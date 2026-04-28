toBeマーケティング株式会社は、6月9日-10日開催「Agentforce World Tour Tokyo 2026 」に出展します。
toBeマーケティングは、2026年6月9日（火）- 10日（水）に開催されるイベント『Agentforce World Tour Tokyo 2026』に出展いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348087/images/bodyimage1】
Agentforce World Tour Tokyoは、株式会社セールスフォース・ジャパンが主催する国内最大規模のイベントです。
今回は、人とAIが共創するAgentic Enterprise(エージェント型企業)の姿を体感する2日間です。1日目は基調講演に加え、製品・業種別の最新ソリューションを網羅。2日目は、開発者向けの「TDX」、データ活用の「DataFam」、ユーザーの祭典「SFUG CUP」を同時開催します。ビジネスの変革から現場の知見まで、Agentforceがもたらす全ての物語がここに集結します。
toBeマーケティングは、展示ブースにて、「 次世代Marketing Cloud Next × 自律型Agentforce」を展示いたします。
Marketing Cloud Nextでマーケを自動最適化し、Agentforceで商談創出や議事録・サマリー作成を効率化。営業・マーケをシームレスに繋ぐビジネスモデルをご紹介いたします。ぜひお立ち寄りください！
皆さまのご参加、ご来場を、心よりお待ちしております。
お申し込みこちら：
https://www.salesforce.com/jp/events/world-tour/tokyo/?d=701ed000018uKVNAA2&nc=701ed0000147fd8AAA&utm_source=sfdc&utm_medium=sales_email&utm_campaign=jp-alllobaw&utm_content=all-ipevent-701ed000018uKVNAA2
▼開催概要
名称：Agentforce World Tour Tokyo 2026
会期：2026年6月9日（火）- 10日（水）
形式：会場＋オンライン(Salesforce+)
会場：[東京]ザ・プリンス パークタワー東京 B2
主催：株式会社セールスフォース・ジャパン
参加：事前登録制（無料）
配信元企業：toBeマーケティング株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348087/images/bodyimage1】
Agentforce World Tour Tokyoは、株式会社セールスフォース・ジャパンが主催する国内最大規模のイベントです。
今回は、人とAIが共創するAgentic Enterprise(エージェント型企業)の姿を体感する2日間です。1日目は基調講演に加え、製品・業種別の最新ソリューションを網羅。2日目は、開発者向けの「TDX」、データ活用の「DataFam」、ユーザーの祭典「SFUG CUP」を同時開催します。ビジネスの変革から現場の知見まで、Agentforceがもたらす全ての物語がここに集結します。
toBeマーケティングは、展示ブースにて、「 次世代Marketing Cloud Next × 自律型Agentforce」を展示いたします。
Marketing Cloud Nextでマーケを自動最適化し、Agentforceで商談創出や議事録・サマリー作成を効率化。営業・マーケをシームレスに繋ぐビジネスモデルをご紹介いたします。ぜひお立ち寄りください！
皆さまのご参加、ご来場を、心よりお待ちしております。
お申し込みこちら：
https://www.salesforce.com/jp/events/world-tour/tokyo/?d=701ed000018uKVNAA2&nc=701ed0000147fd8AAA&utm_source=sfdc&utm_medium=sales_email&utm_campaign=jp-alllobaw&utm_content=all-ipevent-701ed000018uKVNAA2
名称：Agentforce World Tour Tokyo 2026
会期：2026年6月9日（火）- 10日（水）
形式：会場＋オンライン(Salesforce+)
会場：[東京]ザ・プリンス パークタワー東京 B2
主催：株式会社セールスフォース・ジャパン
参加：事前登録制（無料）
配信元企業：toBeマーケティング株式会社
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