創設79年を迎える医療法人財団興学会(所在地：東京都千代田区、理事長：白井 清士)が運営する新橋歯科医科診療所では、身体への負担を最小限に抑え、自己治癒力を活用する「バイオインプラント®治療」において、ゴールデンウィークの長期休暇を前に、全顎治療（All-on-4）を希望する患者様からの相談数が4月から前年同月より倍増しています。

身体への優しさと「タイパ（タイムパフォーマンス）」の両立

近年、インプラント治療において「ただ抜けた場所を埋める」だけでなく、「いかに身体に負担をかけず、天然歯に近い状態を再現するか」という、生体親和性を重視した「バイオインプラント®治療」への注目が高まっています。 特に多忙な現役世代や、手術の負担を避けたいシニア世代の間で、最小4本のインプラントで全ての歯を支え、手術当日に仮歯が入る「All-on-4（オールオンフォー）」のニーズが、連休前の「集中治療」として定着しています。

ワンデイトリートメント（オールオン4）バイオインプラント®治療

当院では、光加速インプラントスピードヒーリングと高濃度幹細胞培養上清液を使用することによりできるだけ治療期間の短縮を目指し、患者様に負担がかからないようするインプラント治療です。

光加速インプラントスピードヒーリング

高濃度幹細胞培養上清液

総入れ歯をお使いの方や多くの歯をなくした方のため、上顎・下顎それぞれ4本のインプラントですべての歯を作ります。インプラントの本数を4本に最小化しバランスよく配置することにより、骨がなく従来、治療が難しいと診断された方や入院が必要と言われた重症な方でも即日に歯を入れることが可能です。痛みも少なく、ズレることもなく噛むことが可能なため、その日から仮歯を入れ食事ができます。

たった1日で抜歯から仮歯装着まで

治療内容：上顎・下顎それぞれ4本のインプラントですべての歯を作る治療です。手術当日に仮歯まで装着できます。 費用：380万円（税込）※自由診療 治療リスク：身体の状態によっては手術に適用できないケースがあります。 治療期間：約４ヶ月間

「バイオインプラント®」の先進性

■「手術当日に食事ができる」All-on-4の即時荷重

独自のデジタルシミュレーション技術により、手術の時間を大幅に短縮。骨が少ない方でも、骨移植を避けながら最小限の埋入本数で全顎を再建。手術したその日に固定式の仮歯を装着できるため、翌日から会話や食事を楽しむことが可能です。

■ 血液由来の成長因子を活用した「スピード治癒」

高濃度幹細胞培養上清液と光加速インプラントスピードヒーリングを術部に併用。外部の化学物質に頼らず、組織再生力を高めることで、術後の痛みや腫れを抑え、インプラントと骨の回復をサポートすることを目的にとしたバイオアプローチを採用しています。

こんな方は是非ご相談ください。

● 残っている歯がほどんどなく硬いものが噛めない。 ● 歯がボロボロになっていて人に見せられない。 ● 入れ歯をつけると違和感を感じる。 ● 総入れ歯をつけているがお手入れが面倒。

当院では「100年人生を、自分の歯で、美味しく食べる」をミッションとし、最新のレーザー技術やバイオテクノロジーを融合させた、痛みや不安に配慮した歯科医療の普及に努めてまいります。

▼詳細情報はこちら https://shinbashishika.com/medical-treatment/implant-allon4/

▼施術内容 施術名：ワンデイトリートメント（オールオン4）バイオインプラント®治療 施術の説明：高濃度幹細胞培養上清液と光加速インプラントスピードヒーリングを使用してインプラント治療を行います。 施術のリスク：痛みや腫れ、内出血のリスクなどがあります。 施術の価格：380万円（税込） ※デンタルローンを活用できますので、分割払いでも費用を低減することが可能です。 ※保険対象外治療となります。 ※各治療期間・治療費は患者様の状況に応じて変わります。 ※相談料、検査料、調整料、オプション料等は含みません。 ※バイオインプラント®は、興学会の登録商標です。

■診療所概要

診療所名：新橋歯科医科診療所 所在地：〒105-0004 東京都港区新橋4-9-1 新橋プラザビル2階 アクセス：JR線「新橋」駅 徒歩3分 診療時間 ： 9:30～13:00/14:00～18:30 定休日：祝日 URL：https://shinbashishika.com/ ▼お問い合わせおよび予約はこちら https://shinbashishika.com/contact/reserve/

診療所名：赤坂歯科診療所 所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂5-5-18 オービス赤坂1F アクセス：東京メトロ「赤坂」駅 徒歩3分 診療時間 ： 9:30～13:00/14:00～18:30 定休日：日曜・祝日 URL：https://www.akasakashika.com/ ▼お問い合わせおよび予約はこちら https://www.akasakashika.com/contact/ 診療所名：青山歯科診療所 所在地：〒107-0061 東京都港区北青山2-5-8 青山OM-SQUARE B1 アクセス：東京メトロ「外苑前」駅直結 徒歩1分 診療時間 ： 9:30～13:00/14:00～18:30 定休日：日曜・祝日 URL：https://www.aoyamashika.jp/ ▼お問い合わせおよび予約はこちら https://www.aoyamashika.jp/contact/

■会社概要 商号 ： 医療法人財団興学会 代表者 ： 白井 清士 所在地 ： 〒101-0031 東京都千代田区東神田2-6-5 東神田ビル8階 設立 ： 1947年（昭和22年）6月 事業内容 ： 最先端歯科医療、美容医療

【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】 医療法人財団興学会 TEL：03-3526-3031