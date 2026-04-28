CS放送「衛星劇場」では、2026年1月に東京国際フォーラムで行われた「研ナオコ デビュー55周年記念コンサート」を、5月9日(土)午後8時30分よりテレビ初放送します。 55年の歌手人生とファンへの深い愛が詰まったコンサート。「あばよ」「かもめはかもめ」などの名曲を圧倒的な表現力で披露し、トークでは会場を笑いの渦に巻き込む…研ナオコならではのステージで会場に集まったファンを魅了しました。コンサートにはゲストとして長女のひとみと、盟友・THE ALFEEが登場。ひとみは「地上の星」 などを熱唱し母をサポート。THE ALFEEは「研ナオコ with アルフィー」名義でリリースした名曲「窓ガラス」を4人で披露したほか、「メリーアン」「星空のディスタンス」もサプライズで演奏し、会場を沸かせました。貴重なコンサートの模様をぜひご覧ください！

研ナオコ デビュー55周年記念コンサート

★CS衛星劇場にて、5月9日(土)午後8:30～テレビ初放送！ 2026年1月28日 東京国際フォーラム ホールC [出演]研ナオコ、ひとみ、THE ALFEE 唯一無二の歌声が紡ぐ55年。研ナオコ、感謝と感動の集大成ステージ！ 名曲「あばよ」「かもめはかもめ」といった中島みゆき作品を中心に、55年の歩みで磨き上げられた圧倒的な表現力を披露した本コンサート。切ないバラードで観客を酔わせた直後、歌の余韻を自ら吹き飛ばすようなトークで会場を爆笑の渦に巻き込む――。そんな研ナオコならではの「究極の切り替え」が光るステージは、まさに唯一無二のエンターテインメントです。 コンサート中盤の衣装替えの際には、アメリカから一時帰国していた歌手でもある長女のひとみが、「地上の星」と大橋卓弥の「ありがとう」を熱唱し母ナオコをサポート。 後半には、かつて彼女のバックバンドを務めた盟友・THE ALFEEとの歴史的な再会が実現。1978年に「研ナオコ with アルフィー」名義でリリースした名曲「窓ガラス」を当時と変わらぬ4人で披露し、固い絆を感じさせる貴重な共演で会場を沸かせました。

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★CS衛星劇場にて、5月9日(土)午後6:00～放送！

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★CS衛星劇場にて、5月10日(日)午後5:15～放送！

★「研ナオコ デビュー55周年記念コンサート」詳細はこちら

https://www.eigeki.com/series/S79910

★「研ナオコ デビュー55周年記念コンサート」予告動画はこちら

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=G9B0V5P28x8

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