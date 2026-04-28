山梨県では県内に事業所を持つ中小企業等を対象に、生産性向上に向けた設備投資等の経費に対して補助金を交付します。





山梨県中小企業等 生産性向上設備整備等 支援補助金 チラシ01





当補助金はエネルギー価格や物価高騰に直面する中小企業者等の生産性向上と更なる賃上げを促進することを目的としたもので、設備の導入・更新・改修等に要する経費の一部を最大300万円(補助率2/3以内)補助します。

申請にあたっては、商工会の経営指導員などの専門家からの支援を受けていること、「豊かさ共創スリーアップ実践企業認証制度」の認証を受けている(または受ける見込である)ことなどが必要となります。

申請受付は2026年5月11日(月)から7月15日(水)までです。当補助金に関する問い合わせは4月27日(月)より、本リリース下部記載のやまなし生産性向上設備補助金事務局( TEL： 050-1791-0233 )で開始いたしました。





■補助の概要





補助対象経費





■補助対象者

・山梨県内に補助事業を実施する事業所を有する中小企業者等





■補助要件

・申請前に申請前に専門家からの支援を受けていること

・豊かさ共創スリーアップ実践企業認証制度の認証を受けている、又は受ける見込であること

等

※専門家が記載した設備導入に関する様式の提出等が必要です。

※その他「山梨県の県税の滞納がないこと」「暴力団又は暴力団員の統制下にある者でないこと」等の要件があります。詳細は特設Webサイト( https://www.yamanashi-seisansei-up.jp )掲載の「申請要領」をご確認ください。





山梨県中小企業等 生産性向上設備整備等 支援補助金 チラシ02





■補助対象とならない経費の一例

・中古品購入費

・建物、車両、不動産などの購入またはリース経費

・他の補助金と重複する経費 等

※山梨県省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金の対象設備となっているものについては省エネ・再エネ設備補助金への申請が優先となります。









■申請受付期間

2026年5月11日(月)～7月15日(水)





■申請方法

特設Webサイト( https://www.yamanashi-seisansei-up.jp )より申請書類をダウンロードし、必要事項を記入、必要書類を揃えた上で下記事務局まで郵送





〒400-0058 山梨県甲府市宮原町608-1

やまなし生産性向上設備補助金事務局(サンニチ印刷内)