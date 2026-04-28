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Gartner、ガートナー アプリケーション・イノベーション & ビジネス・ソリューション サミット 2026を6月17日(水)〜18日(木)に開催
未来のエンタプライズ・アプリケーションとソフトウェア・エンジニアリングのイノベーションについてアナリストが解説
ビジネスおよびテクノロジのインサイトを提供するガートナージャパン株式会社 (以下Gartner) は、来る6月17日(水)〜18日(木)、ウェスティンホテル東京にてガートナー アプリケーション・イノベーション & ビジネス・ソリューション サミット 2026を開催します。
特設サイト：https://www.gartner.com/jp/jai
今年のテーマは「イノベーションとリーダーシップで未来を切り拓け」です。
AIネイティブ時代の到来により、企業にはビジネス目標と連動したイノベーションの推進と、アプリケーション・ポートフォリオのモダナイゼーションを通じたコスト最適化がこれまで以上に求められています。
ガートナー アプリケーション・イノベーション & ビジネス・ソリューション サミット 2026は、アプリケーションおよびソフトウェア・エンジニアリングのリーダーに向けて、AI主導のビジョンを具体的なアクションへと転換するための知見と指針を提供します。
本サミットでは、持続的なイノベーションを創出・推進し、将来にわたるビジネスインパクトをもたらすための戦略と実践的アプローチを明らかにします。
主なプログラム：
■Gartner基調講演：Gartnerアナリストによる講演
【オープニング基調講演】
人とAIの力を掛け合わせ、成果を生み出す
ジェーソン・ウォン (ディスティングイッシュト バイス プレジデント, アナリスト)
ブレント・スチュワート (バイス プレジデント, アナリスト)
【クロージング基調講演】
ソフトウェア・エンジニアリングの未来へのロードマップ：2030年
アクリティ・カプール (シニア ディレクター, アナリスト)
■ゲスト基調講演：最前線で活躍しているゲストによる講演
安達 裕哉氏：ワークワンダース株式会社 代表取締役CEO／ティネクト株式会社 代表取締役
頭のいい人は、なぜ“話す前”に考えるのか？ 〜伝わる人、成果を出す人の思考と言語のデザイン〜
越川 慎司氏：株式会社クロスリバー 代表取締役社長
17万人の言動をAI解析！成果を生み出す人たちに共通する習慣
■エグゼクティブ・ストーリー：先見的なリーダーが最新トレンドや自社の取り組みを紹介する講演
後藤 章一氏：株式会社ファイントゥデイ 執行役員 IT本部長
SaaS ERPを使い倒す取組とAI時代の知識創造
田中 昭二氏：三菱電機株式会社 AXイノベーションセンター AI活用推進プロジェクトグループ プロジェクトグループマネージャー 兼) DXイノベーションセンター 副センター長 博士 (工学) デジタルイノベーション事業本部
AIドリブン経営によるイノベーティブカンパニーへの変革
■その他
国内外のGartnerアナリストによる専門領域のセッション、最先端のソリューション・プロバイダーによる聴講型セッションのほか、Ask the Analyst、契約交渉クリニック、ラウンドテーブルなどの双方向型セッション、展示会エリアでの最新のソリューションのご案内など多岐にわたるセッションを予定しています。最新のセッションについてはこちらよりご覧いただけます。
■本コンファレンス参加対象者：
・CIO (Chief Information Officer：最高情報責任者)／情報システム部門の責任者
・アプリケーションのリーダー
・ソフトウェア・エンジニアリングのリーダー
・ソリューション・アーキテクト
・アプリケーション基盤の責任者
・経営企画／事業企画部門の責任者
・ビジネス・テクノロジスト
・DX (デジタル・トランスフォーメーション) のリーダー
ガートナー アプリケーション・イノベーション & ビジネス・ソリューション サミット 2026 概要：
日時：2026年6月17日(水)〜18日(木)
会場：ウェスティンホテル東京 (東京都目黒区三田1-4-1)
JR恵比寿駅から徒歩7分
東京メトロ日比谷線恵比寿駅から徒歩10分
首都高速2号目黒線 天現寺出入口からタクシー／車で約5分
参加登録：事前登録制 (有料)。オンライン、Emailのいずれかの方法でお申し込みいただけます。
詳細は https://www.gartner.com/jp/conferences/apac/applications-japan/register よりご確認ください。
価格 (1名あたり) :
早期割引価格 (5月15日まで)：191,400円 (税抜価格 174,000円)
通常価格 (5月16日以降)：210,100円 (税抜価格 191,000円)
官公庁・公社・団体向け：177,100円 (税抜価格 161,000円)
※政府及び独立行政法人とその関係機関、地方公共団体の行政機関、公的機関などが対象となります
※複数名で参加される場合はグループ参加割引を適用いただけます。
詳細は https://www.gartner.com/jp/conferences/apac/applications-japan/conference-resources/team-send よりご確認ください。
本コンファレンスWebサイト：https://www.gartner.com/jp/jai
本コンファレンスに関するお問い合わせ先：
ガートナージャパン株式会社 コンファレンス登録事務局
Email: Japan.Conferences@gartner.com
TEL：03-4540-5660 *受付時間：10:00〜12:00 / 13:00〜17:00 (土・日・祝日を除く)
SNS上での本コンファレンスのニュースと最新情報は、XやLinkedIn、Facebookでもご覧いただけます (#GartnerAPPS)。
X:https://x.com/Gartner_jp
Facebook:https://www.facebook.com/GartnerJapan/
LinkedIn:https://www.linkedin.com/showcase/gartner-japan
Gartnerについて
Gartner, Inc. (NYSE: IT) は、お客様の重要な課題において、より優れた意思決定と大きな成果を創出し、実行可能かつ客観的なビジネスおよびテクノロジのインサイトを提供します。詳細については下記Webサイトでご覧いただけます。
gartner.com
gartner.co.jp (ガートナージャパン)
本件に関するお問合わせ先
ガートナージャパン株式会社 コンファレンス登録事務局
Email: Japan.Conferences@gartner.com
ビジネスおよびテクノロジのインサイトを提供するガートナージャパン株式会社 (以下Gartner) は、来る6月17日(水)〜18日(木)、ウェスティンホテル東京にてガートナー アプリケーション・イノベーション & ビジネス・ソリューション サミット 2026を開催します。
今年のテーマは「イノベーションとリーダーシップで未来を切り拓け」です。
AIネイティブ時代の到来により、企業にはビジネス目標と連動したイノベーションの推進と、アプリケーション・ポートフォリオのモダナイゼーションを通じたコスト最適化がこれまで以上に求められています。
ガートナー アプリケーション・イノベーション & ビジネス・ソリューション サミット 2026は、アプリケーションおよびソフトウェア・エンジニアリングのリーダーに向けて、AI主導のビジョンを具体的なアクションへと転換するための知見と指針を提供します。
本サミットでは、持続的なイノベーションを創出・推進し、将来にわたるビジネスインパクトをもたらすための戦略と実践的アプローチを明らかにします。
主なプログラム：
■Gartner基調講演：Gartnerアナリストによる講演
【オープニング基調講演】
人とAIの力を掛け合わせ、成果を生み出す
ジェーソン・ウォン (ディスティングイッシュト バイス プレジデント, アナリスト)
ブレント・スチュワート (バイス プレジデント, アナリスト)
【クロージング基調講演】
ソフトウェア・エンジニアリングの未来へのロードマップ：2030年
アクリティ・カプール (シニア ディレクター, アナリスト)
■ゲスト基調講演：最前線で活躍しているゲストによる講演
安達 裕哉氏：ワークワンダース株式会社 代表取締役CEO／ティネクト株式会社 代表取締役
頭のいい人は、なぜ“話す前”に考えるのか？ 〜伝わる人、成果を出す人の思考と言語のデザイン〜
越川 慎司氏：株式会社クロスリバー 代表取締役社長
17万人の言動をAI解析！成果を生み出す人たちに共通する習慣
■エグゼクティブ・ストーリー：先見的なリーダーが最新トレンドや自社の取り組みを紹介する講演
後藤 章一氏：株式会社ファイントゥデイ 執行役員 IT本部長
SaaS ERPを使い倒す取組とAI時代の知識創造
田中 昭二氏：三菱電機株式会社 AXイノベーションセンター AI活用推進プロジェクトグループ プロジェクトグループマネージャー 兼) DXイノベーションセンター 副センター長 博士 (工学) デジタルイノベーション事業本部
AIドリブン経営によるイノベーティブカンパニーへの変革
■その他
国内外のGartnerアナリストによる専門領域のセッション、最先端のソリューション・プロバイダーによる聴講型セッションのほか、Ask the Analyst、契約交渉クリニック、ラウンドテーブルなどの双方向型セッション、展示会エリアでの最新のソリューションのご案内など多岐にわたるセッションを予定しています。最新のセッションについてはこちらよりご覧いただけます。
■本コンファレンス参加対象者：
・CIO (Chief Information Officer：最高情報責任者)／情報システム部門の責任者
・アプリケーションのリーダー
・ソフトウェア・エンジニアリングのリーダー
・ソリューション・アーキテクト
・アプリケーション基盤の責任者
・経営企画／事業企画部門の責任者
・ビジネス・テクノロジスト
・DX (デジタル・トランスフォーメーション) のリーダー
ガートナー アプリケーション・イノベーション & ビジネス・ソリューション サミット 2026 概要：
日時：2026年6月17日(水)〜18日(木)
会場：ウェスティンホテル東京 (東京都目黒区三田1-4-1)
JR恵比寿駅から徒歩7分
東京メトロ日比谷線恵比寿駅から徒歩10分
首都高速2号目黒線 天現寺出入口からタクシー／車で約5分
参加登録：事前登録制 (有料)。オンライン、Emailのいずれかの方法でお申し込みいただけます。
詳細は https://www.gartner.com/jp/conferences/apac/applications-japan/register よりご確認ください。
価格 (1名あたり) :
早期割引価格 (5月15日まで)：191,400円 (税抜価格 174,000円)
通常価格 (5月16日以降)：210,100円 (税抜価格 191,000円)
官公庁・公社・団体向け：177,100円 (税抜価格 161,000円)
※政府及び独立行政法人とその関係機関、地方公共団体の行政機関、公的機関などが対象となります
※複数名で参加される場合はグループ参加割引を適用いただけます。
詳細は https://www.gartner.com/jp/conferences/apac/applications-japan/conference-resources/team-send よりご確認ください。
本コンファレンスWebサイト：https://www.gartner.com/jp/jai
本コンファレンスに関するお問い合わせ先：
ガートナージャパン株式会社 コンファレンス登録事務局
Email: Japan.Conferences@gartner.com
TEL：03-4540-5660 *受付時間：10:00〜12:00 / 13:00〜17:00 (土・日・祝日を除く)
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Gartnerについて
Gartner, Inc. (NYSE: IT) は、お客様の重要な課題において、より優れた意思決定と大きな成果を創出し、実行可能かつ客観的なビジネスおよびテクノロジのインサイトを提供します。詳細については下記Webサイトでご覧いただけます。
gartner.com
gartner.co.jp (ガートナージャパン)
本件に関するお問合わせ先
ガートナージャパン株式会社 コンファレンス登録事務局
Email: Japan.Conferences@gartner.com