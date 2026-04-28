世界シームレスステンレス鋼管市場、2032年に7942百万米ドル規模へと成長予測
シームレスステンレス鋼管とは
シームレスステンレス鋼管は、中空断面を有する長尺鋼製品であり、回転穿孔および圧延工程により製造される。具体的には、加熱されたビレットに穿孔加工を施し、マンドレル支持下で延伸することで高精度な内径制御を実現する。次に、外径圧延による寸法調整を経て、均質な機械特性を確保する。こうした製造プロセスにより、シームレスステンレス鋼管は高強度・耐腐食性・耐圧性を兼備し、溶接部由来の欠陥リスクを排除できる点で、他の鋼管製品に対して優位性を有する。
シームレスステンレス鋼管は溶接継ぎ目を持たない構造により、高信頼性を要求される用途で不可欠な材料となっている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348148/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348148/images/bodyimage2】
図. シームレスステンレス鋼管の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「シームレスステンレス鋼管―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、シームレスステンレス鋼管の世界市場は、2025年に5601百万米ドルと推定され、2026年には5863百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）5.2%で推移し、2032年には7942百万米ドルに拡大すると見込まれています。
■シームレスステンレス鋼管の需要構造と産業用途
シームレスステンレス鋼管の需要は、エネルギー・輸送・重工業分野を中心に拡大している。まず、石油・ガス分野では、パイプラインや海洋掘削設備において高耐食・高耐圧性能が求められ、シームレスステンレス鋼管の採用が不可欠である。
さらに、自動車産業では排気系や燃料系において軽量化と耐久性の両立が要求され、シームレスステンレス鋼管の採用比率が上昇している。加えて、航空宇宙分野では極端環境下での信頼性確保の観点から、シームレスステンレス鋼管は構造材および流体配管として重要な役割を担っている。
■シームレスステンレス鋼管とエネルギー転換の連動性
近年、シームレスステンレス鋼管はエネルギー転換と密接に連動している。特に、再生可能エネルギー分野では熱交換器や地熱設備向けに需要が拡大している。直近6ヶ月の動向として、アジアおよび中東地域におけるLNGインフラ投資が増加し、高耐食材料としてのシームレスステンレス鋼管の採用が加速している。また、原子力・火力発電分野においても高温高圧対応材料としての重要性は依然高く、エネルギーミックスの多様化が需要の安定性を支えている。
■シームレスステンレス鋼管の技術課題と高度化方向
シームレスステンレス鋼管の高度化においては、材料純度の向上と製造精度の最適化が主要課題である。特に、内面品質の均一性や微細欠陥の制御は高圧用途において重要であり、製造プロセスの高度な制御技術が求められる。
さらに、軽量化ニーズに対応するため、高強度合金設計や薄肉化技術の開発が進んでいる。一方で、高性能化に伴うコスト上昇は依然として課題であり、量産効率とのバランスが競争力を左右する。
■シームレスステンレス鋼管産業の競争構造
シームレスステンレス鋼管市場は技術集約型であり、参入障壁が高い。主要企業にはSandvik、Nippon Steel、Tubacexなどが存在し、品質保証能力とグローバル供給体制が競争優位の源泉となっている。
シームレスステンレス鋼管は、中空断面を有する長尺鋼製品であり、回転穿孔および圧延工程により製造される。具体的には、加熱されたビレットに穿孔加工を施し、マンドレル支持下で延伸することで高精度な内径制御を実現する。次に、外径圧延による寸法調整を経て、均質な機械特性を確保する。こうした製造プロセスにより、シームレスステンレス鋼管は高強度・耐腐食性・耐圧性を兼備し、溶接部由来の欠陥リスクを排除できる点で、他の鋼管製品に対して優位性を有する。
シームレスステンレス鋼管は溶接継ぎ目を持たない構造により、高信頼性を要求される用途で不可欠な材料となっている。
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図. シームレスステンレス鋼管の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「シームレスステンレス鋼管―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、シームレスステンレス鋼管の世界市場は、2025年に5601百万米ドルと推定され、2026年には5863百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）5.2%で推移し、2032年には7942百万米ドルに拡大すると見込まれています。
■シームレスステンレス鋼管の需要構造と産業用途
シームレスステンレス鋼管の需要は、エネルギー・輸送・重工業分野を中心に拡大している。まず、石油・ガス分野では、パイプラインや海洋掘削設備において高耐食・高耐圧性能が求められ、シームレスステンレス鋼管の採用が不可欠である。
さらに、自動車産業では排気系や燃料系において軽量化と耐久性の両立が要求され、シームレスステンレス鋼管の採用比率が上昇している。加えて、航空宇宙分野では極端環境下での信頼性確保の観点から、シームレスステンレス鋼管は構造材および流体配管として重要な役割を担っている。
■シームレスステンレス鋼管とエネルギー転換の連動性
近年、シームレスステンレス鋼管はエネルギー転換と密接に連動している。特に、再生可能エネルギー分野では熱交換器や地熱設備向けに需要が拡大している。直近6ヶ月の動向として、アジアおよび中東地域におけるLNGインフラ投資が増加し、高耐食材料としてのシームレスステンレス鋼管の採用が加速している。また、原子力・火力発電分野においても高温高圧対応材料としての重要性は依然高く、エネルギーミックスの多様化が需要の安定性を支えている。
■シームレスステンレス鋼管の技術課題と高度化方向
シームレスステンレス鋼管の高度化においては、材料純度の向上と製造精度の最適化が主要課題である。特に、内面品質の均一性や微細欠陥の制御は高圧用途において重要であり、製造プロセスの高度な制御技術が求められる。
さらに、軽量化ニーズに対応するため、高強度合金設計や薄肉化技術の開発が進んでいる。一方で、高性能化に伴うコスト上昇は依然として課題であり、量産効率とのバランスが競争力を左右する。
■シームレスステンレス鋼管産業の競争構造
シームレスステンレス鋼管市場は技術集約型であり、参入障壁が高い。主要企業にはSandvik、Nippon Steel、Tubacexなどが存在し、品質保証能力とグローバル供給体制が競争優位の源泉となっている。