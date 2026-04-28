ブラシレス式直角ドリルの世界市場2026年、グローバル市場規模（12V、18V、36V）・分析レポートを発表
2026年4月28日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ブラシレス式直角ドリルの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、ブラシレス式直角ドリルのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、ブラシレス式直角ドリル市場の世界動向について詳細に分析したものです。2024年の市場規模は1055百万ドルと評価され、2031年には1430百万ドルに達すると予測されています。
予測期間における年平均成長率は4.5%であり、安定した成長が見込まれています。また、関税制度や国際的な政策変化が市場競争や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても検討されています。
________________________________________
ブラシレス式直角ドリルは、ブラシレスモーターと直角構造を備えた電動工具であり、狭い空間や作業しにくい場所での穴あけやねじ締めに適しています。
ブラシレスモーターは高出力と長寿命を実現し、メンテナンスの負担を軽減します。また、コンパクトな設計により、建設作業や機械修理、家庭内作業など幅広い用途で活用されています。
________________________________________
本レポートでは、定量分析と定性分析の両面から市場を評価しています。需給動向、競争環境、価格動向などを多角的に分析し、市場変化の要因を明らかにしています。
また、主要企業の製品事例や市場シェアの推計を提示し、2025年時点の競争状況を把握することができます。
________________________________________
市場は種類別および用途別に分類されています。種類別では12V、18V、36Vに区分され、用途や作業内容に応じた選択が行われています。
用途別ではオンライン販売とオフライン販売に分かれており、電子商取引の拡大によりオンライン販売の重要性が高まっています。
________________________________________
主要企業としては、DeWALT、Hikoki、Bosch、Makita、TTI、Einhell、Metabo、Harbor Freight、Snap-onなどが挙げられます。これら企業は製品開発や技術革新を通じて市場競争力を強化しています。
________________________________________
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが主要市場として分析されています。特に北米および欧州では建設需要の回復により市場が拡大しています。
一方、アジア太平洋地域ではインフラ整備や住宅需要の増加により成長が期待されています。
________________________________________
市場成長の要因としては、建設業や修理需要の増加、作業効率向上へのニーズ、電動工具の高性能化が挙げられます。一方で、価格競争の激化や原材料コストの変動が課題となっています。
また、製品の軽量化や高機能化が新たな市場機会を創出しています。
________________________________________
さらに、本レポートでは原材料供給、産業構造、流通経路、顧客動向についても分析しています。これにより企業は市場機会を把握し、戦略的な意思決定に活用することが可能です。
全体として、本市場は今後も安定した成長が期待される分野であり、継続的な注視が必要です。
________________________________________
目次
1. 市場概要
● 1.1 製品概要および適用範囲
● 1.2 市場推計の前提条件および基準年
● 1.3 タイプ別市場分析（12V、18V、36V）
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ブラシレス式直角ドリルの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、ブラシレス式直角ドリルのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、ブラシレス式直角ドリル市場の世界動向について詳細に分析したものです。2024年の市場規模は1055百万ドルと評価され、2031年には1430百万ドルに達すると予測されています。
予測期間における年平均成長率は4.5%であり、安定した成長が見込まれています。また、関税制度や国際的な政策変化が市場競争や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても検討されています。
________________________________________
ブラシレス式直角ドリルは、ブラシレスモーターと直角構造を備えた電動工具であり、狭い空間や作業しにくい場所での穴あけやねじ締めに適しています。
ブラシレスモーターは高出力と長寿命を実現し、メンテナンスの負担を軽減します。また、コンパクトな設計により、建設作業や機械修理、家庭内作業など幅広い用途で活用されています。
________________________________________
本レポートでは、定量分析と定性分析の両面から市場を評価しています。需給動向、競争環境、価格動向などを多角的に分析し、市場変化の要因を明らかにしています。
また、主要企業の製品事例や市場シェアの推計を提示し、2025年時点の競争状況を把握することができます。
________________________________________
市場は種類別および用途別に分類されています。種類別では12V、18V、36Vに区分され、用途や作業内容に応じた選択が行われています。
用途別ではオンライン販売とオフライン販売に分かれており、電子商取引の拡大によりオンライン販売の重要性が高まっています。
________________________________________
主要企業としては、DeWALT、Hikoki、Bosch、Makita、TTI、Einhell、Metabo、Harbor Freight、Snap-onなどが挙げられます。これら企業は製品開発や技術革新を通じて市場競争力を強化しています。
________________________________________
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが主要市場として分析されています。特に北米および欧州では建設需要の回復により市場が拡大しています。
一方、アジア太平洋地域ではインフラ整備や住宅需要の増加により成長が期待されています。
________________________________________
市場成長の要因としては、建設業や修理需要の増加、作業効率向上へのニーズ、電動工具の高性能化が挙げられます。一方で、価格競争の激化や原材料コストの変動が課題となっています。
また、製品の軽量化や高機能化が新たな市場機会を創出しています。
________________________________________
さらに、本レポートでは原材料供給、産業構造、流通経路、顧客動向についても分析しています。これにより企業は市場機会を把握し、戦略的な意思決定に活用することが可能です。
全体として、本市場は今後も安定した成長が期待される分野であり、継続的な注視が必要です。
________________________________________
目次
1. 市場概要
● 1.1 製品概要および適用範囲
● 1.2 市場推計の前提条件および基準年
● 1.3 タイプ別市場分析（12V、18V、36V）