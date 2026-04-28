和牛市場：製品タイプ、グレード、性質、包装、流通チャネル、エンドユーザー別―2026年～2032年の世界市場予測
和牛市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均8.17%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、和牛市場調査レポートを発行・販売します。
「和牛レポート」では2025年に実施された米国による和牛への新たな関税が、供給、価格、市場アクセスに及ぼす広範な影響の分析を言及するほか、和牛市場における製品タイプ、グレード、性質、包装、流通チャネル、エンドユーザーの嗜好にわたる戦略的セグメンテーションの動向の解明を分析します。
世界の和牛市場規模は、2025年に202億5,000万米ドルと評価され、2026年の218億3,000万米ドルから2032年には351億1,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/2003004-wagyu-beef-market-by-product-type-grade-nature.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響、2025年
第7章 AIの累積的影響、2025年
第8章 和牛市場：製品タイプ別
第9章 和牛市場：グレード別
第10章 和牛市場：性質別
第11章 和牛市場：包装別
第12章 和牛市場：流通チャネル別
第13章 和牛市場：エンドユーザー別
第14章 和牛市場：地域別
第15章 和牛市場：グループ別
第16章 和牛市場：国別
第17章 米国の和牛市場
第18章 中国の和牛市場
第19章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・和牛市場の成長を牽引する要因は何ですか？
前例のない品質基準と世界の需要を牽引する消費者の嗜好が、和牛市場の進化の舞台を整えています。
・消費者の嗜好の変化が和牛産業に与える影響は何ですか？
消費者の嗜好とサプライチェーンの革新は、和牛の生産と販売のあり方を再定義しつつあります。
・2025年に実施された米国による和牛への新たな関税の影響は何ですか？
新たな関税は、和牛のバリューチェーン全体に広範な影響を及ぼしています。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、和牛市場調査レポートを発行・販売します。
「和牛レポート」では2025年に実施された米国による和牛への新たな関税が、供給、価格、市場アクセスに及ぼす広範な影響の分析を言及するほか、和牛市場における製品タイプ、グレード、性質、包装、流通チャネル、エンドユーザーの嗜好にわたる戦略的セグメンテーションの動向の解明を分析します。
世界の和牛市場規模は、2025年に202億5,000万米ドルと評価され、2026年の218億3,000万米ドルから2032年には351億1,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/2003004-wagyu-beef-market-by-product-type-grade-nature.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響、2025年
第7章 AIの累積的影響、2025年
第8章 和牛市場：製品タイプ別
第9章 和牛市場：グレード別
第10章 和牛市場：性質別
第11章 和牛市場：包装別
第12章 和牛市場：流通チャネル別
第13章 和牛市場：エンドユーザー別
第14章 和牛市場：地域別
第15章 和牛市場：グループ別
第16章 和牛市場：国別
第17章 米国の和牛市場
第18章 中国の和牛市場
第19章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・和牛市場の成長を牽引する要因は何ですか？
前例のない品質基準と世界の需要を牽引する消費者の嗜好が、和牛市場の進化の舞台を整えています。
・消費者の嗜好の変化が和牛産業に与える影響は何ですか？
消費者の嗜好とサプライチェーンの革新は、和牛の生産と販売のあり方を再定義しつつあります。
・2025年に実施された米国による和牛への新たな関税の影響は何ですか？
新たな関税は、和牛のバリューチェーン全体に広範な影響を及ぼしています。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
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TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
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