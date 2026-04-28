【グラッドキューブ】マーケティングメディア「 INSIGHT CUBE 」にて、プロディライトが「 AI アバター接客 」導入で CVR 2.7倍、MRR 4倍を達成したマーケティング戦略を公開
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348099/images/bodyimage1】
株式会社グラッドキューブ（本社：大阪市中央区、代表取締役CEO：金島 弘樹 以下、グラッドキューブ）は、2026年4月28日（火）、自社が運営するマーケティングメディア「 INSIGHT CUBE（インサイトキューブ）」において、クラウド PBX「 INNOVERA （イノベラ）」を展開する株式会社プロディライト（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：小南 秀光 以下、プロディライト）のマーケティング責任者・清水 達也氏へのインタビュー記事を公開いたしました。
今回のインタビューでは、マーケティング部門が皆無だった状態から、いかにして「中長期的な資産」となるブランドを築き、AI 時代の激しい市場環境の変化を乗り越えてきたのか、その全容を公開しております。
■ インタビューの背景
不確実な「 AI 時代 」におけるマーケティングの正解とは現在、Google のアルゴリズム変動や生成AI の台頭により、従来のウェブマーケティング手法だけでは成果を維持することが難しくなっています。その中で、プロディライト社は「広告費は資産にならない」という独自の哲学のもと、SEO 戦略への転換、そして「 AI アバター接客 」による CVR 改善といった次の一手を打ち続け、驚異的な成長を実現されました。
本記事では、過去にグラッドキューブと共同プレスリリースを発表するなど、強固なパートナーシップを築いてきた両社だからこそ語れる、深い戦略の裏側を紐解いています。
■ インタビュー掲載 URL 記事の詳細は、以下よりご覧いただけます。
https://www.glad-cube.com/insightcube/?p=1052
■株式会社プロディライトについて
プロディライトは、「 電話の DX 」を推進するクラウド PBX「 INNOVERA 」(https://innovera.jp/）を提供しています。INNOVERA は、スマートフォンや PC にて会社の電話番号の発着信を可能にした現代の働き方に適した電話環境を提供する “Japan Quality” の国産クラウド PBX で、ビジネスフォン用途はもちろん、少人数のコールセンターの立ち上げ等、様々な用途に対応することもできます。
所在地 ：大阪府大阪市中央区高麗橋3-3-11淀屋橋フレックスタワー2F
代表者名：代表取締役社長 小南 秀光
事業内容：音声ソリューション事業（クラウド音声システムの企画・開発・販売、回線サービスの販売、音声デバイスの販売）
公式HP ：https://prodelight.co.jp/
■ マーケティングメディア「 INSIGHT CUBE 」について
「 INSIGHT CUBE 」は、グラッドキューブが運営する、ビジネスの最前線で活躍するリーダーの「インサイト（洞察）」を届けるマーケティングメディアです。単なる成功事例の紹介にとどまらず、その背景にある戦略や苦悩、意思決定のプロセスを深掘りし、読者の皆さまの事業成長に役立つ情報を発信しています。
公式サイト：https://www.glad-cube.com/insightcube/
■株式会社グラッドキューブ（証券コード：9561）について
グラッドキューブのビジョンは「世界中の人々に笑顔と喜び（ glad ）を届ける」ことです。私たちは、人にやさしいだけでなく、世界に立ち向かえる信念や強さを持ち、人々をワクワクさせるテックカンパニーでありたいと考えています。最先端の技術を追求し、日本を牽引するテクノロジー企業として成長することを目指し、現在は2つのドメインを中心に事業を展開しています。
マーケティング DX 事業では、AI を搭載しコンバージョン率を向上させる CX 改善プラットフォーム「 SiTest 」をはじめとした、AI Agent を中核とするプロダクト群を展開しています。従来の SaaS の枠を超え、データ分析から意思決定、施策実行までを自律的に担うソリューションへと進化させることで、インターネット広告運用代行と連携しながら、顧客の成長を一気通貫で支援しています。
また、テクノロジー事業においては、スポーツデータメディア「 SPAIA 」の運営やスポーツデータセンター「 DRAGON DATA CENTER 」をはじめ、AI を用いた独自のシステム開発や、AI Agent を活用した企画提案型の DX 開発など、幅広いソリューションを創出しています。
所在地 ：大阪府大阪市中央区瓦町2-4-7 新瓦町ビル8F
代表者名：代表取締役CEO 金島 弘樹
事業内容：SaaS、広告運用代行、SPAIA の開発・運営、企画提案型の DX 開発等
公式HP ：https://corp.glad-cube.com/
配信元企業：株式会社グラッドキューブ
株式会社グラッドキューブ（本社：大阪市中央区、代表取締役CEO：金島 弘樹 以下、グラッドキューブ）は、2026年4月28日（火）、自社が運営するマーケティングメディア「 INSIGHT CUBE（インサイトキューブ）」において、クラウド PBX「 INNOVERA （イノベラ）」を展開する株式会社プロディライト（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：小南 秀光 以下、プロディライト）のマーケティング責任者・清水 達也氏へのインタビュー記事を公開いたしました。
今回のインタビューでは、マーケティング部門が皆無だった状態から、いかにして「中長期的な資産」となるブランドを築き、AI 時代の激しい市場環境の変化を乗り越えてきたのか、その全容を公開しております。
■ インタビューの背景
不確実な「 AI 時代 」におけるマーケティングの正解とは現在、Google のアルゴリズム変動や生成AI の台頭により、従来のウェブマーケティング手法だけでは成果を維持することが難しくなっています。その中で、プロディライト社は「広告費は資産にならない」という独自の哲学のもと、SEO 戦略への転換、そして「 AI アバター接客 」による CVR 改善といった次の一手を打ち続け、驚異的な成長を実現されました。
本記事では、過去にグラッドキューブと共同プレスリリースを発表するなど、強固なパートナーシップを築いてきた両社だからこそ語れる、深い戦略の裏側を紐解いています。
■ インタビュー掲載 URL 記事の詳細は、以下よりご覧いただけます。
https://www.glad-cube.com/insightcube/?p=1052
プロディライトは、「 電話の DX 」を推進するクラウド PBX「 INNOVERA 」(https://innovera.jp/）を提供しています。INNOVERA は、スマートフォンや PC にて会社の電話番号の発着信を可能にした現代の働き方に適した電話環境を提供する “Japan Quality” の国産クラウド PBX で、ビジネスフォン用途はもちろん、少人数のコールセンターの立ち上げ等、様々な用途に対応することもできます。
所在地 ：大阪府大阪市中央区高麗橋3-3-11淀屋橋フレックスタワー2F
代表者名：代表取締役社長 小南 秀光
事業内容：音声ソリューション事業（クラウド音声システムの企画・開発・販売、回線サービスの販売、音声デバイスの販売）
公式HP ：https://prodelight.co.jp/
■ マーケティングメディア「 INSIGHT CUBE 」について
「 INSIGHT CUBE 」は、グラッドキューブが運営する、ビジネスの最前線で活躍するリーダーの「インサイト（洞察）」を届けるマーケティングメディアです。単なる成功事例の紹介にとどまらず、その背景にある戦略や苦悩、意思決定のプロセスを深掘りし、読者の皆さまの事業成長に役立つ情報を発信しています。
公式サイト：https://www.glad-cube.com/insightcube/
■株式会社グラッドキューブ（証券コード：9561）について
グラッドキューブのビジョンは「世界中の人々に笑顔と喜び（ glad ）を届ける」ことです。私たちは、人にやさしいだけでなく、世界に立ち向かえる信念や強さを持ち、人々をワクワクさせるテックカンパニーでありたいと考えています。最先端の技術を追求し、日本を牽引するテクノロジー企業として成長することを目指し、現在は2つのドメインを中心に事業を展開しています。
マーケティング DX 事業では、AI を搭載しコンバージョン率を向上させる CX 改善プラットフォーム「 SiTest 」をはじめとした、AI Agent を中核とするプロダクト群を展開しています。従来の SaaS の枠を超え、データ分析から意思決定、施策実行までを自律的に担うソリューションへと進化させることで、インターネット広告運用代行と連携しながら、顧客の成長を一気通貫で支援しています。
また、テクノロジー事業においては、スポーツデータメディア「 SPAIA 」の運営やスポーツデータセンター「 DRAGON DATA CENTER 」をはじめ、AI を用いた独自のシステム開発や、AI Agent を活用した企画提案型の DX 開発など、幅広いソリューションを創出しています。
所在地 ：大阪府大阪市中央区瓦町2-4-7 新瓦町ビル8F
代表者名：代表取締役CEO 金島 弘樹
事業内容：SaaS、広告運用代行、SPAIA の開発・運営、企画提案型の DX 開発等
公式HP ：https://corp.glad-cube.com/
配信元企業：株式会社グラッドキューブ
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