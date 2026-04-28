株式会社インフィニブレイン(本社：大阪市中央区、代表取締役：武山 英治)は、オンラインゲームプラットフォーム「DMM GAMES」( https://games.dmm.com/ )にて配信している、近未来くノ一ロールプレイングゲーム『対魔忍RPG』は、4月28日(火)よりチャレンジクエスト「賢明卿崩壊区画」などをお知らせいたします。 ▼公式サイト https://games.dmm.com/detail/taimanin_rpg/

――――――――――――――――――――――― ▼チャレンジクエスト名：「賢明卿崩壊区画」が開催！ 開催期間 ：2026年4月28日 (火) 17:00 ～ 5月6日 (水) 10:59 期間限定で挑戦できる、高難易度の敵が登場するチャレンジクエストです。 特定の条件を満たした状態でクリアすることによってサブミッションを達成でき、報酬として対魔石を入手することができます。 さらに、魔界級をクリアすると「称号」が獲得できます。 上級 ：対魔石5個 超上級：対魔石15個 魔界級：対魔石10個 ※各難易度1回のみの獲得となります。

▼[GW限定]対魔石×180個販売！ 販売期間 ：2026年4月28日 (火) 17:00 ～ 5月13日 (水) 10:59 販売価格 ：5000DMMポイント 販売期間中、3回限定で購入できるお得なセット販売となります。 ※詳細についてはショップの「おすすめ」ページをご確認ください。

▼ゴールドラッシュセットが販売！ 販売期間 ：2026年4月28日 (火) 17:00 ～ 5月27日 (水) 16:59 販売価格 ：500DMMポイント 販売期間中、1日1回限定で購入できるお得なセット販売となります。 ※詳細についてはショップの「おすすめ」ページをご確認ください。

▼ゴールデンウィークログインボーナス開催！ 開催期間 ：2026年4月29日 (水) 0:00 ～ 5月13日 (水) 23:59 特別ログインボーナスを実施します。 最大7日間の期間中ログインで、対魔石(無償)×15を獲得できるのでお見逃しなく！

監獄戦艦とのコラボイベント『監獄戦艦×対魔忍』は、2026年5月6日(水)10:59まで開催中！ コラボ限定SRユニットを手に入れるチャンスですので、ぜひご参加ください！

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=gfNj6UZTFv0

その他、アップデートの詳細につきましては、ゲーム内の「お知らせ」をご確認ください。 ▼公式サイト https://games.dmm.com/detail/taimanin_rpg/ ▼公式X(Twitter)アカウント(@taimanin_rpg) https://x.com/taimanin_rpg ▼公式対魔忍RPGチャンネル https://www.youtube.com/channel/UClq3kKcD2Senp1tF5WsJVIw

注意事項 ・キャンペーン、イベントの仕様、日程については予告なく変更する場合があります。 ・本イベントは今後、再度開催する可能性があります。 ▼製品概要 タイトル ：対魔忍RPG プラットフォーム：DMM GAMES／DMM GAMESストア 権利表記 ：(C)2018 LILITH.ALL Rights reserved. ＜対応環境＞ Windows OS：Windows 11(64bit) 以上 【推奨ブラウザ】 Google Chrome(64bit) Microsoft Edge(Chromium版)(64bit) ※バージョン記載のないものは最新バージョンとなります。 ※上記は推奨環境となり、動作を保証するものではありません。 ※掲載内容は予告なく変更される場合があります。 ■会社概要 名称 ：株式会社インフィニブレイン 所在地 ：［大阪本社］ 〒542-0061 大阪市中央区安堂寺町2-3-5 第18松屋ビル8F ［東京支社］ 〒108-0014 東京都港区芝5-1-13 MAビル三田Ⅱ 2F 代表 ：代表取締役 武山 英治 事業内容：ゲーム・アニメの企画・販売、ゲームパブリッシング事業、 グッズの企画・開発・販売 URL ：https://www.infini-brain.co.jp/