埼玉県八潮市の文具メーカー、株式会社イワコーの製品を集めたイベント「けしごむてん」（主催：テレビせとうち）が、岡山駅前のイコットニコットにて開催されています。（4/24～5/10迄） 会場内は、食べ物・動物・乗り物など本物そっくりな消しゴム数千点で埋め尽くされ、まさに「消しゴムの博物館」のような空間。巨大なジオラマ展示や、好きな消しゴムを組み合わせて自分だけのセットが作れる「消しゴムバイキング」など、ゴールデンウィークのお出かけにぴったりの体験型イベントとして、連日多くの家族連れで賑わっています。

■ 圧巻！数千点の”消しゴム”で作られた「巨大ジオラマ」

会場でひときわ目を引くのは、数えきれないほどの「おもしろ消しゴム」を使用して作られた巨大ジオラマです。街並みや動物園など、消しゴムだけで表現されたミニチュアの世界は、子供たちの視線を釘付けにしています。（画像は「消しゴムで作ったお菓子の家」）

■ 子どもが夢中に！自分だけの組み合わせを楽しむ「消しゴムバイキング」

本イベントで大人気なのが、豊富な種類の中から好きな消しゴムを選んで組み合わせる「消しゴムバイキング」。ただ買うだけでなく、数百種類の消しゴムの中から自分だけのお気に入りを“選ぶ”楽しさもセットで味わえる「体験型」のイベントです。（入場無料エリア／1回税込700円）

■大人も楽しめる！ものづくりの裏側を学べる”博物館”のような展示

「どうやってこの精巧な形が作られているのか」という、ものづくりの裏側にスポットを当てた展示も大きな見どころです。会場には、普段目にすることのできない消しゴムの「金型」や、製品が完成するまでの「製造工程」が学べる資料を展示しています。熟練の職人技による精密なパーツ分割など、メイド・イン・ジャパンの凄みを感じられる内容。子供たちが夢中で遊ぶ傍らで、大人が思わず「これは凄い……」と見入ってしまうような、知的好奇心を刺激する「消しゴム博物館」としての側面も、本イベントの大きな魅力です。

■ ゴールデンウィークのお出かけ、家族の思い出作りに

岡山駅前（イコットニコット）という好立地で、天候を気にせずゆっくりと楽しんでいただけるイベントです。世代を超えて愛される消しゴムの世界を、ぜひご家族でお楽しみください。

【開催日時】 4月24日(金)～5月10日(日) 10：00～18：00 ※最終入場 17：30まで 【会場】 イコットニコット 4階 イベントスペース （岡山市北区駅前町１丁目８番１８号） 【入場料】 ※バイキング、お買い物エリアは入場無料 大人（中学生以上）税込600円 子供（小学生以下）税込400円（3歳以下入場無料） ※お支払い方法は現金またはPayPayとなります 【主催】テレビせとうち 【企画】(株)NKSコーポレーション企画開発室企画事業課 【協力】株式会社イワコー 【お問合せ先】 テレビせとうち 事業コンテンツ部 TEL：086-803-7017 （平日 1０：00～17：00）