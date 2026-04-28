道の駅ローズマリー公園はなまる市場(所在地：千葉県南房総市、運営：株式会社菜花の里)では、2026年4月29日(水)から2026年5月6日(水)の8日間、『おいしい！たのしい！ゴールデンはなまるウィーク！』を開催します。期間中は、千葉県産のお野菜やくだものをおトクに、たのしくGETできる農産イベントを毎日開催！

大人気お米盛り放題や、迫力満点！レタスのバケツ積み放題、葉付き新たまねぎの片手つかみ取りなど、大人からお子様までお楽しみいただけるイベントを多数企画いたしました。

また、南房総ならではの『食』をお楽しみいただける、くじらの紅白頂上丼や、地元牛乳を使った和スイーツも登場！

今年のゴールデンウィークは、南房総はなまる市場でおいしい！たのしい！を味わいましょう！

公式サイト： https://www.hanamaruichiba.com/





ゴールデンはなまるウィーク！





■道の駅ローズマリー公園はなまる市場 ゴールデンはなまるウィーク～農産編～

＜人気ラインナップと初開催！日替わり農産イベント＞

はなまる市場では毎週末に様々な農産イベントを開催しております。

期間中は人気のお米盛り放題や、初開催たんぽぽファームさんのトマト積み放題＆芋けんぴさし放題など…毎日日替わりで様々な企画が登場！

制限時間との戦い！ワクワクどきどき！GWの思い出作りにぴったりのイベントです。

※お子様もご参加いただけます

※イベントは9：00～11：00の開催 ※おひとり様1回限り ※農産物が無くなり次第終了





・4月29日(祝)【初開催】たんぽぽファームさん トマト積み放題＆芋けんぴさし放題

参加費：各300円(税込) ※千葉県産

・4月30日(木) 甘夏バケツ詰め放題

参加費：300円(税込) ※千葉県産

・5月1日(金) さつまいも詰め放題

参加費：500円(税込) ※千葉県産

・5月2日(土)・5月5日(祝) お米盛り放題(粒すけ)

参加費：500円(税込) ※千葉県産

・5月3日(日) レタスバケツ積み放題

参加費：500円(税込) ※千葉県産

・5月4日(祝) 葉付き新たまねぎ片手つかみ取り

参加費：500円(税込) ※千葉県産





日替わり農産イベント ※写真はイメージです





■道の駅ローズマリー公園はなまる市場 ゴールデンはなまるウィーク～飲食編～

＜南房総といえばくじら！限定丼が登場！＞

はなまる市場内のとと丸ではGW頂上丼祭りを開催！なかでも注目は南房総ならではのくじらをお楽しみいただける、鯨の紅白頂上丼。

その他二種類の頂上丼をご用意いたしました。

また、くじらメニューも充実。定番のくじら飯やくじらまぐろ二色丼、手軽にくじらをたのしめるくじらコロッケやくじらカレーパンも人気です。南房総ならではの『食』を是非ご堪能ください。





●鯨の紅白頂上丼～お楽しみ演出とろろかけ～

価格 ：1,408円(税込)

アレルギー：小麦・やまいも・ごま・大豆・さば・豚肉

くじらの赤身肉と、とろくじらの炙りを使用。

仕上げにお出汁がきいたとろろを目の前でおかけいたします！！





●生産者さんのキャベツとねぎとろしらす頂上丼～うま塩タレ～

価格 ：968円(税込)

アレルギー：小麦・ごま・大豆

噛めば噛むほど甘みが出てくる南房総の春キャベツにうま塩ダレがやみつきになる一品です。





南房総といえばくじら！限定丼が登場！





＜みねおか牛乳を使ったスイーツも登場＞

はなまる市場では、南房総の牛乳『みねおか牛乳』を使った牛乳ソフトが大人気。期間中は定番ソフトクリームに加えて、限定『和』スイーツが登場します。





●はなまる和頂上ドーナツソフト(みねおか牛乳ソフト使用)

価格 ：800円(税込)

アレルギー：乳成分・小麦・大豆・ゼラチン

海鮮丼『頂上丼祭り』にあわせて頂上ソフト第二弾が登場！

みねおか牛乳ソフトとあんこのやさしい甘さが◎

房総きなこと、しょっぱいえんどう豆がアクセント。





●みねおか牛乳とあんこのシェイク

価格 ：690円(税込)

アレルギー：乳成分・えび・大豆

はなまる市場のシェイクにあんこが仲間入り。

千葉県産の青のりを使用した海老せんべいをトッピング。甘じょっぱさがクセになる一品。

ゴールデンウィークのドライブのお供におすすめです。





みねおか牛乳を使ったスイーツ





■道の駅ローズマリー公園はなまる市場 ゴールデンはなまるウィーク～その他イベント～

＜屋外イベントも多数開催＞

期間中、屋外イベントも充実！

南国気分を味わえる、フラダンスステージや、ビンテージアロハシャツの販売、テラス席でお食事やお茶をお楽しみいただきながら聴くバンド生演奏も！

こどもの日キッズクイズイベントや、母の日お花ギフトラッピングなどなど…

楽しいイベント盛りだくさんです！





屋外イベントも多数開催





・4月29日(祝)・5月2日(土)・5月3日(日)

アロハショップコオリナさん ビンテージアロハシャツ販売

場所：屋外テント・一部店内

・5月3日(日) 観光祭り(じゃんけん大会他)

場所：はなまる市場前芝生

・5月4日(祝) ローズマリー公園すまいるまるしぇ

場所：ローズマリー公園内各所

・5月5日(祝) フラダンスステージ

場所：屋外ステージ 11：00～/13：00～

・5月5日(祝) こどもの日 キッズはなまる○×クイズ

場所：屋外とと丸前 12：00～

・5月6日(祝) OZ3バンド 屋外演奏会

場所：屋外ステージ 11：00～/13：00～

・4月29日(祝)～5月6日

羽山由美さん お花母の日ギフトラッピング

場所：屋外鉢花コーナー ※30日・5日はお休み

※1,100円(税込)以上の鉢花お買い上げのお客様はラッピング無料





フラダンスステージ





今年のゴールデンウィークは

はなまる市場で南房総のおいしい！たのしい！を満喫してください！





イベント詳細ははなまる市場の店頭・公式サイト・SNSをチェック！





【詳細はSNSにて随時発信】

Instagram：hanamaruichiba

https://www.instagram.com/hanamaruichiba/









■道の駅ローズマリー公園内はなまる市場について

はなまる市場は「南房総の美味しさをあなたに伝えたい」をコンセプトとした食のテーマパークとして道の駅ローズマリー公園内にオープンしました。店内は地元の農産物や、地のものを生かした加工品など、南房総の食の魅力に溢れています。採れたてで鮮度の良い農産物、地元食材を使用したお土産品等、南房総の“おいしい”食材がいっぱい！約1,500アイテムの商品が所狭しと陳列され、お野菜、お土産品のご試食もご用意しております。









■店舗概要

店舗名 ： 道の駅ローズマリー公園内 はなまる市場

所在地 ： 〒299-2521 千葉県南房総市白子1501番地ローズマリー公園内

施設 ： 駐車場135台(うち大型バス8台)、トイレ、

農林水産物・加工品等物販施設、飲食施設

アクセス ： 富津館山道路冨浦ICより13km(約25分)

TEL ： 0470-28-4030

営業時間 ： 9：00～17：00(年中無休)

公式サイト ： https://www.hanamaruichiba.com/

公式Instagram： https://www.instagram.com/hanamaruichiba/









■会社概要

会社名 ： 株式会社菜花の里

所在地 ： 〒286-0022 千葉県成田市寺台260番

代表者 ： 河越 康行

設立 ： 1983年7月

事業内容： 道の駅の管理運営、観光土産品の開発、製造及び販売工芸品、

民芸品の加工及び販売、食料品の販売

資本金 ： 1,000万円

URL ： https://www.saikanosato.co.jp









■イベントポスター

イベントポスター





■農産イベントチラシ

農産イベント一覧