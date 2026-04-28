兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」の人気アトラクション「NARUTO＆BORUTO 忍里」は、2026年春にオープンから7周年を迎えます。それを記念して、名鉄観光サービス株式会社による日帰りバスツアーが好評販売中です。 本ツアーは、名古屋から乗り換えなしでニジゲンノモリまでアクセスできる往復バスチケットと「NARUTO＆BORUTO 忍里」のゴールドチケットがセットになった「NARUTO＆BORUTO 忍里」を心ゆくまで満喫できるプランとなっています。 本ツアーに含まれるゴールドチケットでは、立体迷路「天の巻」、ミッションラリー「地の巻」、スペシャルミッション「謎解き任務」の計３つのコンテンツをお楽しみいただけます。また、事前予約特典として、忍里オリジナルポストカードもプレゼントいたします。 ７周年を迎えた「NARUTO＆BORUTO 忍里」で、ここでしか体験できない特別な“忍の旅”をお楽しみください。

■忍里7周年記念バスツアー 概要

実施日 2026年5月30日（土） 2026年6月13日（土） 2026年7月25日（土） 内容 ・名古屋発着往復バスチケット ・「NARUTO＆BORUTO 忍里」ゴールドチケット付 ・事前予約特典 忍里オリジナルポストカード1枚プレゼント（全2種・ランダム） ゴールドチケットに含まれるもの ① 天の巻（立体迷路） ② 地の巻（ミッションラリー） ③ 謎解き任務１つ 料金：18,800円 名鉄観光特設サイトにて販売中 予約URL：https://air.mwt.co.jp/tour/tourDetail?tourId=BFLYEAAK0025 HP：https://nijigennomori.com/naruto_shinobizato/

https://air.mwt.co.jp/tour/tourDetail?tourId=BFLYEAAK0025

©岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ