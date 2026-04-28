「滝沢ごみクラブ」とコラボ 「ごみフェス2026」オープニングイベントを5月3日に開催

総合プロデューサー：マシンガンズ滝沢秀一氏ごみフェスの総合プロデューサーはマシンガンズの滝沢氏。当社グループの公式YouTubeチャンネルで公開されている「しげのすけと容器にいきまSHOW！」にもご出演されています。東洋製罐グループYouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@TSKG_YouTube東洋製罐グループについて東洋製罐グループは、金属・プラスチック・紙・ガラス等、それぞれの素材が持つ特性を活かしたさまざまな容器をグローバルに提供する総合包装容器メーカーです。包装容器事業のほか、エンジニアリング・充填・物流事業、鋼板関連事業、機能材料関連事業、不動産関連事業の5つの事業を有しています。当社グループは、社会や地球環境について長期的な視点で考え、すべてのステークホルダーの皆さまに提供する価値が最大化するよう、2050年を見据えた「長期経営ビジョン2050『未来をつつむ』」を2021年5月に策定しました。当社グループの目指す姿・ありたい姿を「世界中のあらゆる人びとを安心・安全・豊かさでつつむ『くらしのプラットフォーム』」と位置づけ、「多様性が受け入れられ、一人ひとりがより自分らしく生活できる社会の実現」「地球環境に負荷を与えずに、人々の幸せなくらしがずっと未来へ受け継がれる社会の実現」を目指し、事業活動を推進していきます。1917年に創立し、国内44社（東洋製罐グループホールディングス含む）、海外50社のグループ会社を擁し、約19,000人の従業員が働いています（2025年3月末現在）。2025年3月期の連結売上高は9,225億円です。https://www.tskg-hd.com/