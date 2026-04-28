こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「滝沢ごみクラブ」とコラボ 「ごみフェス2026」オープニングイベントを5月3日に開催
-大崎フォレストビルディングにて、ごみについて楽しく学べる多彩な企画を実施-
東洋製罐グループホールディングス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：中村琢司）は、2026年5月3日（日・祝）に、「ごみフェス2026」のオープニングイベントを開催します。4回目の開催となる今年も、さまざまなコンテンツを通してごみ削減や資源循環について楽しく学ぶことができる内容となっています。オンラインコミュニティ「滝沢ごみクラブ」の主宰であるお笑い芸人兼ごみ清掃員のマシンガンズ滝沢秀一氏とゲストによる、海ごみをテーマにしたトークセッションを実施します。あわせて、中身が見えるごみ収集車「スケルトンパッカー車」の展示・体験なども行います。
■イベント概要
日時：2026年5月3日（日・祝）10:00〜16:00（開場：9:30、閉場：17:00）
場所：東京都品川区東五反田2-18-1 大崎フォレストビルディング2階
内容：以下の企画を実施予定です。
・中身が見えるごみ収集車「スケルトンパッカー車」との写真撮影やごみ積み込み体験
・海ごみトークセッション
（マシンガンズ 滝沢秀一氏、
ラジオ日本「エシカルWAVE」 パーソナリティ 井手迫義和氏、
水中ゴミ拾い専門店 Dr.blue 代表 東真七水氏）
・ごみを題材にした漫才（「女芸人No.1決定戦 THE W 2024」8代目女王 にぼしいわし）
・海の落語プロジェクト（落語家 吉原馬雀氏）
・使われずに余っている食品を寄付する「フードドライブ」
・体験型工作ワークショップ
詳細はイベントチラシをご参照ください。
URL:https://www.tskg-hd.com/news/news_file/file/20260428_newsrelease01.pdf
なお、会場1階の当社グループが運営する容器文化ミュージアムでは、企画展「ぐるぐるまわる 紙コップの旅」※を開催しています（2026年4月20日（月）~6月19日（金））。ごみフェスとあわせて、資源循環について学べる機会となっています。
※「容器文化ミュージアム（東京都品川区）企画展「ぐるぐるまわる紙コップの旅」を開催-“洗う”が未来をつくる？リサイクルのひみつを探そう！-」（2026年4月13日付プレスリリース）
https://www.tskg-hd.com/news/detail/20260413_newsrelease.html
■ごみフェスについて
「滝沢ごみクラブ」が毎年5月3日（ごみの日）から5月30日（ごみゼロの日）までの約一か月間開催している、全国各地でごみを減らす活動を行うことを目的としたイベントです。「ごみを減らして絆をつなぐ」をテーマに2023年から開催されており、今年で4回目の開催となります。当社グループは初回より本フェスの趣旨に賛同しており、今年も開催初日の5月3日に、「滝沢ごみクラブ」と共催で、「ごみフェス2026」オープニングイベントを当社（大崎フォレストビルディング）で実施します。
■滝沢ごみクラブについて
お笑い芸人で現役のごみ清掃員、ごみの専門家としてテレビやラジオなどに出演し、サステナビリティ広報大使に任命されているマシンガンズ滝沢秀一氏と、その活動に賛同し、集まった人たちによる、ごみを減らすためのオンラインコミュニティです。部員は日本全国から参加しており、海外も含めると100人以上。
総合プロデューサー：マシンガンズ滝沢秀一氏
ごみフェスの総合プロデューサーはマシンガンズの滝沢氏。
当社グループの公式YouTubeチャンネルで公開されている
「しげのすけと容器にいきまSHOW！」にもご出演されています。
東洋製罐グループYouTubeチャンネル：
https://www.youtube.com/@TSKG_YouTube
東洋製罐グループについて
東洋製罐グループは、金属・プラスチック・紙・ガラス等、それぞれの素材が持つ特性を活かしたさまざまな容器をグローバルに提供する総合包装容器メーカーです。包装容器事業のほか、エンジニアリング・充填・物流事業、鋼板関連事業、機能材料関連事業、不動産関連事業の5つの事業を有しています。
当社グループは、社会や地球環境について長期的な視点で考え、すべてのステークホルダーの皆さまに提供する価値が最大化するよう、2050年を見据えた「長期経営ビジョン2050『未来をつつむ』」を2021年5月に策定しました。当社グループの目指す姿・ありたい姿を「世界中のあらゆる人びとを安心・安全・豊かさでつつむ『くらしのプラットフォーム』」と位置づけ、「多様性が受け入れられ、一人ひとりがより自分らしく生活できる社会の実現」「地球環境に負荷を与えずに、人々の幸せなくらしがずっと未来へ受け継がれる社会の実現」を目指し、事業活動を推進していきます。
1917年に創立し、国内44社（東洋製罐グループホールディングス含む）、海外50社のグループ会社を擁し、約19,000人の従業員が働いています（2025年3月末現在）。2025年3月期の連結売上高は9,225億円です。
https://www.tskg-hd.com/
本件に関するお問合わせ先
東洋製罐グループホールディングス株式会社
サステナビリティ推進部 コーポレートコミュニケーショングループ 中野利・神子・柿本・高田・市橋
TEL：03-4514-2026 Mail：tskg_contact@tskg-hd.com
関連リンク
「ごみフェス 2025」のオープニングイベントを5月3日（ごみの日）に開催しました -今年は「かくれエコ」をテーマに、かくれねこ・滝沢ごみクラブとコラボ！-
https://www.tskg-hd.com/news/detail/20250513_newsrelease.html
容器文化ミュージアムWebサイト
https://package-museum.jp/
東洋製罐グループホールディングス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：中村琢司）は、2026年5月3日（日・祝）に、「ごみフェス2026」のオープニングイベントを開催します。4回目の開催となる今年も、さまざまなコンテンツを通してごみ削減や資源循環について楽しく学ぶことができる内容となっています。オンラインコミュニティ「滝沢ごみクラブ」の主宰であるお笑い芸人兼ごみ清掃員のマシンガンズ滝沢秀一氏とゲストによる、海ごみをテーマにしたトークセッションを実施します。あわせて、中身が見えるごみ収集車「スケルトンパッカー車」の展示・体験なども行います。
■イベント概要
日時：2026年5月3日（日・祝）10:00〜16:00（開場：9:30、閉場：17:00）
場所：東京都品川区東五反田2-18-1 大崎フォレストビルディング2階
内容：以下の企画を実施予定です。
・中身が見えるごみ収集車「スケルトンパッカー車」との写真撮影やごみ積み込み体験
・海ごみトークセッション
（マシンガンズ 滝沢秀一氏、
ラジオ日本「エシカルWAVE」 パーソナリティ 井手迫義和氏、
水中ゴミ拾い専門店 Dr.blue 代表 東真七水氏）
・ごみを題材にした漫才（「女芸人No.1決定戦 THE W 2024」8代目女王 にぼしいわし）
・海の落語プロジェクト（落語家 吉原馬雀氏）
・使われずに余っている食品を寄付する「フードドライブ」
・体験型工作ワークショップ
詳細はイベントチラシをご参照ください。
URL:https://www.tskg-hd.com/news/news_file/file/20260428_newsrelease01.pdf
なお、会場1階の当社グループが運営する容器文化ミュージアムでは、企画展「ぐるぐるまわる 紙コップの旅」※を開催しています（2026年4月20日（月）~6月19日（金））。ごみフェスとあわせて、資源循環について学べる機会となっています。
※「容器文化ミュージアム（東京都品川区）企画展「ぐるぐるまわる紙コップの旅」を開催-“洗う”が未来をつくる？リサイクルのひみつを探そう！-」（2026年4月13日付プレスリリース）
https://www.tskg-hd.com/news/detail/20260413_newsrelease.html
■ごみフェスについて
「滝沢ごみクラブ」が毎年5月3日（ごみの日）から5月30日（ごみゼロの日）までの約一か月間開催している、全国各地でごみを減らす活動を行うことを目的としたイベントです。「ごみを減らして絆をつなぐ」をテーマに2023年から開催されており、今年で4回目の開催となります。当社グループは初回より本フェスの趣旨に賛同しており、今年も開催初日の5月3日に、「滝沢ごみクラブ」と共催で、「ごみフェス2026」オープニングイベントを当社（大崎フォレストビルディング）で実施します。
■滝沢ごみクラブについて
お笑い芸人で現役のごみ清掃員、ごみの専門家としてテレビやラジオなどに出演し、サステナビリティ広報大使に任命されているマシンガンズ滝沢秀一氏と、その活動に賛同し、集まった人たちによる、ごみを減らすためのオンラインコミュニティです。部員は日本全国から参加しており、海外も含めると100人以上。
総合プロデューサー：マシンガンズ滝沢秀一氏
ごみフェスの総合プロデューサーはマシンガンズの滝沢氏。
当社グループの公式YouTubeチャンネルで公開されている
「しげのすけと容器にいきまSHOW！」にもご出演されています。
東洋製罐グループYouTubeチャンネル：
https://www.youtube.com/@TSKG_YouTube
東洋製罐グループについて
東洋製罐グループは、金属・プラスチック・紙・ガラス等、それぞれの素材が持つ特性を活かしたさまざまな容器をグローバルに提供する総合包装容器メーカーです。包装容器事業のほか、エンジニアリング・充填・物流事業、鋼板関連事業、機能材料関連事業、不動産関連事業の5つの事業を有しています。
当社グループは、社会や地球環境について長期的な視点で考え、すべてのステークホルダーの皆さまに提供する価値が最大化するよう、2050年を見据えた「長期経営ビジョン2050『未来をつつむ』」を2021年5月に策定しました。当社グループの目指す姿・ありたい姿を「世界中のあらゆる人びとを安心・安全・豊かさでつつむ『くらしのプラットフォーム』」と位置づけ、「多様性が受け入れられ、一人ひとりがより自分らしく生活できる社会の実現」「地球環境に負荷を与えずに、人々の幸せなくらしがずっと未来へ受け継がれる社会の実現」を目指し、事業活動を推進していきます。
1917年に創立し、国内44社（東洋製罐グループホールディングス含む）、海外50社のグループ会社を擁し、約19,000人の従業員が働いています（2025年3月末現在）。2025年3月期の連結売上高は9,225億円です。
https://www.tskg-hd.com/
本件に関するお問合わせ先
東洋製罐グループホールディングス株式会社
サステナビリティ推進部 コーポレートコミュニケーショングループ 中野利・神子・柿本・高田・市橋
TEL：03-4514-2026 Mail：tskg_contact@tskg-hd.com
関連リンク
「ごみフェス 2025」のオープニングイベントを5月3日（ごみの日）に開催しました -今年は「かくれエコ」をテーマに、かくれねこ・滝沢ごみクラブとコラボ！-
https://www.tskg-hd.com/news/detail/20250513_newsrelease.html
容器文化ミュージアムWebサイト
https://package-museum.jp/