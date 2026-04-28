リチウム電池成形・分容装置市場2026-2032：世界市場規模、成長、動向、予測の最新分析 「Globalinforesearch」
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GlobaI Info Research（所在地：東京都中央区） は、リチウムイオン電池生産の最重要工程に特化した最新調査レポート 「リチウム電池成形・分容装置の世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 を正式に発表しました。本レポートでは、リチウム電池の性能・寿命・安全性を決定づける「化成（フォーメーション）」と「分容（キャパシティグレーディング）」装置の市場動向を深く掘り下げ、売上、販売量、価格推移、主要企業ランキングなどを包括的に分析。さらに地域別・国別・製品タイプ（円筒型・角型・ラミネート型）・用途別（パワー電池・エネルギー貯蔵電池・3C電池）の市場動向を整理し、2021年から2032年までの長期市場予測を掲載しています。定量データに加え、競争環境の変化や各社の成長戦略を読み解く定性的分析も実施。業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援します。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1224397/lithium-battery-formation-and-capacity-grading-equipment
なぜ今、成形・分容装置なのか？市場成長の核心を読む
リチウムイオン電池の製造工程において、成形（化成） とは、電解液中で初めて充放電を行い、負極表面に固体電解質界面（SEI）被膜を形成する工程です。このSEI被膜の均一性が、電池のサイクル寿命・高温保存特性・安全性を直接左右します。一方、分容（容量グレーディング） は、充放電試験により電池セルを容量別に選別する工程であり、バッテリーパック内のセル間アンバランスを防止するために不可欠です。
近年の市場成長を牽引する最大の要因は、電気自動車（EV）と定置用エネルギー貯蔵システム（ESS）の需要拡大です。国際エネルギー機関（IEA）の2025年Q4報告によれば、世界のEV販売台数は2025年に前年比23％増の約1,750万台を記録。また、中国・欧州・米国における大型ESSプロジェクトの着工が相次ぎ、2026年上半期までに全世界のグリッド規模蓄電容量は35％拡大すると見込まれています。これに伴い、リチウム電池メーカーは生産ラインの増強・更新を加速。特に成形・分容装置は電池品質の「ゲートキーパー」として、設備投資全体の約18～22％を占める重要なポジションにあります。
業界動向：高精度化・省エネルギー化・高速化の三重課題
直近6カ月の業界動向を分析すると、以下の三つの技術トレンドが明確に浮かび上がります。
(1) 高精度電流・電圧制御
EV用長寿命電池（サイクル寿命2,000回以上）の製造には、化成工程での電流精度±0.05％、電圧精度±0.02％が要求されます。従来のリレー方式では達成困難であり、2025年下半期以降、新規導入装置の80％以上がデジタル制御の「全カラム独立制御方式」を採用。これによりセル間のばらつきを従来比1/3に低減しています。
(2) エネルギー回生・省電力化
化成・分容工程は電池製造工場の電力消費の約40％を占めると言われています。特に注目すべき業界動向は、放電時のエネルギーを系統に回生する「双方向AC-DCコンバータ」の普及です。中国の主要メーカーであるWuxi Lead（無錫先導智能）は2025年末、回生効率92％を達成する新世代装置を発表。従来機比で年間電力コストを約35％削減可能としています。
GlobaI Info Research（所在地：東京都中央区） は、リチウムイオン電池生産の最重要工程に特化した最新調査レポート 「リチウム電池成形・分容装置の世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 を正式に発表しました。本レポートでは、リチウム電池の性能・寿命・安全性を決定づける「化成（フォーメーション）」と「分容（キャパシティグレーディング）」装置の市場動向を深く掘り下げ、売上、販売量、価格推移、主要企業ランキングなどを包括的に分析。さらに地域別・国別・製品タイプ（円筒型・角型・ラミネート型）・用途別（パワー電池・エネルギー貯蔵電池・3C電池）の市場動向を整理し、2021年から2032年までの長期市場予測を掲載しています。定量データに加え、競争環境の変化や各社の成長戦略を読み解く定性的分析も実施。業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援します。
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なぜ今、成形・分容装置なのか？市場成長の核心を読む
リチウムイオン電池の製造工程において、成形（化成） とは、電解液中で初めて充放電を行い、負極表面に固体電解質界面（SEI）被膜を形成する工程です。このSEI被膜の均一性が、電池のサイクル寿命・高温保存特性・安全性を直接左右します。一方、分容（容量グレーディング） は、充放電試験により電池セルを容量別に選別する工程であり、バッテリーパック内のセル間アンバランスを防止するために不可欠です。
近年の市場成長を牽引する最大の要因は、電気自動車（EV）と定置用エネルギー貯蔵システム（ESS）の需要拡大です。国際エネルギー機関（IEA）の2025年Q4報告によれば、世界のEV販売台数は2025年に前年比23％増の約1,750万台を記録。また、中国・欧州・米国における大型ESSプロジェクトの着工が相次ぎ、2026年上半期までに全世界のグリッド規模蓄電容量は35％拡大すると見込まれています。これに伴い、リチウム電池メーカーは生産ラインの増強・更新を加速。特に成形・分容装置は電池品質の「ゲートキーパー」として、設備投資全体の約18～22％を占める重要なポジションにあります。
業界動向：高精度化・省エネルギー化・高速化の三重課題
直近6カ月の業界動向を分析すると、以下の三つの技術トレンドが明確に浮かび上がります。
(1) 高精度電流・電圧制御
EV用長寿命電池（サイクル寿命2,000回以上）の製造には、化成工程での電流精度±0.05％、電圧精度±0.02％が要求されます。従来のリレー方式では達成困難であり、2025年下半期以降、新規導入装置の80％以上がデジタル制御の「全カラム独立制御方式」を採用。これによりセル間のばらつきを従来比1/3に低減しています。
(2) エネルギー回生・省電力化
化成・分容工程は電池製造工場の電力消費の約40％を占めると言われています。特に注目すべき業界動向は、放電時のエネルギーを系統に回生する「双方向AC-DCコンバータ」の普及です。中国の主要メーカーであるWuxi Lead（無錫先導智能）は2025年末、回生効率92％を達成する新世代装置を発表。従来機比で年間電力コストを約35％削減可能としています。