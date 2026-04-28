一般社団法人アジャイル経営カンファレンス実行委員会は、2026年1月23日(金)に開催した「アジャイル経営カンファレンス2026」のアーカイブ動画を無料公開いたします。

生成AIをはじめとするAI技術の急速な進化により、企業を取り巻く環境はかつてないスピードで変化しています。このような時代において問われているのは、スピードある経営判断と、変化を前提に意思決定と実行を回し続けられる経営のあり方です。私達はこのような経営のあり方をアジャイル経営と位置づけています。

本カンファレンスでは、変化の時代における将来の描き方と、それを実現するための自律的な組織づくり、スピードある意思決定のしくみと背後にある原則について、実際に変革に取り組んできた企業や自治体の実践についてご覧いただけます。





お申込み、詳細は公式サイトをご覧ください：

https://agile-keiei-conf.jp/





アジャイル経営カンファレンス2026





■開催概要

名称 ： アジャイル経営カンファレンス2026

公開期間 ： 2026年5月31日(日)まで

対象者 ： 企業の経営者、管理職などのミドルマネジメント層

企業の経営や部門の意思決定に関わる方

公式サイト(お申込み)： https://agile-keiei-conf.jp/









■公開セッション

＜基調講演＞

株式会社アトラエ

代表取締役 CEO 新居 佳英 氏





＜講演＞

株式会社AIST Solutions

Vice CTO 和泉 憲明 氏





株式会社スコラ・コンサルト

プロセスデザイナー/行政経営デザイナー

NPO法人自治体改善マネジメント研究会理事長 元吉 由紀子 氏





株式会社ヒューマンルネッサンス研究所

代表取締役社長 立石 郁雄 氏





ほか









【本件に関するお問い合わせ先】

アジャイル経営カンファレンス運営事務局

MAIL： info@agile-keiei-conf.jp