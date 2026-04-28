こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
有限責任監査法人トーマツの新しい業務執行体制について
デロイト トーマツ グループの有限責任監査法人トーマツ（東京都千代田区、代表執行役：大久保 孝一）は、2026年6月1日から開始する事業年度の業務執行体制を決定しましたのでお知らせします。
代表執行役
惣田 一弘（そうた かずひろ）
現職：監査事業本部長
副代表 兼 管理本部長
山田 円（やまだ えん）
現職：人材本部長
本部長
村野 裕和（むらの ひろかず） 監査事業本部長
現職：金融事業部長
樋野 智也（ひの ともや） アシュアランス事業本部長
現職：パブリックセクター・ヘルスケア事業部長
郄橋 周（たかはし まこと） Risk & Brand Protection本部長
現職：Risk & Brand Protection本部長（再任）
酒井 宏彰（さかい ひろあき） 品質・リスク管理本部長 兼 品質統括部長
現職：品質・リスク管理本部長兼 品質統括部長（再任）
植木 拓磨（うえき たくま） 企画本部長 兼 戦略統括部長
現職：財務管理本部長
上記以外のExecutive Committee*1メンバー
東川 裕樹（ひがしかわ ゆうき） リスク管理部長
現職：東日本第三事業部 所属
隅田 拓也（すみた たくや） Growth部長
現職：Growth部長（再任）
齋藤 雅司（さいとう まさし） デジタルアシュアランス事業企画部長 兼 デジタルアシュアランス事業部長
現職：デジタルアシュアランス事業部長（再任）
河嶋 聡史（かわしま さとし） タレントマネジメント部長
現職：中京事業部長
山田 博之（やまだ ひろゆき） 経理総務部長
現職：品質・リスク管理本部 所属
事業部長
松下 陽一（まつした よういち） 東日本第一事業部長*2
現職：東日本第一事業部長（再任）
辻 伸介（つじ しんすけ） 東日本第二事業部長*2
現職：東日本第二事業部 所属
野田 智也（のだ ともや） 東日本第三事業部長*2
現職：東日本第一事業部 所属
田嶋 大士（たじま ひろし） 東日本第四事業部長*2
現職：金融事業部 所属
杉浦 野衣（すぎうら やえ） 中京事業部長
現職：中京事業部 所属
大谷 博史（おおたに ひろふみ） 関西事業部長
現職：経営企画本部長
郄尾 圭輔（たかお けいすけ） 西日本事業部長
現職：西日本事業部 所属
正田 誠（しょうだ まこと） 金融事業部長
現職：金融事業部 所属
千原 徹也（ちはら てつや） パブリックセクター・ヘルスケア事業部長
現職：関西事業部 所属
只隈 洋一（ただくま よういち） IPO監査事業部長
現職：IPO監査事業部長（再任）
土畠 真嗣（どばた しんじ） 監査アドバイザリー事業部長
現職：監査アドバイザリー事業部長（再任）
*1 代表執行役が主宰し、経営意思決定機関であるボードへの付議事項等を審議・決定するCommitteeです。なお、ボードメンバーについては、6月の臨時社員総会にて決定されます。
*2 各事業部が主に担当するインダストリー・セクターは下記のとおりです。
東日本第一事業部：Telecommunications, Media & Entertainment、Technology、Shosha
東日本第二事業部：Consumer Products、Retail, Wholesale & Distribution、Transportation, Hospitality & Services、Life Sciences
東日本第三事業部：Automotive、Energy & Chemicals、Mining & Metals、Power, Utilities & Renewables、Shosha
東日本第四事業部：Industrial Products & Construction、Shosha
有限責任監査法人トーマツは1968年に設立された日本初の全国規模の監査法人であり、日本最大級のプロフェッショナルグループのデロイト トーマツ グループの主要事業法人の一つです。日本全国の約30都市に展開し、約6,000名の人員を擁しています。高い倫理観とスキル・経験を有する公認会計士などのプロフェッショナルが高品質な監査およびアドバイザリー業務を行うことで、資本市場のみならず経済社会全般のステークホルダーの期待に応えていくことを目指しています。
本件に関するお問合わせ先
デロイト トーマツ グループ 広報担当
電話番号: 03-6213-3210
Email: press-release@tohmatsu.co.jp
関連リンク
有限責任監査法人トーマツの次期ボード議長および代表執行役の決定
https://www.deloitte.com/jp/ja/about/press-room/nr20260227.html
代表執行役
惣田 一弘（そうた かずひろ）
現職：監査事業本部長
副代表 兼 管理本部長
山田 円（やまだ えん）
現職：人材本部長
本部長
村野 裕和（むらの ひろかず） 監査事業本部長
現職：金融事業部長
樋野 智也（ひの ともや） アシュアランス事業本部長
郄橋 周（たかはし まこと） Risk & Brand Protection本部長
現職：Risk & Brand Protection本部長（再任）
酒井 宏彰（さかい ひろあき） 品質・リスク管理本部長 兼 品質統括部長
現職：品質・リスク管理本部長兼 品質統括部長（再任）
植木 拓磨（うえき たくま） 企画本部長 兼 戦略統括部長
現職：財務管理本部長
上記以外のExecutive Committee*1メンバー
東川 裕樹（ひがしかわ ゆうき） リスク管理部長
現職：東日本第三事業部 所属
隅田 拓也（すみた たくや） Growth部長
現職：Growth部長（再任）
齋藤 雅司（さいとう まさし） デジタルアシュアランス事業企画部長 兼 デジタルアシュアランス事業部長
現職：デジタルアシュアランス事業部長（再任）
河嶋 聡史（かわしま さとし） タレントマネジメント部長
現職：中京事業部長
山田 博之（やまだ ひろゆき） 経理総務部長
現職：品質・リスク管理本部 所属
事業部長
松下 陽一（まつした よういち） 東日本第一事業部長*2
現職：東日本第一事業部長（再任）
辻 伸介（つじ しんすけ） 東日本第二事業部長*2
現職：東日本第二事業部 所属
野田 智也（のだ ともや） 東日本第三事業部長*2
現職：東日本第一事業部 所属
田嶋 大士（たじま ひろし） 東日本第四事業部長*2
現職：金融事業部 所属
杉浦 野衣（すぎうら やえ） 中京事業部長
現職：中京事業部 所属
大谷 博史（おおたに ひろふみ） 関西事業部長
現職：経営企画本部長
郄尾 圭輔（たかお けいすけ） 西日本事業部長
現職：西日本事業部 所属
正田 誠（しょうだ まこと） 金融事業部長
現職：金融事業部 所属
千原 徹也（ちはら てつや） パブリックセクター・ヘルスケア事業部長
現職：関西事業部 所属
只隈 洋一（ただくま よういち） IPO監査事業部長
現職：IPO監査事業部長（再任）
土畠 真嗣（どばた しんじ） 監査アドバイザリー事業部長
現職：監査アドバイザリー事業部長（再任）
*1 代表執行役が主宰し、経営意思決定機関であるボードへの付議事項等を審議・決定するCommitteeです。なお、ボードメンバーについては、6月の臨時社員総会にて決定されます。
*2 各事業部が主に担当するインダストリー・セクターは下記のとおりです。
東日本第一事業部：Telecommunications, Media & Entertainment、Technology、Shosha
東日本第二事業部：Consumer Products、Retail, Wholesale & Distribution、Transportation, Hospitality & Services、Life Sciences
東日本第三事業部：Automotive、Energy & Chemicals、Mining & Metals、Power, Utilities & Renewables、Shosha
東日本第四事業部：Industrial Products & Construction、Shosha
有限責任監査法人トーマツは1968年に設立された日本初の全国規模の監査法人であり、日本最大級のプロフェッショナルグループのデロイト トーマツ グループの主要事業法人の一つです。日本全国の約30都市に展開し、約6,000名の人員を擁しています。高い倫理観とスキル・経験を有する公認会計士などのプロフェッショナルが高品質な監査およびアドバイザリー業務を行うことで、資本市場のみならず経済社会全般のステークホルダーの期待に応えていくことを目指しています。
本件に関するお問合わせ先
デロイト トーマツ グループ 広報担当
電話番号: 03-6213-3210
Email: press-release@tohmatsu.co.jp
関連リンク
有限責任監査法人トーマツの次期ボード議長および代表執行役の決定
https://www.deloitte.com/jp/ja/about/press-room/nr20260227.html