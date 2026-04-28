アクションカメラ市場：製品タイプ、解像度、バッテリータイプ、販売チャネル、最終用途別-2026-2032年の世界市場予測
アクションカメラ市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均10.20%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、アクションカメラ市場調査レポートを発行・販売します。
「アクションカメラレポート」では経営陣が今優先すべき、アクションカメラ業界を再構築する主要な動向に関する簡潔かつ包括的な概要を言及するほか、最近の米国の関税措置が、サプライチェーン戦略、製品経済性、およびチャネルポジショニングに及ぼした累積的な影響の評価を分析します。
世界のアクションカメラ市場規模は、2025年に81億1,000万米ドルと評価され、2026年の88億9,000万米ドルから2032年には160億1,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/2003121-action-camera-market-by-product-type-resolution.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 アクションカメラ市場：製品タイプ別
第9章 アクションカメラ市場：解像度別
第10章 アクションカメラ市場：バッテリータイプ別
第11章 アクションカメラ市場：流通チャネル別
第12章 アクションカメラ市場：最終用途別
第13章 アクションカメラ市場：地域別
第14章 アクションカメラ市場：グループ別
第15章 アクションカメラ市場：国別
第16章 米国アクションカメラ市場
第17章 中国アクションカメラ市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・米国の関税措置がアクションカメラ市場に与えた影響は何ですか？
関税および貿易措置は、部品の調達、組立の決定、販売店の価格戦略に影響を与えています。
・アクションカメラ市場における製品のセグメンテーションはどのように行われていますか？
製品のフォームファクター、解像度クラス、バッテリーの選択肢、販売チャネル、最終用途が交差することでセグメンテーションが行われています。
・地域ごとの需要動向はアクションカメラ市場にどのように影響していますか？
地域ごとの動向は、製品の選好、流通戦略、規制リスクに強力な影響を及ぼしています。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、アクションカメラ市場調査レポートを発行・販売します。
「アクションカメラレポート」では経営陣が今優先すべき、アクションカメラ業界を再構築する主要な動向に関する簡潔かつ包括的な概要を言及するほか、最近の米国の関税措置が、サプライチェーン戦略、製品経済性、およびチャネルポジショニングに及ぼした累積的な影響の評価を分析します。
世界のアクションカメラ市場規模は、2025年に81億1,000万米ドルと評価され、2026年の88億9,000万米ドルから2032年には160億1,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/2003121-action-camera-market-by-product-type-resolution.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 アクションカメラ市場：製品タイプ別
第9章 アクションカメラ市場：解像度別
第10章 アクションカメラ市場：バッテリータイプ別
第11章 アクションカメラ市場：流通チャネル別
第12章 アクションカメラ市場：最終用途別
第13章 アクションカメラ市場：地域別
第14章 アクションカメラ市場：グループ別
第15章 アクションカメラ市場：国別
第16章 米国アクションカメラ市場
第17章 中国アクションカメラ市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・米国の関税措置がアクションカメラ市場に与えた影響は何ですか？
関税および貿易措置は、部品の調達、組立の決定、販売店の価格戦略に影響を与えています。
・アクションカメラ市場における製品のセグメンテーションはどのように行われていますか？
製品のフォームファクター、解像度クラス、バッテリーの選択肢、販売チャネル、最終用途が交差することでセグメンテーションが行われています。
・地域ごとの需要動向はアクションカメラ市場にどのように影響していますか？
地域ごとの動向は、製品の選好、流通戦略、規制リスクに強力な影響を及ぼしています。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
プレスリリース詳細へ