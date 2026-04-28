アニメイト通販「くじメイト」より『フェロモホリック』のオンラインくじが登場！ 《ぬい活デート》がテーマの描き下ろしイラストを使用したグッズや、オリジナルぬいぐるみは必見です♪
アニメイト通販の「くじメイト」より、大人気 BL 漫画『フェロモホリック』のオンラインくじが登場で
す！
《ぬい活デート》をしている一世・兎和や、ミニキャラの新規描き下ろしイラストを使用したグッズ
や、くじメイトだからこそゲットできるぬいぐるみなど、どの賞品も必見です…！
作品の魅力がたくさん詰まった【『フェロモホリック』くじメイト】をお見逃しなく！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347665/images/bodyimage1】
【景品ラインナップ】
《A 賞》 B2 タペストリー（全 1 種）/2%
《B 賞》 もふもふフェイスぬい（ライオンいっせい・うさとわ）（全 2 種からランダム）/6%
《C 賞》 アクリルスタンド（全 2 種からランダム）/12%
《D 賞》 ミニアクリルスタンド（全 8 種からランダム）/35%
《E 賞》 ハート缶バッジ（全 9 種からランダム）/45%
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347665/images/bodyimage2】
＼『フェロモホリック』くじメイト発売記念キャンペーン／
1 度のお会計で合計 10 回ご購入毎に、【特製ミニカード(全 3 種）】をランダムで 1 枚プレゼント！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347665/images/bodyimage3】
【各景品詳細】
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《A 賞》 B2 タペストリー （全 1 種）
描き下ろしイラストを使用した“B2 タペストリー”です。
《ぬい活デート》をしている一世と兎和をじっくり堪能できちゃいます！
・素材：スエード
・サイズ：約 W515mm×H728mm 以内
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《B 賞》 もふもふフェイスぬい（ライオンいっせい・うさとわ） （全 2 種からランダム）
一世と兎和をころんとしたぬいぐるみにしちゃいました…！
ぜひセットで飾ったり、おでかけしたりして楽しんでくださいね♪
・素材：ポリエステル
・サイズ：W80mm×H80mm 以内
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《C 賞》 アクリルスタンド（全 2 種からランダム）
描き下ろしイラストと既存イラストを“アクリルスタンド”に仕上げました！
2 つ並べることで、
“いせとわ”と“ひかりゅう”のダブルデートのようにもできちゃいます♪
・素材：アクリル
・サイズ：本体 約 W88mm×H150mm 以内 台座 約 W80mm×H28mm 以内
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《D 賞》 ミニアクリルスタンド（全 8 種からランダム）
描き下ろしイラストや既存イラストを使用した“ミニアクリルスタンド”です。
どれも可愛くて、思わず全部集めたくなっちゃいます！
・素材：アクリル
・サイズ：本体 約 W50mm×H75mm 以内／台座 W65mm×H25mm 以内
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《E 賞》 ハート缶バッジ（全 9 種からランダム）
描き下ろしイラストと既存イラストを使用した“ハート缶バッジ”です。
作品の魅力を詰め込んだ可愛いデザインに仕上げました♪
・素材：紙、PP、金属
・サイズ：約 W56mm×H52mm
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【『フェロモホリック』くじメイト実施概要】
開催期間：2026 年 4 月 28 日（火）12：00～2026 年 5 月 31 日（日）23：59 まで
す！
《ぬい活デート》をしている一世・兎和や、ミニキャラの新規描き下ろしイラストを使用したグッズ
や、くじメイトだからこそゲットできるぬいぐるみなど、どの賞品も必見です…！
作品の魅力がたくさん詰まった【『フェロモホリック』くじメイト】をお見逃しなく！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347665/images/bodyimage1】
【景品ラインナップ】
《A 賞》 B2 タペストリー（全 1 種）/2%
《B 賞》 もふもふフェイスぬい（ライオンいっせい・うさとわ）（全 2 種からランダム）/6%
《C 賞》 アクリルスタンド（全 2 種からランダム）/12%
《D 賞》 ミニアクリルスタンド（全 8 種からランダム）/35%
《E 賞》 ハート缶バッジ（全 9 種からランダム）/45%
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347665/images/bodyimage2】
＼『フェロモホリック』くじメイト発売記念キャンペーン／
1 度のお会計で合計 10 回ご購入毎に、【特製ミニカード(全 3 種）】をランダムで 1 枚プレゼント！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347665/images/bodyimage3】
【各景品詳細】
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《A 賞》 B2 タペストリー （全 1 種）
描き下ろしイラストを使用した“B2 タペストリー”です。
《ぬい活デート》をしている一世と兎和をじっくり堪能できちゃいます！
・素材：スエード
・サイズ：約 W515mm×H728mm 以内
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《B 賞》 もふもふフェイスぬい（ライオンいっせい・うさとわ） （全 2 種からランダム）
一世と兎和をころんとしたぬいぐるみにしちゃいました…！
ぜひセットで飾ったり、おでかけしたりして楽しんでくださいね♪
・素材：ポリエステル
・サイズ：W80mm×H80mm 以内
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《C 賞》 アクリルスタンド（全 2 種からランダム）
描き下ろしイラストと既存イラストを“アクリルスタンド”に仕上げました！
2 つ並べることで、
“いせとわ”と“ひかりゅう”のダブルデートのようにもできちゃいます♪
・素材：アクリル
・サイズ：本体 約 W88mm×H150mm 以内 台座 約 W80mm×H28mm 以内
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《D 賞》 ミニアクリルスタンド（全 8 種からランダム）
描き下ろしイラストや既存イラストを使用した“ミニアクリルスタンド”です。
どれも可愛くて、思わず全部集めたくなっちゃいます！
・素材：アクリル
・サイズ：本体 約 W50mm×H75mm 以内／台座 W65mm×H25mm 以内
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《E 賞》 ハート缶バッジ（全 9 種からランダム）
描き下ろしイラストと既存イラストを使用した“ハート缶バッジ”です。
作品の魅力を詰め込んだ可愛いデザインに仕上げました♪
・素材：紙、PP、金属
・サイズ：約 W56mm×H52mm
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【『フェロモホリック』くじメイト実施概要】
開催期間：2026 年 4 月 28 日（火）12：00～2026 年 5 月 31 日（日）23：59 まで