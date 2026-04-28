創業20年以上の老舗セラミド化粧品会社である有限会社DSR（以下、DSR）は、2026年4月11日（土）、大阪府吹田市の江坂本社にて、敏感肌向けセラミド化粧品を展開するブランド「シェルシュール」の新商品「アドバンストエッセンスRO」についての発表会および座談会を開催しました。 当日は、日頃からシェルシュールをご愛用いただいているお客様をお招きし、新商品の開発背景や特徴について紹介しました。参加者の皆様には事前に新商品をお試しいただいたうえでご参加いただき、使用感や日々のスキンケアに関する率直なご意見を伺いました。

新商品「アドバンストエッセンスRO」について

今回発表した「アドバンストエッセンスRO」は、敏感肌に悩む方にも寄り添うシェルシュールの考え方をもとに開発された新商品です。 発表会では、開発者である医学博士・高岡より、新商品に関する説明を行い、アゼライン酸のメカニズムや商品開発に込めた想いについて紹介しました。

敏感肌の方にとって重要なうるおいバリアに着目し、 セラミドEOP、セラミドNG、セラミドNP、セラミドAG、セラミドAPの5種類のヒト型セラミドを配合。 アゼライン酸の使用時に気になりやすい乾燥にも配慮し、肌をうるおいで守りながら使える処方を目指しました。

参加者からは、

「アゼライン酸について、赤みや脂漏性皮膚炎に効くなとは実感していたものの、そのメカニズムについては理解していなかったため、今回のお話で知ることができ、勉強になりました」

「論理的な説明を聞くことができて、商品をより信頼して使うことができると感じました」

といった声が寄せられました。

新商品「アドバンストエッセンスRO」は現在キャンペーン実施中

・肌荒れを防ぐアゼライン酸を１０％配合 ・うるおいバリアを高めるヒト型セラミドを５種類配合 ・ナイアシンアミドなど、暴走肌荒れを防ぐ厳選成分も配合 ・自宅でのデイリーケアに適した低刺激処方 DSRオンラインショップでは、お肌に合うか不安な方のために、10mLのミニボトルを初回半額で販売しております。 また、お肌に合った方には、初回20％オフの定期便申し込みキャンペーンも実施しております。 繰り返す肌荒れに悩む方は、ぜひお試しください。

愛用者との座談会を通じ、オンラインでは見えにくい“リアルな声”を共有

https://www.dsr-co.jp/product/detail/90890101

新商品発表後には、参加者の皆様との座談会を実施しました。 座談会では、新商品に関する感想のほか、現在ご使用中のアイテムへのご質問、毎日のスキンケアで感じていること、今後期待する商品など、幅広いテーマについて意見交換を行いました。 普段はオンラインでのコミュニケーションが中心となる中、実際にお客様と直接お会いし、肌悩みや商品への想いを伺うことで、スタッフにとっても多くの気づきが得られる機会となりました。 参加者からは、

「これまで周りに赤ら顔の同じ症状の人がいないので孤独を感じていましたが、ほかの皆さんと交流し、情報交換できたことにも感謝です」

といった声もあり、商品紹介にとどまらず、同じ悩みを持つ方同士がつながる場にもなりました。

敏感肌に寄り添い、お客様の声を商品開発へ

シェルシュールでは、敏感肌の方が「使えるものが限られる」「プラスαのスキンケアを諦めてしまう」といった悩みに寄り添いながら、肌へのやさしさと機能性の両立を目指した商品開発を行っています。 今回の発表会・座談会でいただいたご意見は、今後の商品企画やサービス改善に活かしてまいります。 シェルシュールはこれからも、お客様一人ひとりの肌悩みに向き合い、安心して使い続けられるスキンケアをお届けしてまいります。

老舗セラミド化粧品ブランド「シェルシュール」とは

https://www.dsr-co.jp/pages/feature/20260411event1

敏感肌の専門家、髙岡幸二が敏感肌のために開発したヒト型セラミド化粧品ブランド。 皮膚科学に基づき、20年以上前からヒト型セラミドの独自処方で敏感肌に寄り添います。

シェルシュールのセラミド独自処方

- 疑似セラミドや糖セラミドではなく、ヒト型セラミドを配合 - 効果的なうるおいバリアを構築するため、天然ヒト型セラミドと合成ヒト型セラミドをハイブリッド - 複数のヒト型セラミドを配合し、できるだけヒトの肌の構成に近づけた処方 - ヒト型セラミド以外の角質細胞間脂質（コレステロール、脂肪酸）も配合 - お肌の細胞間脂質の割合を意識したセラミドバランス

会社概要

会社名 ：有限会社ＤＳＲ 代表者 ：宮竹 二郎 本社所在地 ：大阪府吹田市江坂町1-23-101大同生命江坂ビル13階 設立 ：2002年12月4日 事業内容 ：化粧品の開発、製造、販売 資本金 ：300万円 URL ：https://dsr-skincare.jp/

創業者／開発者 髙岡 幸二 大阪府出身。神戸大学卒。医学博士。 元神戸大学バイオシグナル研究員。 元奈良女子大学非常勤講師・バイオテクノロジーの研究員。 化粧品・健康食品の開発。 2024年10月に、サンエス石膏株式会社のグループに参画。

https://www.dsr-co.jp/ https://www.amazon.co.jp/stores/page/B3C6F6FF-A393-4A53-811D-8FB66F5A0AAAInstagram投稿 : https://www.instagram.com/p/https://www.instagram.com/p/C6X0h0qBr_2/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==/