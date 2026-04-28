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アクションアドベンチャー『エトランジュ オーヴァーロード』がお得に楽しめるダウンロードゲームセールを開催中！
株式会社ブロッコリー（本社：東京都練馬区 社長：大儀 真士）は、アクションアドベンチャー「エトランジュ オーヴァーロード」のダウンロード版ゲームがお得に楽しめるゲームセールを開催しています。
●Nintendo Switchダウンロード版（日本語版）
セール価格：6,864円（税込）＜20％OFF＞ 通常価格 8,580円（税込）
セール期間：2026年4月28日（火）〜5月6日（水）23:59
My Nintendo Storeストアページ
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000093408
●Steam版（パブリッシャー：NIS America, Inc.）
セール価格：6,864円（税込）＜20％OFF＞ 通常価格 8,580円（税込）
セール期間：2026年4月26日（日）〜5月7日（木）2:00AM ※日本時間
Steamストアページ
https://store.steampowered.com/app/3515480/_/
【エトランジュ オーヴァーロード】
地獄に堕とされた悪役令嬢エトランジュとともに成り上がりを目指す痛快アクションアドベンチャー「エトランジュ オーヴァーロード」。本作は喜多山浪漫氏の“悪役令嬢もの”WEB小説「エトランジュ オーヴァーロード」が原作。プロデューサーは数々の名作ゲームのシナリオ・プロデュースを手がけた新川宗平氏、キャラクターデザインは『Re:ゼロから始める異世界生活』の大塚真一郎氏がタッグを組んだ、期待を裏切らないカオスなストーリーと、個性と魅力がほとばしるキャラクターが登場するアクションゲームです。数々の話題作に携わってきたジェムドロップが開発を手がけ、中毒性の高いアクションゲームに仕上がっています。
豪華声優陣に加え、女性VTuberグループ「ホロライブ」所属、角巻わためと白上フブキがキャストとして出演。2人の好演が、豪華声優陣とともに「エトランジュ」の世界をさらに盛り上げます。角巻わため歌唱、Elements Gardenの上松範康氏作曲の主題歌も必聴です。
Web小説サイト『キマイラ文庫』などで無料公開中の喜多山浪漫氏による小説版のほか、KADOKAWA『電撃マオウ』ではへかとん先生によるコミックス版も連載中。
ゲームだけにおさまらない、エトランジュたちの冒険譚をお楽しみください！
エトランジュ オーヴァーロード 公式サイト
https://etrange-overlord.com/
オープニングムービー公開中
https://youtu.be/xLfIwIH6Kys
【ストーリー】
公爵令嬢エトランジュ・フォン・ローゼンブルクは、
王族暗殺未遂の罪で処刑され、目が覚めると地獄に堕ちていた。
ところが彼女は一切動じず、罪人を責める悪魔たちが襲い掛かるもまったく歯が立たない。
彼女こそが恐るべき闇魔法を自在に操り、現世で恐れられた“最凶の悪女”だったのだ。
強大な力と自分を曲げない芯の強さを示し、瞬く間に悪のカリスマとして君臨したエトランジュ。
処刑の原因には覚えがなくとも、第二の人生を前向きに生きようと決心した彼女の前に、
地獄の住人や生前に縁のあった者たちが次々と現れ……
果たしてエトランジュは、第二の人生をハッピーに過ごせるのか？
そして、彼女が処刑された本当の理由とは？
ゴージャスでエレガントな悪役令嬢の冒険譚が、いま幕を開ける。
【ゲームシステム】
地獄に堕とされた悪役令嬢エトランジュが、成り上がりを目指す痛快アクションアドベンチャー。仲間を増やし、敵陣をバトルで制圧し、地獄を制覇せよ！
●ギミック全盛りのバトルステージ
バトルステージにあらわれるのは、クルクル流れる不思議なレーン（通称SUSHIレーン）。
お助けアイテムはもちろん、爆弾、機銃、重力装置など、ステージごとに"ナニカ"が流れてくる！？
敵を倒しまくってレーンをフル稼働させ、多種多様なミッションとギミックを乗りこなそう！
●どんな戦術も叶える「我がまま」カスタム
10人以上のプレイアブルキャラクターの強化はもちろん、
ステージ上の「レーン」効果もカスタム可能。
自分の戦略に合わせてとことんチューニングして、骨の髄までしゃぶりつくせ！
●悪役令嬢流・地獄統一シミュレーション
超個性的な仲間たちを率いて、攻めて攻めて攻めまくれ！
奪った敵陣に仲間を派遣して追い剥ぎしたり、
悪魔たちの反乱を治めながら、目指すは平和？なハッピーライフ！
●笑って泣けて歌い倒す、異色のミュージカル活劇
一緒に歌えば、あなたも今日からエトランジュ軍の仲間入り！
アクションバトル デモ映像
https://youtu.be/OAH3WOHBZME
ミュージカル デモ映像
https://youtu.be/AM1pfaIZXLk
【体験版無料配信中】
ゲームの序盤を体験でき、プレイデータは製品版に引継ぎが可能です。
地獄でのハッピーライフを叶えるための第一歩、ぜひ遊んでみてください！
●My Nintendo Storeストアページ
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000093408
●PlayStation Storeストアページ
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0578-PPSA34234_00-0000000000000000
●Steamストアページ
https://store.steampowered.com/app/3515480/_/
【製品情報（日本国内版）】
タイトル エトランジュ オーヴァーロード
対応機種 パッケージ：Nintendo Switch／Nintendo Switch Lite
ダウンロード：Nintendo Switch／Nintendo Switch Lite／
PlayStation4／PlayStation5／PC（Steamほか）
発売日 2026年3月26日（木）
ジャンル SUSHIレーンミュージカルアクションアドベンチャー
プレイ人数 1人（マルチプレイ機能では4人まで対応）
CERO B
希望小売価格
【Nintendo Switch™】
パッケージ通常版 8,580円（税込）
ダウンロード版 8,580円（税込）
パッケージ初回限定版 12,980円（税込）
【PlayStation®4/PlayStation®5】
ダウンロード版 8,580円（税込）
【PC（Steam®）】
ダウンロード版 8,580円（税込）
スタッフ
原作：喜多山浪漫
プロデューサー：新川宗平（合同会社スーパーニッチ）
キャラクターデザイン：大塚真一郎
開発：ジェムドロップ株式会社
発売元：株式会社ブロッコリー
『エトランジュ オーヴァーロード』Xアカウント
https://x.com/etrange_game
Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です
©2026 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国および／またはその他の国のValve Corporationの商標および／または登録商標です。
©SuperNiche LLC / BROCCOLI Co., Ltd, Published by NIS America, Inc. Developed by Gemdrops, Inc.
本件に関するお問合わせ先
株式会社ブロッコリー
マーケティンググループ 宣伝チーム
TEL: 03-5946-2811（代）
●Nintendo Switchダウンロード版（日本語版）
セール価格：6,864円（税込）＜20％OFF＞ 通常価格 8,580円（税込）
セール期間：2026年4月28日（火）〜5月6日（水）23:59
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000093408
●Steam版（パブリッシャー：NIS America, Inc.）
セール価格：6,864円（税込）＜20％OFF＞ 通常価格 8,580円（税込）
セール期間：2026年4月26日（日）〜5月7日（木）2:00AM ※日本時間
Steamストアページ
https://store.steampowered.com/app/3515480/_/
【エトランジュ オーヴァーロード】
地獄に堕とされた悪役令嬢エトランジュとともに成り上がりを目指す痛快アクションアドベンチャー「エトランジュ オーヴァーロード」。本作は喜多山浪漫氏の“悪役令嬢もの”WEB小説「エトランジュ オーヴァーロード」が原作。プロデューサーは数々の名作ゲームのシナリオ・プロデュースを手がけた新川宗平氏、キャラクターデザインは『Re:ゼロから始める異世界生活』の大塚真一郎氏がタッグを組んだ、期待を裏切らないカオスなストーリーと、個性と魅力がほとばしるキャラクターが登場するアクションゲームです。数々の話題作に携わってきたジェムドロップが開発を手がけ、中毒性の高いアクションゲームに仕上がっています。
豪華声優陣に加え、女性VTuberグループ「ホロライブ」所属、角巻わためと白上フブキがキャストとして出演。2人の好演が、豪華声優陣とともに「エトランジュ」の世界をさらに盛り上げます。角巻わため歌唱、Elements Gardenの上松範康氏作曲の主題歌も必聴です。
Web小説サイト『キマイラ文庫』などで無料公開中の喜多山浪漫氏による小説版のほか、KADOKAWA『電撃マオウ』ではへかとん先生によるコミックス版も連載中。
ゲームだけにおさまらない、エトランジュたちの冒険譚をお楽しみください！
エトランジュ オーヴァーロード 公式サイト
https://etrange-overlord.com/
オープニングムービー公開中
https://youtu.be/xLfIwIH6Kys
【ストーリー】
地獄から成りあがる、痛快ストーリー
公爵令嬢エトランジュ・フォン・ローゼンブルクは、
王族暗殺未遂の罪で処刑され、目が覚めると地獄に堕ちていた。
ところが彼女は一切動じず、罪人を責める悪魔たちが襲い掛かるもまったく歯が立たない。
彼女こそが恐るべき闇魔法を自在に操り、現世で恐れられた“最凶の悪女”だったのだ。
強大な力と自分を曲げない芯の強さを示し、瞬く間に悪のカリスマとして君臨したエトランジュ。
処刑の原因には覚えがなくとも、第二の人生を前向きに生きようと決心した彼女の前に、
地獄の住人や生前に縁のあった者たちが次々と現れ……
果たしてエトランジュは、第二の人生をハッピーに過ごせるのか？
そして、彼女が処刑された本当の理由とは？
ゴージャスでエレガントな悪役令嬢の冒険譚が、いま幕を開ける。
【ゲームシステム】
地獄に堕とされた悪役令嬢エトランジュが、成り上がりを目指す痛快アクションアドベンチャー。仲間を増やし、敵陣をバトルで制圧し、地獄を制覇せよ！
●ギミック全盛りのバトルステージ
バトルステージにあらわれるのは、クルクル流れる不思議なレーン（通称SUSHIレーン）。
お助けアイテムはもちろん、爆弾、機銃、重力装置など、ステージごとに"ナニカ"が流れてくる！？
敵を倒しまくってレーンをフル稼働させ、多種多様なミッションとギミックを乗りこなそう！
●どんな戦術も叶える「我がまま」カスタム
10人以上のプレイアブルキャラクターの強化はもちろん、
ステージ上の「レーン」効果もカスタム可能。
自分の戦略に合わせてとことんチューニングして、骨の髄までしゃぶりつくせ！
●悪役令嬢流・地獄統一シミュレーション
超個性的な仲間たちを率いて、攻めて攻めて攻めまくれ！
奪った敵陣に仲間を派遣して追い剥ぎしたり、
悪魔たちの反乱を治めながら、目指すは平和？なハッピーライフ！
●笑って泣けて歌い倒す、異色のミュージカル活劇
フルボイスのイベントシーンとミュージカル演出が、破天荒なストーリーをさらに盛り上げる。
一緒に歌えば、あなたも今日からエトランジュ軍の仲間入り！
アクションバトル デモ映像
https://youtu.be/OAH3WOHBZME
ミュージカル デモ映像
https://youtu.be/AM1pfaIZXLk
【体験版無料配信中】
ゲームの序盤を体験でき、プレイデータは製品版に引継ぎが可能です。
地獄でのハッピーライフを叶えるための第一歩、ぜひ遊んでみてください！
●My Nintendo Storeストアページ
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000093408
●PlayStation Storeストアページ
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0578-PPSA34234_00-0000000000000000
●Steamストアページ
https://store.steampowered.com/app/3515480/_/
【製品情報（日本国内版）】
タイトル エトランジュ オーヴァーロード
対応機種 パッケージ：Nintendo Switch／Nintendo Switch Lite
ダウンロード：Nintendo Switch／Nintendo Switch Lite／
PlayStation4／PlayStation5／PC（Steamほか）
発売日 2026年3月26日（木）
ジャンル SUSHIレーンミュージカルアクションアドベンチャー
プレイ人数 1人（マルチプレイ機能では4人まで対応）
CERO B
希望小売価格
【Nintendo Switch™】
パッケージ通常版 8,580円（税込）
ダウンロード版 8,580円（税込）
パッケージ初回限定版 12,980円（税込）
【PlayStation®4/PlayStation®5】
ダウンロード版 8,580円（税込）
【PC（Steam®）】
ダウンロード版 8,580円（税込）
スタッフ
原作：喜多山浪漫
プロデューサー：新川宗平（合同会社スーパーニッチ）
キャラクターデザイン：大塚真一郎
開発：ジェムドロップ株式会社
発売元：株式会社ブロッコリー
『エトランジュ オーヴァーロード』Xアカウント
https://x.com/etrange_game
Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です
©2026 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国および／またはその他の国のValve Corporationの商標および／または登録商標です。
©SuperNiche LLC / BROCCOLI Co., Ltd, Published by NIS America, Inc. Developed by Gemdrops, Inc.
本件に関するお問合わせ先
株式会社ブロッコリー
マーケティンググループ 宣伝チーム
TEL: 03-5946-2811（代）