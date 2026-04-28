平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

株式会社宝塚クリエイティブアーツ（兵庫県宝塚市、取締役社長 奥村 淳）ではこのたび、音楽配信「タカラヅカレビュー ミュージック」のサービス開始20周年を記念して、【宝塚歌劇 花組公演ミュージカル・ロマン『悪魔城ドラキュラ』～月下の覚醒～原作／株式会社コナミデジタルエンタテインメント 「悪魔城ドラキュラ」シリーズ】の楽曲の海外配信を開始いたしました。本配信は、タカラヅカレビュー ミュージックにおいて初めての海外配信であり、アメリカ・イギリス・オーストラリア・カナダ・タイ・台湾・日本の7つの国・地域でお楽しみいただけます。

1986年のシリーズ第1作発売以来、日本のみならず世界中のファンから長きにわたって愛され続けている株式会社コナミデジタルエンタテインメントのゴシックホラーアクションゲーム「悪魔城ドラキュラ」。宝塚歌劇ならではのオリジナルストーリーと演出により、史上初のミュージカル作品として誕生した同作品をプラットフォーム「Beyond LIVE」を通じて2025年12月～2026年3月31日の期間限定で全世界動画配信を実施しましたが、このたびApple Musicにて国内配信と同時に、アメリカ・イギリス・オーストラリア・カナダ・タイ・台湾へ同作品の楽曲アルバム2種をお届けいたします。





実施概要









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