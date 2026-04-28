＜家族葬ニーズ拡大で出店加速＞名古屋市緑区に4店舗目となる『家族葬のファミーユ緑』が5/12(火)にオープン～「１日１組」の貸切でお見送りができる家族葬ホール～

＜家族葬ニーズ拡大で出店加速＞名古屋市緑区に4店舗目となる『家族葬のファミーユ緑』が5/12(火)にオープン～「１日１組」の貸切でお見送りができる家族葬ホール～