UVカット・はっ水・遮熱・接触冷感「超高機能水陸両用ウェア」「大日方久美子×Reir」全4型 4月28日(火)San-ai Resort公式WEB SHOPにて発売！
水着・リゾートウェアを販売している株式会社Ai(所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：高谷 能将)は、2026年4月28日(火)に、大日方久美子氏とコラボレーションしたUPF50＋UVカット・はっ水※1・遮熱※1・接触冷感※1機能付き「超高機能水陸両用ウェア」をSan-ai Resort公式WEB SHOP、一部店舗※2、外部ECサイト※2で発売しました。
※1 はっ水・遮熱・接触冷感機能はイージージャケット・ロングパンツのみ
【San-ai Resort】大日方久美子×Reir
スイムウェアコラボに引き続き、ファッション水着国内トップシェアのスイムウェアブランド「San-ai Resort」が展開する「Reir＜レイール＞」とパーソナルスタイリストとして活躍する「大日方久美子氏」との第3弾コラボレーションとして、日常使いから水辺や屋外スポーツ・アクティビティに兼用できる「超高機能水陸両用ウェア」全4型ラインナップ。
大日方久美子氏のライフスタイル×水陸両用の機能を融合して、「デイリー」「ビーチ」「プール」「サウナ」「スポーツ」「ヨガ」のシーンで着用できる、唯一無二で特別な「超高機能水陸両用ウェア」となっています！
発売を記念して、Instagramにて、4月28日(火)12:00～ Instagram LIVEを開催します。※アーカイブ視聴可能
【LIVE配信アカウント】
サンアイリゾート
@sanai_resort
https://www.instagram.com/sanai_resort/
大日方久美子 Instagramアカウント
@kumi511976
https://www.instagram.com/kumi511976/
「大日方久美子×Reir」商品詳細ページ
https://www.san-ai.com/resort-eshop/obinata_reir
■大日方久美子×Reir
【水陸両用】【UPF50＋】【接触冷感】【はっ水】【遮熱】イージージャケット
【水陸両用】【UPF50＋】【接触冷感】【はっ水】【遮熱】イージージャケット-1
保冷剤を入れられるポケット付き。ウエストはドロスト仕様。絞り加減で様々なシルエットを楽しんでいただけます！
程よいハリ感のあるナイロンストレッチ素材で最高ランクUPF50＋、接触冷感、はっ水、遮熱の機能付き。バックデザインは2重構造で内側にメッシュ素材を使用。
日常使いから水辺や屋外スポーツ・アクティビティに活用できる「超高機能水陸両用ウェア」。バランスがとりやすい丸みのあるヘムラインもポイント！
【水陸両用】【UPF50＋】【接触冷感】【はっ水】【遮熱】イージージャケット-2
税込価格： 36,300円(本体価格33,000円)
サイズ ： 9M、11L
カラー ： ホワイト・ベージュ
https://www.san-ai.com/i/55-57-6-7017
【水陸両用】【UPF50＋】【接触冷感】【はっ水】【遮熱】ロングパンツ
【水陸両用】【UPF50＋】【接触冷感】【はっ水】【遮熱】ロングパンツ-1
腰部分には保冷剤を入れられるポケット付き。裾はドロスト仕様。絞り加減で様々なシルエットを楽しんでいただけます！
程よいハリ感のあるナイロンストレッチ素材で最高ランクUPF50＋、接触冷感、はっ水、遮熱の機能付き。張り付きにくいメッシュの裏地を使用。
日常使いから水辺や屋外スポーツ・アクティビティに活用できる「超高機能水陸両用ウェア」。
【水陸両用】【UPF50＋】【接触冷感】【はっ水】【遮熱】ロングパンツ-2
税込価格： 23,100円(本体価格21,000円)
サイズ ： 9M、11L
カラー ： ホワイト・ベージュ
https://www.san-ai.com/i/55-57-6-7018
【水陸両用】【UPF50＋】レイヤードトップスセット
【水陸両用】【UPF50＋】レイヤードトップスセット-1
なめらかなナイロンストレッチ素材。最高ランクUPF50＋の機能付き。カップ部分はサイドパネル仕様でスッキリ。セットのTシャツはウエストリボン仕様。前後2wayで着られるので着こなしを楽しめます！
日常使いから水辺や屋外スポーツ・アクティビティに活用できる「超高機能水陸両用ウェア」。
【水陸両用】【UPF50＋】レイヤードトップスセット-2
税込価格： 25,300円(本体価格23,000円)
サイズ ： 9M、11L
カラー ： ホワイト・ブラック
https://www.san-ai.com/i/55-57-6-7019
【水陸両用】【UPF50＋】インナー付きレギンス
【水陸両用】【UPF50＋】インナー付きレギンス-1
なめらかなナイロンストレッチ素材。最高ランクのUPF50＋機能を備えたインナー付きデザインショーツのあたりを気にせず快適に着用できます。
気になるおなか部分は、伸びない素材を使用し、ソフトにお腹を押さえる設計。日常使いから水辺や屋外スポーツ・アクティビティに活用できる「超高機能水陸両用ウェア」。
【水陸両用】【UPF50＋】インナー付きレギンス-2
税込価格： 15,400円(本体価格14,000円)
サイズ ： 9M、11L
カラー ： ブラック
https://www.san-ai.com/i/55-57-6-7020
※2 取り扱い店舗
＜先行販売中＞
ELLE SHOP.jp
＜4月28日(火)発売＞
San-ai Resort公式WEB SHOP
＜5月15日(金)販売予定＞
【San-ai Resort】
NISHIGINZA店
西武渋谷店
東武百貨店池袋店
横浜高島屋
※下記ECサイトでは5月15日(金)以降順次発売予定
ワコールウェブストア
ONWARD CROSSET
楽天市場
and ST
ZOZOTOWN
サンアイリゾート店舗一覧： https://www.san-ai.com/shoplist
【大日方久美子×Reir】プール・スポーツ・デイリー・サウナ・雨天時に！超高機能水陸両用ウェア
https://youtube.com/shorts/HJUSYrd-drc
【会社概要】
会社名 ： 株式会社Ai
所在地 ： 〒102-8506 東京都千代田区麹町1-1 ワコール麹町ビル6F
代表者 ： 代表取締役社長 高谷 能将
設立 ： 2015年4月1日
資本金 ： 1,000万円
事業内容： 水着、下着等の製造小売
URL ： https://www.san-ai.com/
【お客様からのお問い合わせ先】
株式会社Ai お客様相談係
Mail： 834131@san-ai.com