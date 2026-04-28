＜家族葬ニーズ拡大で出店加速＞名古屋市緑区に4店舗目となる『家族葬のファミーユ緑』が5/12(火)にオープン～「１日１組」の貸切でお見送りができる家族葬ホール～
株式会社きずなホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 グループCEO：播島 聡）グループの中核事業会社である株式会社家族葬のファミーユ（本社：東京都港区、代表取締役社長：岡崎 仁美）は、2026年5月12日（火）に「家族葬のファミーユ 緑（所在地：愛知県名古屋市緑区）」をオープンします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347507/images/bodyimage1】
（外観イメージ）大きな片流れ屋根が特徴の「家族葬のファミーユ緑」
この度、名古屋市緑区に新たにオープンする「家族葬のファミーユ 緑」は、区内を横断する県道36号（諸輪名古屋線）沿いに立地します。
緑区には2024年10月に直営店を初出店以降、高まる家族葬のニーズを背景に出店を続け、本ホールで区内4店舗の展開となります。
ホール外観はブラウントーンで統一し、落ち着いた印象としています。道路に沿うように横長の建物形状には、片流れ屋根を配しました。エントランスを入ると、式場・会食スペースといった共有空間と、家族だけで過ごせるプライベート空間を左右に分けたレイアウトで、疲れをためずにリラックスできる設計です。
家族葬のファミーユは「1日１組貸切」スタイルのホールです。他を気にすることなく、大切な方との最後の時間をゆっくりと過ごしていただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347507/images/bodyimage2】
（地図）名古屋市緑区内に合計4店舗の展開となる
■「家族葬のファミーユ 緑」概要
所在地：愛知県名古屋市緑区相原郷2丁目107
建物構造：木造
敷地面積：1361.98平米
建築面積：252.74平米
駐車場：23台
施設内容：式場30席、会食室20席、遺族控室2室、導師控室、安置室
アクセス：＜電車＞ 名古屋鉄道名古屋本線「左京山駅」から車（タクシー）で約5分
＜バス＞ 名古屋市バス「緑保健センター」停留所から徒歩約3分
＜ 車 ＞ 名古屋第二環状自動車道「有松IC」から約5分
URL：https://www.famille-kazokusou.com/search_area/aichi/nagoyashi/post-1720.html
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347507/images/bodyimage3】
■会社概要
株式会社家族葬のファミーユ
【設立】 2000年7月
【代表】 代表取締役社長 岡崎 仁美
【所在地】 東京都港区浜松町二丁目2番12号 JEI浜松町ビル2階
【URL】 https://www.famille-kazokusou.com/
株式会社きずなホールディングス
【設立】 2017年6月
【代表】 代表取締役社長 兼 グループCEO 播島 聡
【所在地】 東京都港区浜松町二丁目2番12号 JEI浜松町ビル2階
【URL】 https://www.kizuna-hd.co.jp/
当社は燦ホールディングス（東証上場:9628）のグループ会社です
配信元企業：株式会社家族葬のファミーユ
（外観イメージ）大きな片流れ屋根が特徴の「家族葬のファミーユ緑」
この度、名古屋市緑区に新たにオープンする「家族葬のファミーユ 緑」は、区内を横断する県道36号（諸輪名古屋線）沿いに立地します。
緑区には2024年10月に直営店を初出店以降、高まる家族葬のニーズを背景に出店を続け、本ホールで区内4店舗の展開となります。
ホール外観はブラウントーンで統一し、落ち着いた印象としています。道路に沿うように横長の建物形状には、片流れ屋根を配しました。エントランスを入ると、式場・会食スペースといった共有空間と、家族だけで過ごせるプライベート空間を左右に分けたレイアウトで、疲れをためずにリラックスできる設計です。
家族葬のファミーユは「1日１組貸切」スタイルのホールです。他を気にすることなく、大切な方との最後の時間をゆっくりと過ごしていただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347507/images/bodyimage2】
（地図）名古屋市緑区内に合計4店舗の展開となる
■「家族葬のファミーユ 緑」概要
所在地：愛知県名古屋市緑区相原郷2丁目107
建物構造：木造
敷地面積：1361.98平米
建築面積：252.74平米
駐車場：23台
施設内容：式場30席、会食室20席、遺族控室2室、導師控室、安置室
アクセス：＜電車＞ 名古屋鉄道名古屋本線「左京山駅」から車（タクシー）で約5分
＜バス＞ 名古屋市バス「緑保健センター」停留所から徒歩約3分
＜ 車 ＞ 名古屋第二環状自動車道「有松IC」から約5分
URL：https://www.famille-kazokusou.com/search_area/aichi/nagoyashi/post-1720.html
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347507/images/bodyimage3】
■会社概要
株式会社家族葬のファミーユ
【設立】 2000年7月
【代表】 代表取締役社長 岡崎 仁美
【所在地】 東京都港区浜松町二丁目2番12号 JEI浜松町ビル2階
【URL】 https://www.famille-kazokusou.com/
株式会社きずなホールディングス
【設立】 2017年6月
【代表】 代表取締役社長 兼 グループCEO 播島 聡
【所在地】 東京都港区浜松町二丁目2番12号 JEI浜松町ビル2階
【URL】 https://www.kizuna-hd.co.jp/
当社は燦ホールディングス（東証上場:9628）のグループ会社です
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