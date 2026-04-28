GIGABYTE、直販サイトで対象製品を購入するとゲーミングモニターを特別価格で提供するキャンペーンを実施
2026年4月28日 - GIGABYTE Technology Co., Ltd. 台湾・新北市 - コンピュータテクノロジーで世界をリードするGIGABYTE Technologyは、2026年4月28日～7月5日の期間、GIGABYTE直販サイト「GIGABYTEストア【公式】」において対象のノートPCまたはデスクトップPCをご購入いただいた方に、ゲーミングモニターを特別価格で提供するバンドルキャンペーンを実施いたします。
本キャンペーンは、対象製品をご購入いただいた方に、プラス22,000円（税込）で27型有機ELゲーミングモニター「MO27Q28G」、プラス3,300円（税込）で27型ゲーミングモニター「M27Q2 QD」、プラス1,650円（税込）で24.5型ゲーミングモニター「G25F2」を特別提供するというものです。対象製品のモデル名は以下のとおりです。
「MO27Q28G」セット販売対象製品
ノートPC
AORUS MASTER 18 BZHC6JPD65JP
AORUS MASTER 18 BYHC5JPD65JP
デスクトップPC
AORUS PRIME 5 AP5A7N8-5101
AORUS PRIME 5 AP5A7N7T-5100
AORUS PRIME 3 AP3A7N7-5100
AORUS PRIME 3 AP3A5N6T-5103
AORUS PRIME 3 AP3A5N6-5104
「M27Q2 QD」セット販売対象製品
ノートPC
AORUS MASTER 18 BZHC6JPD65JP
AORUS MASTER 18 BYHC5JPD65JP
AORUS MASTER 16 BYHC5JPE64SP
AORUS ELITE 16 BWHC3JPC94SH
GIGABYTE AERO X16 1WH93JP894DH
「G25F2」セット販売対象製品
ノートPC
GAMING A16 PRO DYHG5JPC64SP
GAMING A16 CVHI3JP894SH
GAMING A16 3VHK3JP894SH
GAMING A16 5THP3JP864SP
GAMING A16 5VHP3JP893SH
セット販売対象の27型有機ELゲーミングモニター「MO27Q28G」は、第四世代のWOLEDパネルを採用し、ピーク輝度1500nit、DCI-P3 99.5％、BT.2020 84％という高輝度・広色域を実現。また、プライマリーRGBタンデムOLED構造を採用しており、前世代の製品よりも消費電力20％削減を達成しました。解像度は2560×1440ピクセル（QHD）、リフレッシュレート280Hz、応答速度0.03ms、VESA DisplayHDR True Black 500規格に対応しています。
MO27Q28G OLED Gaming Monitor
https://www.gigabyte.com/jp/Monitor/MO27Q28G
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348019/images/bodyimage1】
27型IPS液晶ゲーミングモニター「M27Q2 QD」は、量子ドット技術を採用しており、有機ELに匹敵する鮮やかな色彩と広い色域（DCI-P3 99％、sRGB 150％）を実現。解像度は2560×1440ピクセル（QHD）、リフレッシュレート200Hz、応答速度1ms、視野角は上下・左右とも178°、VESA DisplayHDR True Black 400規格に対応しています。
M27Q2 QD Gaming Monitor
https://www.gigabyte.com/jp/Monitor/M27Q2
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348019/images/bodyimage2】
24.5型IPS液晶ゲーミングモニター「G25F2」は、解像度1920×1080ピクセルのフルHD表示に対応した製品です。リフレッシュレート200Hz、応答速度1ms、sRGB 120％、視野角は上下・左右とも178°、HDR 10規格に対応しています。
G25F2 Gaming Monitor
https://www.gigabyte.com/jp/Monitor/G25F2
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348019/images/bodyimage3】
キャンペーン対象のノートPCおよびデスクトップPCのそれぞれの製品の詳細につきましては、製品情報ページをご参照ください。
【GIGABYTEストア】
https://storejp.gigabyte.com/
【製品情報】
AORUS MASTER 18 AM8H
https://www.gigabyte.com/jp/Laptop/AORUS-MASTER-18-AM8H
AORUS MASTER 16 AM6H
https://www.gigabyte.com/jp/Laptop/AORUS-MASTER-16-AM6H
AORUS ELITE 16 AE6H
https://www.gigabyte.com/jp/Laptop/AORUS-ELITE-16-AE6H
GIGABYTE GAMING A16 PRO GA6DH
https://www.gigabyte.com/jp/Laptop/GIGABYTE-GAMING-A16-PRO-GA6DH
GIGABYTE GAMING A16 GA65H
https://www.gigabyte.com/jp/Laptop/GIGABYTE-GAMING-A16-GA65H
GIGABYTE GAMING A16 GA63H
https://www.gigabyte.com/jp/Laptop/GIGABYTE-GAMING-A16-GA63H
GIGABYTE GAMING A16 GA6H
https://www.gigabyte.com/jp/Laptop/GIGABYTE-GAMING-A16-GA6H
GIGABYTE AERO X16 EG61H; Copilot+ PC
https://www.gigabyte.com/jp/Laptop/GIGABYTE-AERO-X16-EG61H
AORUS PRIME 5 AP551
https://www.gigabyte.com/jp/Gaming-PC/AORUS-PRIME-5-AP551
AORUS PRIME 3 AP351
https://www.gigabyte.com/jp/Gaming-PC/AORUS-PRIME-3-AP351
□お客さまからのお問い合わせ先
GIGABYTEアフターサポートセンター
E-mail： gigabyte_support_jp@gigabyte.jp
電話番号： 050-3381-5092
対応時間： 9：30～18：00（土日祝除く）
URL： https://www.aorus.com/ja-jp
X公式アカウント： @AORUS_JP
GIGABYTE Technologyについて
PC業界の世界的リーダーであるGIGABYTEは、「Upgrade Your Life（生活を向上させる）」という目標のもと、多彩な製品ラインナップを提供しています。コンシューマ向け、ビジネス向け、ゲーム用途、クラウドシステムなど幅広い分野における専門知識を持つGIGABYTEは、常に研究と革新を通じてユーザーのニーズに応え続けています。受領歴のあるマザーボード、グラフィックカード、ラップトップ、ミニPC、およびその他のPCコンポーネントやアクセサリで知られるGIGABYTEは、特許技術であるDualBIOSおよびUltra DurableテクノロジーによってPC業界に革命をもたらしました。 PCテクノロジーのエキスパートであるGIGABYTEは、5G時代の理想的なインフラストラクチャを構築するため、AIおよびAloTアプリケーションを統合したハードウェアとソフトウェアソリューションにより、ビジネスサーバーとクラウドシステムの分野をさらに拡大する準備を進めています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348019/images/bodyimage4】
配信元企業：GIGABYTE Technology Co., Ltd.
本キャンペーンは、対象製品をご購入いただいた方に、プラス22,000円（税込）で27型有機ELゲーミングモニター「MO27Q28G」、プラス3,300円（税込）で27型ゲーミングモニター「M27Q2 QD」、プラス1,650円（税込）で24.5型ゲーミングモニター「G25F2」を特別提供するというものです。対象製品のモデル名は以下のとおりです。
「MO27Q28G」セット販売対象製品
ノートPC
AORUS MASTER 18 BZHC6JPD65JP
AORUS MASTER 18 BYHC5JPD65JP
デスクトップPC
AORUS PRIME 5 AP5A7N8-5101
AORUS PRIME 5 AP5A7N7T-5100
AORUS PRIME 3 AP3A7N7-5100
AORUS PRIME 3 AP3A5N6T-5103
AORUS PRIME 3 AP3A5N6-5104
「M27Q2 QD」セット販売対象製品
ノートPC
AORUS MASTER 18 BZHC6JPD65JP
AORUS MASTER 18 BYHC5JPD65JP
AORUS MASTER 16 BYHC5JPE64SP
AORUS ELITE 16 BWHC3JPC94SH
GIGABYTE AERO X16 1WH93JP894DH
「G25F2」セット販売対象製品
ノートPC
GAMING A16 PRO DYHG5JPC64SP
GAMING A16 CVHI3JP894SH
GAMING A16 3VHK3JP894SH
GAMING A16 5THP3JP864SP
GAMING A16 5VHP3JP893SH
セット販売対象の27型有機ELゲーミングモニター「MO27Q28G」は、第四世代のWOLEDパネルを採用し、ピーク輝度1500nit、DCI-P3 99.5％、BT.2020 84％という高輝度・広色域を実現。また、プライマリーRGBタンデムOLED構造を採用しており、前世代の製品よりも消費電力20％削減を達成しました。解像度は2560×1440ピクセル（QHD）、リフレッシュレート280Hz、応答速度0.03ms、VESA DisplayHDR True Black 500規格に対応しています。
MO27Q28G OLED Gaming Monitor
https://www.gigabyte.com/jp/Monitor/MO27Q28G
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348019/images/bodyimage1】
M27Q2 QD Gaming Monitor
https://www.gigabyte.com/jp/Monitor/M27Q2
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348019/images/bodyimage2】
24.5型IPS液晶ゲーミングモニター「G25F2」は、解像度1920×1080ピクセルのフルHD表示に対応した製品です。リフレッシュレート200Hz、応答速度1ms、sRGB 120％、視野角は上下・左右とも178°、HDR 10規格に対応しています。
G25F2 Gaming Monitor
https://www.gigabyte.com/jp/Monitor/G25F2
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348019/images/bodyimage3】
キャンペーン対象のノートPCおよびデスクトップPCのそれぞれの製品の詳細につきましては、製品情報ページをご参照ください。
【GIGABYTEストア】
https://storejp.gigabyte.com/
【製品情報】
AORUS MASTER 18 AM8H
https://www.gigabyte.com/jp/Laptop/AORUS-MASTER-18-AM8H
AORUS MASTER 16 AM6H
https://www.gigabyte.com/jp/Laptop/AORUS-MASTER-16-AM6H
AORUS ELITE 16 AE6H
https://www.gigabyte.com/jp/Laptop/AORUS-ELITE-16-AE6H
GIGABYTE GAMING A16 PRO GA6DH
https://www.gigabyte.com/jp/Laptop/GIGABYTE-GAMING-A16-PRO-GA6DH
GIGABYTE GAMING A16 GA65H
https://www.gigabyte.com/jp/Laptop/GIGABYTE-GAMING-A16-GA65H
GIGABYTE GAMING A16 GA63H
https://www.gigabyte.com/jp/Laptop/GIGABYTE-GAMING-A16-GA63H
GIGABYTE GAMING A16 GA6H
https://www.gigabyte.com/jp/Laptop/GIGABYTE-GAMING-A16-GA6H
GIGABYTE AERO X16 EG61H; Copilot+ PC
https://www.gigabyte.com/jp/Laptop/GIGABYTE-AERO-X16-EG61H
AORUS PRIME 5 AP551
https://www.gigabyte.com/jp/Gaming-PC/AORUS-PRIME-5-AP551
AORUS PRIME 3 AP351
https://www.gigabyte.com/jp/Gaming-PC/AORUS-PRIME-3-AP351
□お客さまからのお問い合わせ先
GIGABYTEアフターサポートセンター
E-mail： gigabyte_support_jp@gigabyte.jp
電話番号： 050-3381-5092
対応時間： 9：30～18：00（土日祝除く）
URL： https://www.aorus.com/ja-jp
X公式アカウント： @AORUS_JP
GIGABYTE Technologyについて
PC業界の世界的リーダーであるGIGABYTEは、「Upgrade Your Life（生活を向上させる）」という目標のもと、多彩な製品ラインナップを提供しています。コンシューマ向け、ビジネス向け、ゲーム用途、クラウドシステムなど幅広い分野における専門知識を持つGIGABYTEは、常に研究と革新を通じてユーザーのニーズに応え続けています。受領歴のあるマザーボード、グラフィックカード、ラップトップ、ミニPC、およびその他のPCコンポーネントやアクセサリで知られるGIGABYTEは、特許技術であるDualBIOSおよびUltra DurableテクノロジーによってPC業界に革命をもたらしました。 PCテクノロジーのエキスパートであるGIGABYTEは、5G時代の理想的なインフラストラクチャを構築するため、AIおよびAloTアプリケーションを統合したハードウェアとソフトウェアソリューションにより、ビジネスサーバーとクラウドシステムの分野をさらに拡大する準備を進めています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348019/images/bodyimage4】
配信元企業：GIGABYTE Technology Co., Ltd.
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