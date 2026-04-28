国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営するアイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、2026年5月13日（水）～5月15日（金）に東京ビッグサイトにて開催の「第6回 デジタル化・DX推進展【東京】/ AI活用支援EXPO」にブースを出展します。 会場では、最新のAIソリューションやニュース等を集めるAIポータルメディア「AIsmiley」活用方法のご案内と、AI導入のご相談を受け付けております。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

AIエージェント・生成AIなど、業務効率化に繋がる最新のAIソリューションをご紹介！

https://odex-expo.jp/tokyo/

AIsmileyでは、AIエージェントや生成AIソリューションといった最新のAIソリューションをご紹介しております。ブースでは、実際の業務上の課題や活用イメージをお聞かせいただきながら、課題解決につながるAIソリューション探しをサポートいたします。 AI導入について、様々な業種・業態、規模感の企業様へご紹介可能ですので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

出展予定内容

・AIエージェント、生成AI、画像認識AI、予測AI、AI受託開発など、幅広いAIソリューションのご紹介 ・AI導入・DX推進に関する相談 ・AIポータルメディア「AIsmiley」活用方法のご案内 ・AIポータルメディア「AIsmiley」への広告出稿、プロモーション提案

生成AI 業務変革カオスマップを無償提供

生成AIは現在、試験的な導入フェーズを終え、実務への本格的な「定着フェーズ」へと移行しています。単に質問に答えるだけのチャットツールから進化し、自律的にタスクを処理する「AIエージェント」や、社内データを活用する「RAG（検索拡張生成）」など、ビジネスの現場を直接的に最適化する段階に入りました。 生成AI 業務変革カオスマップは、こうした背景を踏まえ、組織の生産性向上に直結する主要なAIソリューションを一挙に網羅し、体系化したものです。特定の業務を効率化するだけでなく、多岐にわたるサービスを業務の文脈に沿って整理しており、自社に合った製品を探すための比較資料としてご活用いただけます。 カオスマップに載っているサービスURLやサービス提供企業一覧（Excel）は、カオスマップ資料請求後に、AIエージェントサービスの導入を検討している企業ご担当者様に無償でご案内いたします。 その他「バックオフィス向け」や「チャットボット」「予測AI」など様々なカオスマップもご案内できますので、詳しくは当社ブース「小間番号：W1-44（AI活用支援EXPO）」へお立ち寄りください。

展示会概要

デジタル化・DX推進展は、デジタル化を推進したい自治体と、DXの推進により営業組織や経営基盤の強化、バックオフィスの業務効率化、働き方改革を実現したい企業に向けたBtoB展示会です。9の専門展示会で、貴社の課題解決につながる商材・サービスを見つけることができます。 ・名称：第6回 デジタル化・DX推進展 ・会期：2026年5月13日（水）～5月15日（金） 各日10:00 ～ 17:00 ・会場：東京ビッグサイト 西3・4ホール ・主催：デジタル化・DX推進展 実行委員会 ・公式サイト：https://odex-expo.jp/tokyo/ ・AIポータルメディア「AIsmiley」小間番号：「W1-44」（AI活用支援EXPO）

入場方法

入場方法下記「詳細、無料お申し込みはこちら」より、来場者登録いただけましたら、ご登録完了後展示会場への入場用バッジが発行されます。手順に従ってご登録をお願いいたします。

AIポータルメディア「AIsmiley」の概要

https://odex-expo.jp/tokyo/

AIsmileyは、月間300万PV・掲載製品数500以上を誇る国内最大級のAIポータルメディアです。 Webサイト上で気になる技術や業種・業態の事例からAIソリューションを選び、まとめて無料で資料請求できます。 企業のAI導入を加速させるプラットフォームとして、国内のDX推進を支援します。

URL：https://aismiley.co.jp/ ・AIとは？ https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-ai/ ・AIエージェントとは？ https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-ai-agent-introduction/ ・RAG（検索拡張生成）とは？ https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-rag/ ・生成AIとは？ https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-generative-ai/

アイスマイリーの会社概要

会社名：株式会社アイスマイリー 所在地：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-20-2 西武信用金庫恵比寿ビル 9F 設立年月日：2018年3月9日 代表者：代表取締役 板羽 晃司 資本金：14,990千円 URL：https://aismiley.co.jp/company/

本リリースに関するお問い合わせ

株式会社アイスマイリー 担当：AIsmiley編集部 TEL：03-6452-4750 Email：media@aismiley.co.jp