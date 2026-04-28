水着・リゾートウェアを販売している株式会社Ai(所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：高谷 能将)は、2026年4月28日(火)に、大日方久美子氏とコラボレーションしたUPF50＋UVカット・はっ水※1・遮熱※1・接触冷感※1機能付き「超高機能水陸両用ウェア」をSan-ai Resort公式WEB SHOP、一部店舗※2、外部ECサイト※2で発売しました。

※1 はっ水・遮熱・接触冷感機能はイージージャケット・ロングパンツのみ





【San-ai Resort】大日方久美子×Reir





スイムウェアコラボに引き続き、ファッション水着国内トップシェアのスイムウェアブランド「San-ai Resort」が展開する「Reir＜レイール＞」とパーソナルスタイリストとして活躍する「大日方久美子氏」との第3弾コラボレーションとして、日常使いから水辺や屋外スポーツ・アクティビティに兼用できる「超高機能水陸両用ウェア」全4型ラインナップ。





大日方久美子氏のライフスタイル×水陸両用の機能を融合して、「デイリー」「ビーチ」「プール」「サウナ」「スポーツ」「ヨガ」のシーンで着用できる、唯一無二で特別な「超高機能水陸両用ウェア」となっています！





発売を記念して、Instagramにて、4月28日(火)12:00～ Instagram LIVEを開催します。※アーカイブ視聴可能





【LIVE配信アカウント】

サンアイリゾート

@sanai_resort

https://www.instagram.com/sanai_resort/





大日方久美子 Instagramアカウント

@kumi511976

https://www.instagram.com/kumi511976/





「大日方久美子×Reir」商品詳細ページ

https://www.san-ai.com/resort-eshop/obinata_reir









■大日方久美子×Reir

【水陸両用】【UPF50＋】【接触冷感】【はっ水】【遮熱】イージージャケット





【水陸両用】【UPF50＋】【接触冷感】【はっ水】【遮熱】イージージャケット-1





保冷剤を入れられるポケット付き。ウエストはドロスト仕様。絞り加減で様々なシルエットを楽しんでいただけます！

程よいハリ感のあるナイロンストレッチ素材で最高ランクUPF50＋、接触冷感、はっ水、遮熱の機能付き。バックデザインは2重構造で内側にメッシュ素材を使用。

日常使いから水辺や屋外スポーツ・アクティビティに活用できる「超高機能水陸両用ウェア」。バランスがとりやすい丸みのあるヘムラインもポイント！





【水陸両用】【UPF50＋】【接触冷感】【はっ水】【遮熱】イージージャケット-2





税込価格： 36,300円(本体価格33,000円)

サイズ ： 9M、11L

カラー ： ホワイト・ベージュ

https://www.san-ai.com/i/55-57-6-7017









【水陸両用】【UPF50＋】【接触冷感】【はっ水】【遮熱】ロングパンツ





【水陸両用】【UPF50＋】【接触冷感】【はっ水】【遮熱】ロングパンツ-1





腰部分には保冷剤を入れられるポケット付き。裾はドロスト仕様。絞り加減で様々なシルエットを楽しんでいただけます！

程よいハリ感のあるナイロンストレッチ素材で最高ランクUPF50＋、接触冷感、はっ水、遮熱の機能付き。張り付きにくいメッシュの裏地を使用。

日常使いから水辺や屋外スポーツ・アクティビティに活用できる「超高機能水陸両用ウェア」。





【水陸両用】【UPF50＋】【接触冷感】【はっ水】【遮熱】ロングパンツ-2





税込価格： 23,100円(本体価格21,000円)

サイズ ： 9M、11L

カラー ： ホワイト・ベージュ

https://www.san-ai.com/i/55-57-6-7018









【水陸両用】【UPF50＋】レイヤードトップスセット





【水陸両用】【UPF50＋】レイヤードトップスセット-1





なめらかなナイロンストレッチ素材。最高ランクUPF50＋の機能付き。カップ部分はサイドパネル仕様でスッキリ。セットのTシャツはウエストリボン仕様。前後2wayで着られるので着こなしを楽しめます！

日常使いから水辺や屋外スポーツ・アクティビティに活用できる「超高機能水陸両用ウェア」。





【水陸両用】【UPF50＋】レイヤードトップスセット-2





税込価格： 25,300円(本体価格23,000円)

サイズ ： 9M、11L

カラー ： ホワイト・ブラック

https://www.san-ai.com/i/55-57-6-7019









【水陸両用】【UPF50＋】インナー付きレギンス





【水陸両用】【UPF50＋】インナー付きレギンス-1





なめらかなナイロンストレッチ素材。最高ランクのUPF50＋機能を備えたインナー付きデザインショーツのあたりを気にせず快適に着用できます。

気になるおなか部分は、伸びない素材を使用し、ソフトにお腹を押さえる設計。日常使いから水辺や屋外スポーツ・アクティビティに活用できる「超高機能水陸両用ウェア」。





【水陸両用】【UPF50＋】インナー付きレギンス-2





税込価格： 15,400円(本体価格14,000円)

サイズ ： 9M、11L

カラー ： ブラック

https://www.san-ai.com/i/55-57-6-7020









※2 取り扱い店舗

＜先行販売中＞

ELLE SHOP.jp





＜4月28日(火)発売＞

San-ai Resort公式WEB SHOP





＜5月15日(金)販売予定＞

【San-ai Resort】

NISHIGINZA店

西武渋谷店

東武百貨店池袋店

横浜高島屋





※下記ECサイトでは5月15日(金)以降順次発売予定

ワコールウェブストア

ONWARD CROSSET

楽天市場

and ST

ZOZOTOWN





サンアイリゾート店舗一覧： https://www.san-ai.com/shoplist









【大日方久美子×Reir】プール・スポーツ・デイリー・サウナ・雨天時に！超高機能水陸両用ウェア

https://youtube.com/shorts/HJUSYrd-drc













【会社概要】

会社名 ： 株式会社Ai

所在地 ： 〒102-8506 東京都千代田区麹町1-1 ワコール麹町ビル6F

代表者 ： 代表取締役社長 高谷 能将

設立 ： 2015年4月1日

資本金 ： 1,000万円

事業内容： 水着、下着等の製造小売

URL ： https://www.san-ai.com/









【お客様からのお問い合わせ先】

株式会社Ai お客様相談係

Mail： 834131@san-ai.com