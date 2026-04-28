株式会社大喜商会(本社：大阪府大阪市生野区、代表取締役：金川 泰斉)が展開する「飛ばない帽子 CATERPP(キャタップ)」より、撥水リサイクルナイロンと軽量メッシュを採用した高機能キャップ「CATERPP LB MESH LOGO CAP(キャタップ エルビー メッシュ ロゴ キャップ)」を公式ECサイトにて販売中。





MESH LOGO CAPが登場





■ 春夏シーズンに最適な、軽量×高機能キャップ

本製品は、春夏の強い日差しやアクティブシーンに対応するため、撥水性と通気性を兼ね備えた素材構成を採用。街での着用はもちろん、釣り・登山・キャンプなど幅広いアクティビティで快適に使用できます。





軽量×高機能キャップ





■ 「飛ばない帽子」CATERPPならではの、7つの機能性

Point 1：飛ばない設計

特殊コードにより、締め付け感を抑えながらもしっかりフィット。日常からアウトドアまで幅広いシーンで安定した着用感を実現します。





飛ばない設計





Point 2：ストレスフリーな被り心地

ストレッチ性のあるコードと、独自開発の「AIRPOCK＋」により、蒸れを軽減し快適な着用感を提供します。





Point 3：片手で簡単サイズ調節

着用したまま片手でスムーズにサイズ調整が可能です。





Point 4：イージーケア

手洗い可能で、日常的に清潔に保つことができます。





Point 5：撥水リサイクルナイロン採用

環境に配慮したリサイクル素材を使用しながら、強度と機能性を両立しています。





Point 6：CONVert仕様(コード交換可能)

後部コードは交換可能で、カラーアレンジを楽しめるほか、パーツ交換による長期使用にも対応しています。





CONVertコードでコーディネートを楽しめる





Point 7：ツバのアレンジ機能

特殊ワイヤー内蔵のロングバイザーにより、長さや角度を自在に調整可能。シーンに応じて遮光性と視界のバランスをコントロールできます。





ツバのアレンジ機能





■ デザインと機能を両立した設計

長めに設計されたバイザーにはワイヤーを内蔵し、形状を自在にアレンジ可能。被りはやや浅めに設計し、軽快な印象とフィット感を両立しています。

フロントには「タモ(体験をキャッチするゲン担ぎ)」とFISHING＆HATTERのメッセージを込めたワッペンを配置し、カジュアルなデザインに仕上げました。









■ キャタップ メッシュシリーズ





メッシュシリーズ





撥水リサイクルナイロンやCORDURA(R)素材と軽量メッシュを組み合わせた、春夏シーズン向けのシリーズ。通気性と耐久性を兼ね備え、街使いからアウトドアまで幅広いシーンに対応します。

ラインナップには、軽量で快適な被り心地の「GN MESH HAT eco」、耐久性に優れたCORDURA(R)素材を採用した「GN CORDURA(R) MESH HAT」、「GN MESH CAP」などを展開。

いずれも、飛ばない・脱げない・しめつけない快適なフィット感を実現し、パーツ交換による長期使用にも対応しています。









■ 商品概要

商品名 ： CATERPP LB MESH LOGO CAP

価格 ： \6,490(税込)

発売日 ： 2026年4月10日

カラー展開： ブラック、キャメル、カーキ

サイズ ： S ：56cm(50～57cm)

M ：57.5cm(51.5～58.5cm)

L ：59cm(53～60cm)

XL：61cm(55～62cm)

素材 ： 頭部・ツバ：リサイクルナイロン100％、メッシュ：ナイロン100％

生産国 ： インドネシア(自社工場)









■ 販売情報

公式ECサイト： https://daiki.official.ec/items/139511155









■ 株式会社大喜商会

事業内容 ： 帽子製造販売・卸売

所在地 ： 〒544-0001 大阪府大阪市生野区新今里3丁目18-19

営業時間 ： 平日9時～18時

公式ウェブサイト： https://daiki.official.ec/