株式会社ハーバー研究所(所在地：東京都千代田区)は、北海道産の美容液成分を6種配合した『北のかおり フェイシャルフォーム』を2026年6月18日(木)より、通信販売(オンラインショップは11：00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて、数量限定で発売いたします。

『北のかおり フェイシャルフォーム』は、カモミールエキス※1、ハマナスエキス※2、ハスカップエキス※3など、自然豊かな北海道のめぐみを贅沢に配合した洗顔フォームです。

きめ細かいクリーミィな泡で皮脂や汚れをすっきり落としながら、必要なうるおいはキープ。ベタつきがちな夏の肌をしっとりなめらかに洗い上げます。

爽やかなハッカの香りとひんやりとした使用感で、汗ばむ季節のスキンケアタイムを心地よくお過ごしいただけます。





『北のかおり フェイシャルフォーム』1,320円(税込)





≪商品概要≫

商品名 ： 北のかおり フェイシャルフォーム

容量・価格： 50g 1,320円(税込)





テクスチャー





＜商品特長＞

◎厳選した北海道産の美容液成分を6種配合。肌のうるおいを守りながら、しっとりなめらかな肌に洗い上げます。

◎ホイップクリームのようにクリーミィな泡で、余分な皮脂や汚れをすっきり落とします。

◎すがすがしく爽やかなハッカの香り。ひんやりとした使用感で、汗ばむ季節の洗顔タイムを心地よくお楽しみいただけます。





北海道産の美容液成分





※なくなり次第終了となります。





※1 カミツレ花エキス

※2 ハマナス花エキス

※3 ロニセラカエルレア果汁

※4 ハトムギ種子エキス

※5 水溶性プロテオグリカン

※6 加水分解サケ卵巣膜エキス

※1～※6は皮膚コンディショニング成分









≪無添加主義(R)≫

ハーバーは創業以来「肌に必要なものだけを補い、肌本来の働きを助ける」という「無添加主義(R)」を貫き、その理念をすべての化粧品に反映しています。





ハーバーが守り続ける「5つの無添加」





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