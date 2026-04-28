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【新規ライセンスのリリースを開始】AlliedWare Plus Ver.5.5.6-0.1のエンハンスでMACsecに対応
アライドテレシス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：サチエ オオシマ）は、当社スイッチをはじめとするネットワーク機器のOS「AlliedWare Plus」向けファームウェア「Ver.5.5.6-0.1」の当社ウェブサイトからのダウンロード提供を開始したことをお知らせします。
■ ユーザーやアプリケーションを意識せず、LAN内部の通信を保護
アドバンスド・レイヤー3モジュラースイッチ AT-SBx908 GEN3、10ギガビット・インテリジェント・スタッカブルスイッチ x540Lシリーズ、またレイヤー2plus 10ギガビット・インテリジェント・スイッチ x250シリーズにおいて、MACsecをサポートする新規ライセンスをリリースします。
本ライセンスの適用により、MACsecを用いてネットワーク機器間のイーサネット通信を暗号化・認証し、ユーザーやアプリケーションを意識することなくLAN内部の通信を保護します。既存のハードウェア構成を変更せずに導入できるため、運用への影響を抑えながらセキュリティ対策を拡充できます。
※ご利用には今回新規リリースとなる下記のライセンスが必要です。
https://digitalpr.jp/table_img/631/133857/133857_web_1.png
※このほかにもご利用可能期間として5年間(5Y)や7年間(7Y)のライセンスもご用意しています。
● バージョンアップ概要
今回のバージョンアップで追加・拡張したその他の機能やサポート範囲などの詳細については、こちらのリリースノートをご覧ください。https://www.allied-telesis.co.jp/support/
バージョン名：AlliedWare Plus Ver.5.5.6-0.1
対象製品：SBx8100シリーズ、AT-SBx908 GEN2、AT-SBx908 GEN3、x950シリーズ、x930シリーズ、x560シリーズ、x550シリーズ、x540Lシリーズ、x530シリーズ、x530Lシリーズ、x330シリーズ、x320シリーズ、x250シリーズ、x240シリーズ、SE540Lシリーズ、SE250シリーズ、SE240シリーズ、GS980MXシリーズ、GS970EMXシリーズ、GS980EMシリーズ、GS980Mシリーズ、IE340/IE340Lシリーズ、IE220シリーズ、AT-AR3050S、AT-AR4050S、AT-AR4050S-5G
(※1) 拡張モジュール(AT-XEM3-2DQ、AT-XEM3-8CQ、AT-XEM3-12YS)が対応します。
(※2) AT-x540L-28XHm のみサポートとなります。対応ポートなど詳しい仕様についてはデータシートをご確認ください。
(※3) AT-x250-28XHmのみサポートとなります。対応ポートなど詳しい仕様についてはデータシートをご確認ください。
注）記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。
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<<製品に関するお問合せ先>>
TEL:info@allied-telesis.co.jp
URL：https://www.allied-telesis.co.jp
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<< ニュースリリースに対するお問合せ先>>
アライドテレシス株式会社 マーケティングコミュニケーション部
E-mail： pr_mktg@allied-telesis.co.jp
TEL：03-5437-6042 URL：https://www.allied-telesis.co.jp
アライドテレシス株式会社 東京都品川区西五反田7-21-11第2TOCビル
■ ユーザーやアプリケーションを意識せず、LAN内部の通信を保護
アドバンスド・レイヤー3モジュラースイッチ AT-SBx908 GEN3、10ギガビット・インテリジェント・スタッカブルスイッチ x540Lシリーズ、またレイヤー2plus 10ギガビット・インテリジェント・スイッチ x250シリーズにおいて、MACsecをサポートする新規ライセンスをリリースします。
※ご利用には今回新規リリースとなる下記のライセンスが必要です。
https://digitalpr.jp/table_img/631/133857/133857_web_1.png
※このほかにもご利用可能期間として5年間(5Y)や7年間(7Y)のライセンスもご用意しています。
● バージョンアップ概要
今回のバージョンアップで追加・拡張したその他の機能やサポート範囲などの詳細については、こちらのリリースノートをご覧ください。https://www.allied-telesis.co.jp/support/
バージョン名：AlliedWare Plus Ver.5.5.6-0.1
対象製品：SBx8100シリーズ、AT-SBx908 GEN2、AT-SBx908 GEN3、x950シリーズ、x930シリーズ、x560シリーズ、x550シリーズ、x540Lシリーズ、x530シリーズ、x530Lシリーズ、x330シリーズ、x320シリーズ、x250シリーズ、x240シリーズ、SE540Lシリーズ、SE250シリーズ、SE240シリーズ、GS980MXシリーズ、GS970EMXシリーズ、GS980EMシリーズ、GS980Mシリーズ、IE340/IE340Lシリーズ、IE220シリーズ、AT-AR3050S、AT-AR4050S、AT-AR4050S-5G
(※1) 拡張モジュール(AT-XEM3-2DQ、AT-XEM3-8CQ、AT-XEM3-12YS)が対応します。
(※2) AT-x540L-28XHm のみサポートとなります。対応ポートなど詳しい仕様についてはデータシートをご確認ください。
(※3) AT-x250-28XHmのみサポートとなります。対応ポートなど詳しい仕様についてはデータシートをご確認ください。
注）記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。
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<<製品に関するお問合せ先>>
TEL:info@allied-telesis.co.jp
URL：https://www.allied-telesis.co.jp
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<< ニュースリリースに対するお問合せ先>>
アライドテレシス株式会社 マーケティングコミュニケーション部
E-mail： pr_mktg@allied-telesis.co.jp
TEL：03-5437-6042 URL：https://www.allied-telesis.co.jp
アライドテレシス株式会社 東京都品川区西五反田7-21-11第2TOCビル