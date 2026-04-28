瀬戸内海を望む絶景と心地よい波音に包まれるモダン蕎麦割烹「Oh-SOBAR」では、新玉ねぎや淡路牛、なるとオレンジや淡路島サクラマスなど、初夏ならではの薫り高い食材を取り合わせた『皐月彩り会席』を、2026年5月1日（金）から31日（日）までの期間限定で提供いたします。 Oh-SOBAR皐月彩り会席：https://oh-sobar.com/news/satsuki-irodori-kaiseki/

瀬戸内海に初夏の光がきらめき、淡路島にも若葉の緑が深まる5月。蕎麦屋ならではの感性で仕立てた、この季節だけの会席をご用意しました。 会席のはじまりは、旬野菜をふんだんにあしらった前菜5種。「淡路島サクラマススモーク 手まり寿司」は、脂がのった淡路島サクラマスを少量のスモークで香りを引き立て、そばの実を組み合わせたシャリでより風味を際立たせます。「新玉ねぎロースト トマト麹包み」は、新玉ねぎのやわらかな甘みに、トマト麹をそっと包み込むことで、素材がもつ自然な甘さが重なり合い、口いっぱいにやさしいコクが広がります。焼物「炙りホッキ貝」には、なるとオレンジを使った自家製のジュレを添え、柑橘ならではのフレッシュな香りとすっきりとした酸味が重なり、初夏らしい軽やかな一皿に仕上げています。メインの「淡路牛 冷しゃぶ」は、淡路牛をさっと湯にくぐらせ、しっとりとした口当たりに仕上げました。ポン酢、ごま味噌ポン酢、玉ねぎ塩の三種の味わいで気分に合わせてお楽しみいただけます。季節の新玉ねぎをはじめとする野菜五種を添え、淡路牛の旨味と野菜の個性が重なり合う、春の滋味豊かな一皿です。今月の変わり蕎麦は「山椒蕎麦」。お蕎麦の香りに負けじと立ちのぼる山椒の香りが特徴です。つゆにも山椒を忍ばせ、口に含むたびに蕎麦の旨味と山椒のほのかな辛味が重なり合う、風味豊かな一品です。 淡路島の初夏を前菜からお蕎麦の一筋に至るまで。一皿ごとに表情を変える季節の味わいとともに、どうぞごゆっくりお愉しみください。

Oh-SOBAR 『皐月彩り会席』 概要

提供： 2026年5月1日（金）～5月31日（日） 提供時間： ランチ／11：00～15：00（ラストオーダー 14：30） ディナー／17：00～21：00（ラストオーダー 20：00） 料金： 8,800円（税込） メニュー： ◇Oh-SOBAR 皐月彩り会席 ・前菜5種盛り／新じゃがとかつお酒盛の茶碗蒸し、菜の花としらすの卯の花和え、新玉ねぎとトマト麹串カツ、筍 木の芽和え、淡路島サクラマススモーク 手まり寿司（そばしゃり） ・椀／空豆とウニの真薯のお吸い物 ・造り盛合せ／鮪、鯛、蛸、アオリイカ、さわら叩き ・焼物／和風コロッケ、新玉ねぎ饅頭、炙りホッキ貝となるとオレンジ酢ジュレ ・メイン／淡路牛冷しゃぶ（ポン酢、ごま味噌ポン酢、玉ねぎ塩添え）、野菜の盛り合わせ（レタス、クレソン、焼き茄子、ビーツ、新玉ねぎ） ・蕎麦／二八蕎麦、山椒蕎麦 ・デザート／そば茶と豆腐チーズのどらやきアイス 備考： 食材の仕入れ状況により、提供メニューを変更する可能性があります 詳細・予約： https://oh-sobar.com/news/satsuki-irodori-kaiseki/ 住所： 兵庫県淡路市野島轟木字砂川 269番2 HP： https://www.oh-sobar.com Instagram： https://www.instagram.com/ohsobar/ 問合わせ： 「Oh-SOBAR」（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営） E-mail info@oh-sobar.com

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