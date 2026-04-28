2年ぶりに、ホテレス編集部調べによる「国内主要ホテルの総売上高や客室3指標TOP100」「日本ホテルチェーン・グループ」「新規開業ホテル計画」をまとめた書籍『ホテルデータブック』を2026年5月30日に刊行します。

各項目の元データは月刊ホテレスで掲載した内容を一部編纂したものであり、ホテル業界の動向が一目で分かり、市場調査や事業計画策定等に活用可能な一冊です。





『ホテルデータブック2026』





■本書の特徴

●国内主要ホテルの総売上高や客室3指標を参考に、ホテル業界の市場調査や事業計画策定に使えます。

●ホテルチェーンリストや新規ホテルオープン情報一覧は、ホテル商材企業の営業リストとして活用できます。

●各種データや長年ホテル業界に関わる識者記事で、ホテル市場予測、開発トレンドの傾向が見てとれます。









■主な購入者(2016年～2024年)

不動産開発会社、金融機関、投資家・投資法人、シンクタンク、教育機関、サプライヤーなど









■概要

有識者 マーケット＆プレイヤー動向

●ホテル開発 H.A.アドバイザーズ株式会社 代表取締役 阿部博秀氏

●ホテル投資 株式会社ブレインピックス 代表取締役 沢柳知彦氏

●ホテル運営 株式会社Aカードホテルシステム 代表取締役 内藤信也氏

【ポイント】

ホテル経営学で世界最高峰のコーネル大学出身の3人の識者。長年ホテル業界に従事する3人の識者には、それぞれが得意とするホテル市場の動向や予測、トレンドなどを解説。本誌オリジナル記事です。





第1章 各種売上高から見た日本のベストホテル

●2022～24年度の国内主要ホテルの総売上高TOP100

●ホテル名／地域名／決算月／客室数／総売上高／客室売上高／料飲売上高／宴会売上高／その他売上高／延べ床面積／1m2当たりの総売上高／客室稼働率／定員稼働率

【ポイント】

部門別の売上高を知ることで、主なシティホテルの売上構成比を把握できます。本誌の特徴は、「1m2当たりの総売上高」。1m2単価を知ることで、事業計画策定に役立ちます。





第2章 客室3指標

●2022～24年度の国内主要ホテルの客室3指標TOP100

●ホテル名／地域名／客室数／期中の総販売可能客室数／ADR／客室稼働率／RevPAR

【ポイント】

ホテル業界の収益指標の1つとされる「客室3指標」。投資法人や上場企業の決算短信等でも、この指標をもとに経営状況を発表しています。ホテル業界の現状を把握するうえで、不可欠な情報です。





第3章 2025年日本のホテルチェーン・グループ一覧

●2025年1月1日時点での日本のホテルチェーン・グループ一覧(139ホテルチェーン)

●ホテルチェーン名／本社所在地(運営本部)／TEL／軒数／提供客室数

→ホテル名／開業年月／都道府県／客室数／運営形態(直営・賃貸・FC・MCなど)

【ポイント】

運営形態が1番のウリです。ホテルサプライヤーにとって、ホテルの運営形態を知ることは商談成功の合否に関わります。





第4章 全国ホテルオープン情報

●2025年12月15日現在でのホテル計画をまとめた内容

●区別のホテル新・増設計画増減／地区別・年別のホテル新・増設計画(ホテル軒数、客室数)／客室規模別のホテル新・増設計画／2025年にオープンしたホテル／ホテル企業・チェーン別プロジェクト一覧／都市別ホテル新・増設一覧(個別521軒)

【ポイント】

官公庁、金融機関、シンクタンクなど、小誌の中で最も多く引用・転載される情報です。ホテル開発計画から、ホテル業界の施設規模やブランド、立地などのトレンド、今後の市場予測ができます。









■媒体

発刊：2026年5月30日予定／判型：A4変形判／ページ数：286ページ

発行：株式会社オータパブリケイションズ

※エクセル版は第1～4章のコンテンツに含まれるエクセル図表を付属





表紙カバー





■価格

●『ホテルデータブック2026』定価：66,000円(税込み)

●『ホテルデータブック2026〈エクセルデータ付き〉』定価：220,000円(税込み)





■当件に関するお問い合わせおよびお申し込み

担当： 株式会社オータパブリケイションズ データブック担当

Mail： databook@ohtapub.co.jp