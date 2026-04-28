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【KARRIMOR】春夏の行動着に最適な薄手ミドラー「dry middler hoodie」発売
高い通気性とUVカット機能で、春秋から初夏まで快適な一着が登場
英国発祥のアウトドアブランド「KARRIMOR（カリマー）」は、吸汗速乾性・高い通気性・UVカット機能を備えた薄手ミドラー「dry middler hoodie（ドライ ミドラー フーディー）」を発売いたします。
春秋の肌寒い時期から初夏にかけての登山を中心に、行動中の快適性を重視した機能設計が特長の一着。メンズ・レディースそれぞれの展開で、幅広いユーザーに対応します。
2026年春夏は“LIGHTNESS〜山も街も、もっと自由に、もっと軽やかに〜”をシーズンテーマに、商品開発を行い、ラインアップしています。
本製品は、UVカット機能（UPF45+）を備え、紫外線を防ぐことで体力の消耗を抑え、行動中も快適なコンディションをサポートします。また、吸汗速乾性と高い通気性により、汗をかいてもベタつきにくく、長時間の着用でも快適さを保ちます。
さらに抗菌防臭加工（SEK認証）により、ニオイの発生を抑制。連続着用や縦走などのシーンでも快適に着用が可能です。
素材には、紫外線対策と快適性を両立する高機能素材「SPACEMASTER®UV」を使用。
糸には紫外線・可視光線遮蔽セラミックスを練り込んだ十字断面ポリエステル長繊維を採用し、衣服内への紫外線透過を抑制。太陽熱線を反射することで、衣服内温度の上昇も抑えます。
さらに、十字型断面構造によって毛細管現象が働き、優れた吸水拡散性を発揮します。生地構造にはダブルワッフル組織を採用。凹凸のある構造によって肌との接地面積を減らし、ベタつきを抑えたドライな着用感を実現しています。
上記の製品は、各3色展開で、メンズ・ウィメンズ別展開です。
本製品は、カリマー公式オンラインストアおよびカリマー取扱店舗にて発売中です。
製品の詳細は、下記をご覧ください。
本件に関するお問合わせ先
カリマーインターナショナルプレスチーム
TEL：03-3221-6883
▼取材・お問い合わせフォームはこちら
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=agxZNgmcVHFKMPbEfaSx-g%3D%3D
関連リンク
dry middler hoodie
https://www.karrimor.jp/category/ITEM/101626.html
dry middler hoodie W's
https://www.karrimor.jp/category/ITEM/101627.html
英国発祥のアウトドアブランド「KARRIMOR（カリマー）」は、吸汗速乾性・高い通気性・UVカット機能を備えた薄手ミドラー「dry middler hoodie（ドライ ミドラー フーディー）」を発売いたします。
春秋の肌寒い時期から初夏にかけての登山を中心に、行動中の快適性を重視した機能設計が特長の一着。メンズ・レディースそれぞれの展開で、幅広いユーザーに対応します。
本製品は、UVカット機能（UPF45+）を備え、紫外線を防ぐことで体力の消耗を抑え、行動中も快適なコンディションをサポートします。また、吸汗速乾性と高い通気性により、汗をかいてもベタつきにくく、長時間の着用でも快適さを保ちます。
さらに抗菌防臭加工（SEK認証）により、ニオイの発生を抑制。連続着用や縦走などのシーンでも快適に着用が可能です。
素材には、紫外線対策と快適性を両立する高機能素材「SPACEMASTER®UV」を使用。
糸には紫外線・可視光線遮蔽セラミックスを練り込んだ十字断面ポリエステル長繊維を採用し、衣服内への紫外線透過を抑制。太陽熱線を反射することで、衣服内温度の上昇も抑えます。
さらに、十字型断面構造によって毛細管現象が働き、優れた吸水拡散性を発揮します。生地構造にはダブルワッフル組織を採用。凹凸のある構造によって肌との接地面積を減らし、ベタつきを抑えたドライな着用感を実現しています。
上記の製品は、各3色展開で、メンズ・ウィメンズ別展開です。
本製品は、カリマー公式オンラインストアおよびカリマー取扱店舗にて発売中です。
製品の詳細は、下記をご覧ください。
KARRIMOR (カリマー)とは
カリマーの歴史は、1946 年に英国の北西部・ランカシャー カウンティでサイクルバッグメーカーとして創業したことに遡ります。タフで機能的な製品に対する評判は、ほどなくして登山家にも届くこととなり、クライマー向けのリュックサックを手がけるようになりました。ブランドの語源は「carry more」。対象となるフィールドで求められる装備一式を過不足なく運ぶことのできる堅牢性や優れた背負い心地、かつクライミングに対応する機能を盛り込んだカリマーのリュックサックは、クライマー自身の能力はもちろん、新たに対象となるフィールドの可能性を広げました。そして今もなお、新たなフィールドへの挑戦を続けています。
【Official SNS】
Instagram / @karrimor_japan (https://www.instagram.com/karrimor_japan/ )
X / @karrimor_jp (https://x.com/karrimor_jp )
Facebook / @karrimor.jp(https://www.facebook.com/karrimor.jp/ )
【クレジット表記】
欧文 / KARRIMOR 和文 / カリマー
カリマーの歴史は、1946 年に英国の北西部・ランカシャー カウンティでサイクルバッグメーカーとして創業したことに遡ります。タフで機能的な製品に対する評判は、ほどなくして登山家にも届くこととなり、クライマー向けのリュックサックを手がけるようになりました。ブランドの語源は「carry more」。対象となるフィールドで求められる装備一式を過不足なく運ぶことのできる堅牢性や優れた背負い心地、かつクライミングに対応する機能を盛り込んだカリマーのリュックサックは、クライマー自身の能力はもちろん、新たに対象となるフィールドの可能性を広げました。そして今もなお、新たなフィールドへの挑戦を続けています。
【Official SNS】
Instagram / @karrimor_japan (https://www.instagram.com/karrimor_japan/ )
X / @karrimor_jp (https://x.com/karrimor_jp )
Facebook / @karrimor.jp(https://www.facebook.com/karrimor.jp/ )
【クレジット表記】
欧文 / KARRIMOR 和文 / カリマー
本件に関するお問合わせ先
カリマーインターナショナルプレスチーム
TEL：03-3221-6883
▼取材・お問い合わせフォームはこちら
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関連リンク
dry middler hoodie
https://www.karrimor.jp/category/ITEM/101626.html
dry middler hoodie W's
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