となり、首都圏のお客様にも山形の旬の味覚や特産品を直接お届けする機会として、限定のスイーツや人気商品を取り揃えて展開予定です。

全国百貨店催事への出店予定

清川屋ではこの夏、全国の百貨店催事への出店を予定しています。山形の美味しさを、各地のお客様に直接お届けできる機会として、展開してまいります。 【出店予定】 ・5月27日（水）～ 6月1日（月） 日本橋三越本店「とっておきの山形展」 ・6月10日（水）～ 6月15日（月） 松坂屋名古屋店 ・6月17日（水）～ 6月23日（火） 阪急うめだ本店出店（予定） ・7月8日（水）～ 7月14日（火） 高島屋柏店出店（予定）

商品概要（抜粋）

【温室さくらんぼ】 出荷開始：2026年4月下旬予定 https://www.kiyokawaya.com/c/gr7/gr1/gr1317 【露地さくらんぼ】 予約受付期間：4月中旬～5月27日まで（一部商品を除く） https://www.kiyokawaya.com/c/gr7/gr1 【さくらんぼチケット】 販売期間：2026年5月1日～5月27日 https://www.kiyokawaya.com/news/51954/ 【ほわいとぱりろーる さくらんぼ味】 販売中：4月中旬～ https://www.kiyokawaya.com/c/gr4/gr745/gr595/KY1385 【手づくり笹巻】 販売中：3月上旬～5月中旬 https://www.kiyokawaya.com/c/gr5/gr104 【山形アスパラ】 受付期間の目安：3月上旬～5月中旬 お届け時期：5月中旬～5月下旬 https://www.kiyokawaya.com/c/gr7/gr221/KA322 ※いずれも数量限定・季節限定商品

清川屋について

山形県を中心に東北地方の13店舗と、ネットやカタログによる通信販売を展開し、東北ゆかりの特産品の企画開発から、製造、販売まで一貫して行っています。地域の特産物に真心を込めて、「特産品文化創造企業」を目指しています。 会社名：株式会社清川屋 所在地：山形県鶴岡市宝田1-4-25 代表者：代表取締役 伊藤舞 事業内容：山形県および東北地方の特産品販売（店舗・通信販売・菓子製造） 企業サイト：https://www.kiyokawaya.co.jp/ 公式通販サイト：https://www.kiyokawaya.com/ 公式Instagram：https://www.instagram.com/kiyokawaya/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社清川屋（広報担当：高橋・朝比奈） 山形県鶴岡市宝田一丁目４－２５ TEL：0235-23-2111（平日9:00～17:00） E-mail：kouhou@kiyokawaya.com