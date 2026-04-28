バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」( https://p-bandai.jp/?rt=pr )では、『ムービーモンスターシリーズ ゴジラ(1993)』(4,400円 税込／送料・手数料別途)の予約受付を2026年4月28日(火)16時に開始いたします。(発売元：株式会社バンダイ)





※商品購入ページ： https://p-bandai.jp/item/item-1000249940/?rt=pr





ムービーモンスターシリーズ ゴジラ(1993)





■商品特長

リアルな造形と彩色表現で歴代のゴジラ作品の怪獣を続々立体化中のソフビフィギュア「ムービーモンスターシリーズ」より、1993年に公開された映画『ゴジラVSメカゴジラ』に登場するゴジラ(1993)を商品化いたします。





〈造形〉

本作で新調されたスーツの造形、プロポーションをムービーモンスターシリーズでは一部新規造形で立体化。精悍な顔立ちと、本作特徴の足の長さを再現した、洗練された下半身のプロポーションを表現。





〈カラーリング〉

目の彩色は瞳の部分を2色のブラウンで細やかに塗り分けることによって強い意志を宿した顔立ちを再現。





ムービーモンスターシリーズ ゴジラ(1993)(イメージ1)

ムービーモンスターシリーズ ゴジラ(1993)(イメージ5)





■商品概要

・商品名 ：ムービーモンスターシリーズ ゴジラ(1993)

( https://p-bandai.jp/item/item-1000249940/?rt=pr )

・価格 ：4,400円(税込)(送料・手数料別途)

・対象年齢 ：3才以上

・セット内容：ゴジラ(1993)…1

・商品サイズ：ゴジラ(1993)…H165×W105×D250cm

・生産エリア：中国

・販売ルート：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」

( https://p-bandai.jp/?rt=pr )、他

・予約期間 ：2026年4月28日(火)16時～2026年6月10日(水)23時予定

・商品お届け：2026年9月予定

・発売元 ：株式会社バンダイ





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