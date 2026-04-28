株式会社ニーズウェル(本社：東京都千代田区、代表取締役社長 松岡 元)は、AI時代において、より重要性を増す「人の価値」にフォーカスし、IT・AI・DX領域におけるコンサルティング体制を一層強化することをお知らせします。

1. 背景

生成AIをはじめとするAI技術は、近年、調査・分析業務にとどまらず、要件定義、設計、開発、テスト、運用など、システム開発プロセス全体へ急速に浸透しはじめています。 AI技術の浸透により、人手に依存していた作業の自動化が進む一方で、 ● 調査・分析結果を基に優先的に解決する課題を特定 ● IT化・AI活用・DX推進をどの順序・どの手段で進めるかという課題解決の方針決定 ● 技術と業務、組織を横断した全体最適の設計 といった領域は、AIのみで実現できるものではありません。

当社は、このような環境変化を踏まえ、「人がやるべき領域」にこそ価値があると考え、当社のサービスラインである「業務系システム開発」、「IT基盤」、「ソリューション」において、コンサルティングを中核とした体制を構築し、お客さまとの伴走による価値共創とAI時代の未来を担うエンジニアの付加価値最大化を目指していきます。

2. 伴走型コンサルティングによる課題解決

単なる提言型ではなく、伴走型でお客さまと密接に連携しながら課題解決に取り組みます。 システム化やデータ連携などのIT環境の最適化に加え、業務分析・プロセス改善、AI技術の活用、データ利活用、自動化推進など、IT・AI・DXを横断する企画から実行・定着までをワンストップで、お客さまと伴走しながら最適な支援を行います。 ● 計画策定から実行、運用定着、改善までを見据えた伴走型支援 ● お客さま組織と一体となった推進体制の構築 ● IT化・AI活用・DX推進を組み合わせ、事業成果に直結する価値の提供

本取り組みは、当社サービスラインの一部で既に実施しており、伴走型コンサルティングの事例として成果や効果が確認できています。引き続き、コンサルティングを中核とした体制構築を進めてまいります。

● ソフトウェアテスト分野 某金融系企業において、システムの品質管理体制強化のために、テスト観点の整理や品質管理プロセスの標準化などのPoC(概念実証)を共同で進めています。テスト自動化やITアウトソーシングにおける当社のノウハウを活かし、現場の状況に寄り添いながら柔軟に伴走する当社の姿勢が評価されています。

● AI分野 某製造系企業において、膨大な技術情報の効率的活用と生産性向上を目的に、RAG(検索拡張生成)と生成AIを活用したAIチャットシステムを構築しています。PoCによる実現性検証を経て、短納期・低コストでシステム導入を実現しました。

● AI・ソリューション分野 某製造系企業では、生産ラインにおける原料の過剰投入や熟練者頼みの設備運用を見直すため、PoCで品質コントロールデータのバリューアップに取り組みました。その後、過去の運用実績に基づくAIソリューションを実装し、原料投入量の最適化と設備運用の標準化を進め、品質維持・コスト削減・属人化解消を実現しています。

3. AI時代を見据えたエンジニアの価値向上

AIの普及が進む中で、人の役割がこれまで以上に重要視される時代になっています。 当社では、コンサルティング体制の強化とともに、 ● 上流工程で価値を発揮できるエンジニア ● 技術とビジネスをつなぐエンジニア ● AI時代でも市場価値を持ち続けるエンジニア を育成・輩出するために教育体系の見直し・強化を推進しています。

マネジメント力、コミュニケーション力、提案力、課題解決力などの技術をビジネス価値に変換する力、システム開発・クラウドなどのIT技術全般の知識、リスキリングを含め幅広くスキル向上に取り組み、AI時代に適応するエンジニア集団を目指しています。 他にも、AI関連団体への加盟やRAGシステムの研究開発など、最先端技術やトレンド技術の積極的な習得・活用を目的とした社内活動も拡大しています。

4. 今後の展開

当社は今後も、技術と人の強みを融合させたサービス提供を通して、さまざまな企業の持続的な成長に貢献してまいります。

5. 会社概要

【会社概要】 会社名：株式会社ニーズウェル 所在地：東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニ ガーデンコート13階 代表者：代表取締役社長 松岡 元 設立：1986年10月 URL： https://www.needswell.com/ 事業内容：ソフトウェアの開発・運用・保守、ソリューション製品の開発・販売・運用・保守 【報道関係資料】 IRニュース https://www.needswell.com/ir/news その他のお知らせ https://www.needswell.com/news/index 【製品・サービスについてのお問合せ先】営業部 sales@needswell.com ​050-5357-8344（直） 【ニュースリリースについてのお問合せ先】経営企画部 ir-contact@needswell.com