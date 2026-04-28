コンプレッサー市場2035年17億7,000万米ドル規模へ拡大 産業効率化を背景に年平均成長率3.55％を記録 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース
コンプレッサー市場は、2025年の約12億5,000万ドルから2035年には約17億7,000万ドルへと拡大する見通しであり、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）3.55％で安定的に成長すると予測されています。この市場は急成長型ではないものの、エネルギー・製造・インフラといった基幹産業に不可欠な装置として、長期的な需要の持続性が特徴です。特に設備投資の更新需要と効率化ニーズが重なり、成熟市場でありながらも堅実な収益機会を提供する点が注目されています。
エネルギーインフラ拡張が牽引する中東・新興国需要の構造変化
コンプレッサー市場の成長を支える最大のドライバーは、石油・ガスインフラの拡張です。特にサウジアラビアを中心とする中東地域では、石油ターミナル、パイプライン、製油所の増設が進み、流体輸送および圧縮技術の需要が急増しています。これにより、中流および下流工程におけるコンプレッサーの役割が再評価されています。また、天然ガス需要の増加やエネルギー供給の多様化が進む中、ガス圧縮装置の重要性はさらに高まっており、エネルギーセクターが市場全体の成長を牽引する構造が鮮明になっています。
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IIoTと予知保全が変革する次世代コンプレッサー運用モデル
産業用IoT（IIoT）とビッグデータ解析の進展により、コンプレッサーの運用モデルは大きく変化しています。従来の定期点検中心の保守から、リアルタイムデータを活用した予知保全へと移行することで、ダウンタイム削減とコスト最適化が実現されています。スマートセンサーによる振動・温度・圧力データの収集と分析により、故障予測精度が向上し、設備寿命の延伸が可能となっています。これにより、製造業やプロセス産業における生産性向上と設備稼働率の最大化が進み、市場の付加価値領域が拡大しています。
原材料価格と希土類資源がもたらすサプライチェーンリスクの顕在化
一方で、市場の成長を抑制する要因として、原材料価格の変動と希土類資源の供給制約が挙げられます。コンプレッサーの主要部品であるモーターにはネオジムやホウ素といった希少金属が不可欠であり、その供給不安は製造コストの上昇につながります。大手メーカーは長期契約によりリスクを緩和していますが、中小企業にとっては価格変動が直接的な収益圧迫要因となります。このような資源依存構造は、今後の市場競争において調達戦略の重要性を一層高める要素となっています。
エンドユーザー別構造：石油・ガスが支配する市場シェアの持続性
エンドユーザー別では、石油・ガスセグメントが引き続き最大の市場シェアを占めています。特に2020年以降の新規プラント投資の増加が、コンプレッサー需要を押し上げています。さらに、クリーンエネルギー移行の過程においても天然ガスは重要なブリッジエネルギーとして位置付けられており、その生産・輸送インフラの拡充が需要を下支えしています。MEA地域では製油能力の増強と既存設備の近代化が進行しており、これが同セグメントの長期的な成長基盤を形成しています。
主要企業のリスト：
● ANEST IWATA Corp
● Atlas Copco AB
● IDEX Corp.
● KAESER KOMPRESSOREN SE
エネルギーインフラ拡張が牽引する中東・新興国需要の構造変化
コンプレッサー市場の成長を支える最大のドライバーは、石油・ガスインフラの拡張です。特にサウジアラビアを中心とする中東地域では、石油ターミナル、パイプライン、製油所の増設が進み、流体輸送および圧縮技術の需要が急増しています。これにより、中流および下流工程におけるコンプレッサーの役割が再評価されています。また、天然ガス需要の増加やエネルギー供給の多様化が進む中、ガス圧縮装置の重要性はさらに高まっており、エネルギーセクターが市場全体の成長を牽引する構造が鮮明になっています。
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IIoTと予知保全が変革する次世代コンプレッサー運用モデル
産業用IoT（IIoT）とビッグデータ解析の進展により、コンプレッサーの運用モデルは大きく変化しています。従来の定期点検中心の保守から、リアルタイムデータを活用した予知保全へと移行することで、ダウンタイム削減とコスト最適化が実現されています。スマートセンサーによる振動・温度・圧力データの収集と分析により、故障予測精度が向上し、設備寿命の延伸が可能となっています。これにより、製造業やプロセス産業における生産性向上と設備稼働率の最大化が進み、市場の付加価値領域が拡大しています。
原材料価格と希土類資源がもたらすサプライチェーンリスクの顕在化
一方で、市場の成長を抑制する要因として、原材料価格の変動と希土類資源の供給制約が挙げられます。コンプレッサーの主要部品であるモーターにはネオジムやホウ素といった希少金属が不可欠であり、その供給不安は製造コストの上昇につながります。大手メーカーは長期契約によりリスクを緩和していますが、中小企業にとっては価格変動が直接的な収益圧迫要因となります。このような資源依存構造は、今後の市場競争において調達戦略の重要性を一層高める要素となっています。
エンドユーザー別構造：石油・ガスが支配する市場シェアの持続性
エンドユーザー別では、石油・ガスセグメントが引き続き最大の市場シェアを占めています。特に2020年以降の新規プラント投資の増加が、コンプレッサー需要を押し上げています。さらに、クリーンエネルギー移行の過程においても天然ガスは重要なブリッジエネルギーとして位置付けられており、その生産・輸送インフラの拡充が需要を下支えしています。MEA地域では製油能力の増強と既存設備の近代化が進行しており、これが同セグメントの長期的な成長基盤を形成しています。
主要企業のリスト：
● ANEST IWATA Corp
● Atlas Copco AB
● IDEX Corp.
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