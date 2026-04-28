阪急阪神エクスプレス（本社：大阪市北区 代表取締役社長：吉本 敏）のインド法人であるHANKYU HANSHIN EXPRESS INDIA PRIVATE LIMITED（本社：デリー）は、デリー近郊の既存倉庫であるマネサールロジスティクスセンターIIを増床し、5月1日より業務を開始します。同倉庫はインディラ・ガンディー国際空港から約40kmの好立地に位置し、日系企業が多数進出しているマネサール工業団地にも至近です。





マネサールロジスティクスセンターIIは2023年3月より営業を開始し、自動車関連企業を中心に一時保管、在庫管理のほか、出荷前検品、ラベル貼付、再梱包の物流加工サービスやジャストインタイム配送の提供を行ってきました。同倉庫が満床となり、さらなる倉庫需要に対応するため、隣接区画のスペースを借り増しし、1.5倍の計5,574平方メートルに増床します。引き続き旺盛な倉庫需要が見込まれることから、将来的には更なる増床や新たな倉庫の開設を目指しています。





当社はグローバルに展開する高品質な国際輸送サービスとともに、お客様に最適なロジスティクスをプロデュースしています。今後も国内外における倉庫の施設や機能を拡充し、さらなるロジスティクス事業の拡大を目指してまいります。





＜倉庫外観＞





＜マネサールロジスティクスセンターII概要＞





＜拠点地図＞









株式会社阪急阪神エクスプレス https://www.hh-express.com/jp/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/04/85db578bfee21a89bfa159bba3ca201f043d5d1c.pdf





発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1