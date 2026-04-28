【第3話まで無料配信】中国時代劇「宮廷女官 若曦（じゃくぎ）」が4月22日からBS11+で見放題・単品レンタル配信スタート│キャストやあらすじ、相関図はBS11+トピックスで紹介中
日本BS放送株式会社（全国無料テレビ BS11 以下「BS11」）は、2026年4月22日（水）より中国時代劇「宮廷女官 若曦（じゃくぎ）」の見放題・単品レンタル配信を開始いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348119/images/bodyimage1】
(c) 2011 上海唐人電影制作有限公司 All Rights Reserved.
中国時代劇「宮廷女官 若曦（じゃくぎ）」のあらすじ
清の康熙帝が中国を支配する時代、第八皇子の側室・若蘭の妹である若曦（じゃくぎ）が眠りから目を覚ます。しかし彼女の心には 2011年からタイムスリップした張暁（ちょうしょう）が入り込んでいた。現代に戻ろうとする張暁は走る馬の前に身を投げ出すが、 馬に乗っていた第四皇子に助けられる。若曦としてこの時代に生きていくことを決めた張暁は現代と清の時代の人の考え方や 習慣の違いに悩むが、姉の若蘭たちに支えられ、徐々に宮廷生活になじんでいく。そして皇子たちと接するうち、若曦に対し 恋愛感情を持ち始めた第八皇子と第四皇子の間で、若曦の心は揺らぎはじめる。同じくして激化した皇位争い(“九子奪嫡”)。 歴史の結末を知る若曦に過酷な運命が待ち受けていた。果たして現代に戻れる日は訪れるのだろうか―？
キャスト
リウ・シーシー「月影風荷」
ニッキー・ウー「シルクロード英雄伝」
ケビン・チェン「怒火街頭」
スタッフ
監督：リー・クォックリー「余人の義賊 一枝梅」
原作：トン・ホァ「歩歩驚心」
【配信開始日】
2026年4月22日（水）
【視聴ページ】
https://vod.bs11.jp/programs/jyakugi?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【特集ページ】
https://bs11plus-topics.jp/jyakugi?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【配信形態】
見放題・単品レンタル
BS11+とは
BS11で放送している番組の見逃し配信や、過去に放送した人気番組、イベントのライブ配信、BS11+オリジナルコンテンツなど、さまざまな動画コンテンツが楽しめるサイトです。
BS11+：https://vod.bs11.jp?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
BS11公式Youtube：https://www.youtube.com/@BS11index
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配信元企業：日本BS放送株式会社
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中国時代劇「宮廷女官 若曦（じゃくぎ）」のあらすじ
清の康熙帝が中国を支配する時代、第八皇子の側室・若蘭の妹である若曦（じゃくぎ）が眠りから目を覚ます。しかし彼女の心には 2011年からタイムスリップした張暁（ちょうしょう）が入り込んでいた。現代に戻ろうとする張暁は走る馬の前に身を投げ出すが、 馬に乗っていた第四皇子に助けられる。若曦としてこの時代に生きていくことを決めた張暁は現代と清の時代の人の考え方や 習慣の違いに悩むが、姉の若蘭たちに支えられ、徐々に宮廷生活になじんでいく。そして皇子たちと接するうち、若曦に対し 恋愛感情を持ち始めた第八皇子と第四皇子の間で、若曦の心は揺らぎはじめる。同じくして激化した皇位争い(“九子奪嫡”)。 歴史の結末を知る若曦に過酷な運命が待ち受けていた。果たして現代に戻れる日は訪れるのだろうか―？
キャスト
リウ・シーシー「月影風荷」
ニッキー・ウー「シルクロード英雄伝」
ケビン・チェン「怒火街頭」
スタッフ
監督：リー・クォックリー「余人の義賊 一枝梅」
原作：トン・ホァ「歩歩驚心」
【配信開始日】
2026年4月22日（水）
【視聴ページ】
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