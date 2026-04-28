株式会社PLANT(本社：福井県坂井市、代表取締役社長：三ッ田 泰二)は、SUPER CENTER PLANT店内の直営オリジナルハンバーガーショップJJ BURGER(ジェイ・ジェイ・バーガー)において、2026年5月1日(金)より期間限定で「牛プルコギバーガー」「あふれるチーズ！牛プルコギバーガー」の販売を開始いたします。





牛プルコギバーガー





『5月の限定メニュー』

ボリューム満点の牛バラ肉を、はちみつとリンゴ果汁を加えたコク深いオリジナルのプルコギソースで仕上げた、甘辛な韓国味噌「サムジャン」がポイントの「牛プルコギバーガー」、それに加えてオリジナルのオランダ産ゴーダをベースに世界各国のナチュラルチーズをブレンドした風味豊かな「あふれるチーズ！牛プルコギバーガー」の2種類をご用意いたしました。









【商品概要】

■期間：2026年5月1日(金)～5月31日(日)

■商品：牛プルコギバーガー 790円(税込)

あふれるチーズ！牛プルコギバーガー 890円(税込)

※品切れの場合はご容赦ください





JJ BURGERでは、期間限定バーガーを販売いたしております。

毎回異なるテーマをもとに企画された、グランドメニューにはない特別なバーガーとなっております。

普段からご利用いただいている方も、まだ食べたことがない方もぜひこの機会にご賞味ください。









ゴールデンウィークはモバイルオーダーがお得！

『JJモバイルオーダー限定 20％キャッシュバックキャンペーン！』

■期間：2026年4月29日(水)～5月6日(水)

■内容：期間中にモバイルオーダーでご注文いただけますと、ご利用代金の20％をPLANT Pay限定ボーナスにてキャッシュバックいたします。





※モバイルオーダーの利用にはPLANT公式アプリのダウンロード、および会員登録が必要です。

※キャッシュバックはおひとり様合計1,000円分までとさせていただきます。

※キャッシュバックは、キャンペーン終了後から1週間後に進呈予定となります。





JJモバイルオーダー限定 20％キャッシュバックキャンペーン





『JJベアのぬいぐるみをGETしよう！』

■期間 ：2026年4月29日(水)～6月20日(土)

■引き換え期限：2026年6月30日(火)

■内容 ：ハンバーガーを1個お買い上げごとに、1枚お渡しする

「バーガーチケット」を5枚集めると、JJベアを1体プレゼント！！





※JJベアはJJ BURGERのオリジナルキャラクターです。

※キッズバーガー単品、サイドメニューは対象外となります。

※数量限定のため無くなり次第終了いたします。

※JJベアの種類は選択できません。





JJベアのぬいぐるみGETキャンペーン





＜会社概要＞

社名 ： 株式会社PLANT

本社 ： 〒919-0521 福井県坂井市坂井町下新庄15号8番地の1

代表者 ： 代表取締役社長 三ッ田 泰二

設立 ： 昭和57年(1982年)1月

資本金 ： 1,425百万円

上場市場： 東京証券取引所スタンダード市場(証券コード：7646)

事業内容： 衣食住のあらゆる部門にわたり網羅的に生活必需品を取扱う

スーパーセンターを中心に地域密着型の営業展開を行っています

(店舗展開エリア)福島県、新潟県、富山県、石川県、福井県、

岐阜県、三重県、滋賀県、京都府、兵庫県、岡山県、鳥取県、

島根県

URL ： https://www.plant-co.jp/