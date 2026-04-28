シングルローラーポンプ式人工心肺装置産業の成長フェーズを検証：市場規模の拡大と新たな機会
シングルローラーポンプ式人工心肺装置世界総市場規模
シングルローラーポンプ式人工心肺装置とは、開心術や大血管手術などで一時的に心臓および肺の機能を代行する体外循環システムの一種であり、単一のローラーポンプ機構によって血液を一定速度で送液し、人工肺で酸素化した後に患者体内へ戻す医療機器です。シングルローラーポンプ式人工心肺装置は、ポンプ回転数の制御により安定した血流量を確保しやすく、構造が比較的シンプルで操作性や保守性に優れる点が特徴です。さらに、送血回路内圧や流量、温度、血液ガス状態などを監視しながら、安全な循環補助を実現します。主に病院の心臓外科領域で使用され、術中の循環維持、臓器灌流の確保、術者の作業時間確保に重要な役割を果たしており、高い信頼性と精密制御性能が求められる装置です。
図. シングルローラーポンプ式人工心肺装置の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348123/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348123/images/bodyimage2】
Global Reports調査チームの最新レポート「グローバルシングルローラーポンプ式人工心肺装置市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、2026年の23.34百万米ドルから2032年には28.1百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは3.1%になると予測されています。
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバルシングルローラーポンプ式人工心肺装置市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、心血管疾患患者数の増加と手術件数拡大
世界的な高齢化の進行に伴い、冠動脈疾患、弁膜症、大動脈疾患などの心血管疾患患者が増加しており、外科的治療ニーズが拡大しています。これにより、開心術時に体外循環を担うシングルローラーポンプ式人工心肺装置の需要も着実に高まっています。特に標準的な心臓手術症例では安定した血流供給能力が評価され、市場成長を支える主要因となっています。
2、コスト効率の高い装置への需要拡大
医療機関では設備投資効率と運用コストの最適化が重視されており、比較的構造が簡素で導入費用や保守費用を抑えやすいシングルローラーポンプ式人工心肺装置への関心が高まっています。特に新興国市場や中規模病院では、高性能と経済性の両立が重要視されるため、同装置の採用が進みやすい環境にあります。
3、操作性と臨床実績への信頼感
シングルローラーポンプ式人工心肺装置は長年にわたり臨床現場で使用されてきた実績があり、多くの灌流技師や外科チームが操作方法に習熟しています。医療現場では新規技術だけでなく、安全性と再現性が重視されるため、実績豊富な装置への信頼が継続需要を生んでいます。教育機関や研修施設で標準機種として採用されやすい点も市場拡大要因です。
今後の発展チャンス
1、低侵襲心臓手術の普及による需要拡大
低侵襲心臓手術やロボット支援手術の普及により、限られた術野でも安定した体外循環を提供できる装置への需要が高まっています。シングルローラーポンプ式人工心肺装置は、安定した送血性能と操作性を活かし、低侵襲手術向けシステムとの統合が進むことで、新たな導入機会が拡大すると期待されます。特に中規模病院での採用余地が大きい分野です。
シングルローラーポンプ式人工心肺装置とは、開心術や大血管手術などで一時的に心臓および肺の機能を代行する体外循環システムの一種であり、単一のローラーポンプ機構によって血液を一定速度で送液し、人工肺で酸素化した後に患者体内へ戻す医療機器です。シングルローラーポンプ式人工心肺装置は、ポンプ回転数の制御により安定した血流量を確保しやすく、構造が比較的シンプルで操作性や保守性に優れる点が特徴です。さらに、送血回路内圧や流量、温度、血液ガス状態などを監視しながら、安全な循環補助を実現します。主に病院の心臓外科領域で使用され、術中の循環維持、臓器灌流の確保、術者の作業時間確保に重要な役割を果たしており、高い信頼性と精密制御性能が求められる装置です。
図. シングルローラーポンプ式人工心肺装置の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348123/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348123/images/bodyimage2】
Global Reports調査チームの最新レポート「グローバルシングルローラーポンプ式人工心肺装置市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、2026年の23.34百万米ドルから2032年には28.1百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは3.1%になると予測されています。
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバルシングルローラーポンプ式人工心肺装置市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、心血管疾患患者数の増加と手術件数拡大
世界的な高齢化の進行に伴い、冠動脈疾患、弁膜症、大動脈疾患などの心血管疾患患者が増加しており、外科的治療ニーズが拡大しています。これにより、開心術時に体外循環を担うシングルローラーポンプ式人工心肺装置の需要も着実に高まっています。特に標準的な心臓手術症例では安定した血流供給能力が評価され、市場成長を支える主要因となっています。
2、コスト効率の高い装置への需要拡大
医療機関では設備投資効率と運用コストの最適化が重視されており、比較的構造が簡素で導入費用や保守費用を抑えやすいシングルローラーポンプ式人工心肺装置への関心が高まっています。特に新興国市場や中規模病院では、高性能と経済性の両立が重要視されるため、同装置の採用が進みやすい環境にあります。
3、操作性と臨床実績への信頼感
シングルローラーポンプ式人工心肺装置は長年にわたり臨床現場で使用されてきた実績があり、多くの灌流技師や外科チームが操作方法に習熟しています。医療現場では新規技術だけでなく、安全性と再現性が重視されるため、実績豊富な装置への信頼が継続需要を生んでいます。教育機関や研修施設で標準機種として採用されやすい点も市場拡大要因です。
今後の発展チャンス
1、低侵襲心臓手術の普及による需要拡大
低侵襲心臓手術やロボット支援手術の普及により、限られた術野でも安定した体外循環を提供できる装置への需要が高まっています。シングルローラーポンプ式人工心肺装置は、安定した送血性能と操作性を活かし、低侵襲手術向けシステムとの統合が進むことで、新たな導入機会が拡大すると期待されます。特に中規模病院での採用余地が大きい分野です。