Switchを大画面に簡単接続 ----HAILESI S123E、日本のポータブルモニター市場に登場 Amazon日本売上ランキングTOP5入り

中国、深セン、2026年4月28日 /PRNewswire/ --「高い品質基準」で知られる日本のコンシューマーエレクトロニクス市場において、深セン発のポータブルモニターが急速に注目を集めています。HAILESIが発売したS123Eポータブルモニターは、Amazon日本のポータブルモニター売上ランキングでトップ5にランクインし、12.3インチカテゴリーでは首位を維持しています。この実績は販売数の伸びを示すだけでなく、日本のユーザーから製品の品質と性能が高く評価されていることの表れです。（データ出典：2026年3月アマゾンモニターカテゴリランキング）

「Switch 2ドック不要」をコンセプトに開発された革新的な製品として、S123Eはユーザーの不便さを解消します。Type-Cケーブル1本のみでゲーム機を大画面に直接接続でき、従来のドックに依存しない使用が可能です。日本のユーザーの一人は「今まで使った外部モニターの中で最も使いやすいです。軽量で持ち運びしやすく、いつでもどこでも使用でき、純正ドックを購入するよりもコストパフォーマンスが高いと感じました」と評価しています。

ディスプレイ性能として、本製品は12.3インチ画面を搭載し、1920×1280の解像度と3:2のアスペクト比を採用。従来の16:9画面より表示領域が広く、オフィス作業や学習の効率を高めます。さらに、100％sRGBの広色域、300ニットの高輝度に対応し、HDR機能も搭載。臨場感のある自然な視聴体験を提供します。

タッチ操作機能も大きな魅力です。S123Eはフルラミネーションタッチパネルを採用し、AES1.0/2.0スタイラスペンに対応。精密な筆記とスムーズな操作を実現し、ノート作成やイラスト制作など多様なシーンで活用できます。OTG機能の搭載により、キーボードやマウスを直接接続し、簡単にモバイルオフィス環境を構築できます。

設計面では、軽量で持ち運びやすさと実用性を両立し、本体一体型スタンドにより角度調整も自在です。内蔵デュアルスピーカーにより日常の動画・音楽視聴にも対応し、1台で多用途に活用できます。ゲーム・ビジネス・学習・車載利用など、さまざまな場面で活用可能です。

HAILESIについて

HAILESIは長年ディスプレイ端末分野に特化したテクノロジーブランドで、独自の研究開発力とグローバル展開体制を有しています。ユーザー体験と製品の使いやすさを重視し、世界中の顧客に高品質な視聴体験とサービスを提供することを理念としています。

詳細は公式サイトをご覧ください：www.hailesi.net

（日本語リリース：クライアント提供）

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