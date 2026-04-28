バス市場：推進タイプ別、バスタイプ別、定員別、用途別―2026年～2032年の世界市場予測
バス市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均6.06%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、バス市場調査レポートを発行・販売します。
「バスレポート」ではエプロンバス・フリートの調達、運用、ライフサイクルに関する意思決定を再構築しつつある、推進システム、車両アーキテクチャ、サプライチェーンのモジュール化における変革的な動向を言及するほか、推進方式、車両アーキテクチャ、座席数、用途、流通チャネルが、調達とライフサイクルの選択にどのように影響するかを明らかにする主要なセグメンテーション情報を分析します。
世界のバス市場規模は、2025年に15億米ドルと評価され、2026年の15億6,000万米ドルから2032年には22億7,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/2003223-apron-bus-market-by-propulsion-type-bus-type.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響、2025年
第7章 AIの累積的影響、2025年
第8章 エプロンバス市場：推進タイプ別
第9章 エプロンバス市場：バスタイプ別
第10章 エプロンバス市場：定員別
第11章 エプロンバス市場：用途別
第12章 エプロンバス市場：地域別
第13章 エプロンバス市場：グループ別
第14章 エプロンバス市場：国別
第15章 米国のエプロンバス市場
第16章 中国のエプロンバス市場
第17章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・エプロンバス市場における戦略的意思決定の基盤は何ですか？
運営上の実情、技術の動向、利害関係者のインセンティブを統合し、リーダーが調達、車両の更新、サービス設計について情報に基づいた意思決定を行えるよう支援することを目的としています。
・エプロンバスの提供モデルに影響を与える要因は何ですか？
複数の変革的な要因が相まって、エプロンバスの提供モデル、調達優先順位、設計の選択肢を再構築しています。
・2025年の米国の関税措置はエプロンバス市場にどのような影響を与えましたか？
関税の変更により、特定の輸入部品や完成車のコストが上昇し、調達チームはサプライヤー候補の再評価を迫られました。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、バス市場調査レポートを発行・販売します。
「バスレポート」ではエプロンバス・フリートの調達、運用、ライフサイクルに関する意思決定を再構築しつつある、推進システム、車両アーキテクチャ、サプライチェーンのモジュール化における変革的な動向を言及するほか、推進方式、車両アーキテクチャ、座席数、用途、流通チャネルが、調達とライフサイクルの選択にどのように影響するかを明らかにする主要なセグメンテーション情報を分析します。
世界のバス市場規模は、2025年に15億米ドルと評価され、2026年の15億6,000万米ドルから2032年には22億7,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
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■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響、2025年
第7章 AIの累積的影響、2025年
第8章 エプロンバス市場：推進タイプ別
第9章 エプロンバス市場：バスタイプ別
第10章 エプロンバス市場：定員別
第11章 エプロンバス市場：用途別
第12章 エプロンバス市場：地域別
第13章 エプロンバス市場：グループ別
第14章 エプロンバス市場：国別
第15章 米国のエプロンバス市場
第16章 中国のエプロンバス市場
第17章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・エプロンバス市場における戦略的意思決定の基盤は何ですか？
運営上の実情、技術の動向、利害関係者のインセンティブを統合し、リーダーが調達、車両の更新、サービス設計について情報に基づいた意思決定を行えるよう支援することを目的としています。
・エプロンバスの提供モデルに影響を与える要因は何ですか？
複数の変革的な要因が相まって、エプロンバスの提供モデル、調達優先順位、設計の選択肢を再構築しています。
・2025年の米国の関税措置はエプロンバス市場にどのような影響を与えましたか？
関税の変更により、特定の輸入部品や完成車のコストが上昇し、調達チームはサプライヤー候補の再評価を迫られました。
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創立：1995年
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市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
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