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フェリス女学院大学が平塚市と産業振興分野に係る連携協定を締結 社会連携を促進
平塚市（市長 落合 克宏）とフェリス女学院大学（学長 小檜山 ルイ）は、産業振興分野における相互の協力及び連携に関する基本的事項について、2026年4月28日に連携協定を締結しました。
この協定は、平塚市とフェリス女学院大学が、行政実務と学術的研究との密接な連携によって、平塚市内の産業振興及び活性化に向けて取り組むことで、地域産業への貢献、新しい価値観による活性化の促進、知見の共有、魅力発信による訴求力の強化及び教育的価値の向上を図ることを目的としています。
今後は、地域産業の活性化につながる取組や広報活動に関わる事業での連携により、フェリス女学院大学の学生にとって能力育成や実践的な学術研究の向上に繋がる機会となることが期待されます。
【平塚市】
平塚市は、神奈川県のほぼ中央に位置し、南は相模湾に面し北には丹沢・大山の連峰を望む豊かな自然に恵まれた、人口約25万8千人を擁する都市です。
「愛着を持てるまちづくり」や「市民等との協働によるまちづくり」といった市政の基本姿勢のもと、市民生活の向上や地域産業の振興に取り組むとともに、1932年（昭和7年）の市制施行から90周年を超え、次なる100周年に向けた持続可能なまちづくりを目指し、大学等の関係機関とも密接に連携しながら、平塚市域におけるさらなる魅力発信と活力ある地域社会の実現を推進しています。
公式サイト：https://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/index.html
〇本協定における連携事項
（１）地域産業の活性化に関わること
（２）学生の能力育成に関わること
（３）学術研究の向上に関わること
（４）広報活動に係る協力に関わること
（５）その他本協定の目的のために必要と認めること
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
本件に関するお問い合わせ先
フェリス女学院大学 学長室 mail：p-office@ferris.ac.jp
▼本件に関する問い合わせ先
広報課
荒井（薫）、荒井（萌）、中井
住所：〒245-8650 横浜市泉区緑園4-5-3
TEL：045-812-9624
FAX：045-812-8395
メール：kikaku@ferris.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
この協定は、平塚市とフェリス女学院大学が、行政実務と学術的研究との密接な連携によって、平塚市内の産業振興及び活性化に向けて取り組むことで、地域産業への貢献、新しい価値観による活性化の促進、知見の共有、魅力発信による訴求力の強化及び教育的価値の向上を図ることを目的としています。
【平塚市】
平塚市は、神奈川県のほぼ中央に位置し、南は相模湾に面し北には丹沢・大山の連峰を望む豊かな自然に恵まれた、人口約25万8千人を擁する都市です。
「愛着を持てるまちづくり」や「市民等との協働によるまちづくり」といった市政の基本姿勢のもと、市民生活の向上や地域産業の振興に取り組むとともに、1932年（昭和7年）の市制施行から90周年を超え、次なる100周年に向けた持続可能なまちづくりを目指し、大学等の関係機関とも密接に連携しながら、平塚市域におけるさらなる魅力発信と活力ある地域社会の実現を推進しています。
公式サイト：https://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/index.html
〇本協定における連携事項
（１）地域産業の活性化に関わること
（２）学生の能力育成に関わること
（３）学術研究の向上に関わること
（４）広報活動に係る協力に関わること
（５）その他本協定の目的のために必要と認めること
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本件に関するお問い合わせ先
フェリス女学院大学 学長室 mail：p-office@ferris.ac.jp
▼本件に関する問い合わせ先
広報課
荒井（薫）、荒井（萌）、中井
住所：〒245-8650 横浜市泉区緑園4-5-3
TEL：045-812-9624
FAX：045-812-8395
メール：kikaku@ferris.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/