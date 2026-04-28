子供の「伸びしろ」を逃さない！15種の栄養素とザクザク食感で、おやつタイムが栄養補給の時間に

フィットネスブランド「FIXIT（フィックスイット）」を展開する株式会社G.Oホールディングス（本社：大阪市東淀川区、代表取締役：川下 竜彦）は、成長期のお子様向けジュニアプロテイン「STEP+ONE ジュニアプロテイン（ココア de クランチ）」を本日2026年4月28日（火）より発売いたします。 本製品は、Amazon、楽天市場、FIXIT公式サイト他にて販売を開始。お子様の健やかな成長をサポートします。「おいしさ」と「栄養」の両立を軸に開発された本製品は、チョコクランチを贅沢に配合したザクザク食感と、成長に必要な15種の黄金栄養素を配合。毎日のおやつタイムが、子供が自分から「もう一杯！」と飲みたくなるような「新感覚」の栄養補給の時間に変わります。

成長期のお子様をサポート！「STEP+ONE」開発の背景

成長期のお子様を持つ保護者の皆様からは、「少食や偏食で栄養バランスが心配」「スポーツを頑張る子供の栄養管理を手軽にしたい」「人工甘味料や保存料を避けたい」といった声が多く寄せられていました。 FIXITは2026年4月時点で累計販売数110万個を達成した実績を持つプロテインブランドとして、これらの声に応えるべく、成長期の子供向けに「おいしさ」「安心」「栄養バランス」を三位一体で実現した製品の開発に着手しました。

「おいしさ」と「栄養」を両立！『STEP+ONE』のこだわり

『STEP+ONE ジュニアプロテイン（ココア de クランチ）』は、お子様が毎日楽しく続けられるよう、味と食感に徹底的にこだわりました。 贅沢に配合したチョコクランチが、ミルクに溶かしてもザクザクとした楽しい食感を生み出し、「子供が進んで飲みたくなる美味しさを提供します。」 さらに、成長に必要なカルシウム、鉄、ビタミンDなど15種類の黄金栄養素をバランス良く配合。天然甘味料使用で、安心してお子様に与えられる設計です。

製品詳細

STEP+ONE ジュニアプロテイン（ココア de クランチ）

「おいしさ」と「栄養」の両立を軸に開発されたジュニアプロテインです。チョコクランチを贅沢に配合したザクザク食感と15種の黄金栄養素で、毎日のおやつタイムが栄養補給の時間に変わる新感覚の体験を提供します。天然甘味料使用で、成長期のお子様の健やかな毎日をサポートします。*価格は販売サイトにてご確認ください。

https://store.fix-it.jp/products/stepone-600g

栄養成分表示（1食12gあたり）

原材料名：粉末大豆たんぱく（国内製造）、デキストリン、ココアクッキー、ココアパウダー、キャロブパウダー、酵母 / 炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、香料、V.C、甘味料（ステビア）、乳化剤、ピロリン酸鉄、抽出V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.B2、V.A、葉酸、V.D、V.B12、（一部に乳成分・小麦・大豆を含む）

販売情報

『STEP+ONE ジュニアプロテイン（ココア de クランチ）』は、Amazon、楽天市場、FIXIT公式サイト他にて本日2026年4月28日（火）より販売を開始いたします。

『FIXIT』／プロテイン・ウェルネスブランド

https://store.fix-it.jp/

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社G.Oホールディングス 広報PR担当 E-mail: press@go-hd.jp